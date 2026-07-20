Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reveló que líderes internacionales como Donald Trump o el Rey de España felicitaron a la Selección mexicana tras su desempeño en el Mundial 2026. Durante la conferencia matutina de este 20 de julio, la presidenta destacó, ante medios reunidos en Palacio Nacional, que el reconocimiento mundial hacia el equipo nacional y la afición mexicana fue una constante durante los encuentros y eventos oficiales.
Sheinbaum señaló que, después del torneo, todas las personas con las que habló ,desde Trump hasta el ministro Carney y el Rey de España, hablaron maravillas de la selección nacional. Dijo también que recibió múltiples felicitaciones por la organización del Mundial, la alegría de la afición y el trato brindado a turistas y delegaciones internacionales. A través de ella, los elogios y felicitaciones llegaron directamente a la Selección Nacional:
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“Todas y todos desde el presidente Trump hasta el Ministro Carney, el Rey de España, todos hablando Maravillas de la Selección Nacional y de qué bien hizo México en la recepción del Mundial. A través mío, persona que se acercaba, me decía que bien jugó la selección mexicana”
Cabe señalar que la jefa de Gobierno puntualizó que estos reconocimientos no solo fueron por el papel del equipo en la cancha, sino por la atmósfera social y el ambiente familiar que se vivió durante el torneo.
La Masía como modelo para el futbol mexicano
Por otra parte, Sheinbaum insistió en que la experiencia deja una responsabilidad para que la Federación Mexicana de Futbol y los clubes amplíen las oportunidades de acceso al futbol para niñas y niños de toda la República. Dijo que el entusiasmo generado por el torneo debe traducirse en espacios de formación y masificación de la práctica deportiva.
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Durante su intervención, la mandataria mexicana puso como ejemplo a La Masía, la academia juvenil del FC Barcelona, como un modelo que México podría replicar.
Sheinbaum concluyó que el legado del tercer Mundial en México debe ser la continuidad del “Mundial social” en todas las regiones, con la Federación desempeñando un papel activo en la promoción y formación futbolística en las escuelas.
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El Tricolor tuvo una fase de grupos histórica, ganando sus tres partidos sin recibir gol: 2-0 contra Sudáfrica en el Azteca, 1-0 ante Corea del Sur en Guadalajara y 3-0 frente a República Checa. Terminó como líder del Grupo A, con seis goles a favor y ninguno en contra, y avanzó invicto a la siguiente ronda. Esta racha de triunfos marcó la primera vez que México logra un récord perfecto en una fase de grupos mundialista.
En dieciseisavos de final, el Tri derrotó 2-0 a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México, logrando eliminar a un equipo sudamericano en ronda de eliminación directa. Sin embargo, el recorrido del conjunto nacional concluyó en octavos de final al caer 3-2 ante Inglaterra, en un partido disputado en la capital.
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A pesar de la eliminación, el equipo azteca mostró una de sus actuaciones más sólidas de los últimos años y compitió hasta el final frente a un rival considerado favorito al título.
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