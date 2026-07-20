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FICUNAM 16 anuncia a Julie Delpy como invitada de honor: detalles del festival y actividades en CDMX

La autora de Antes del atardecer y Antes de la medianoche recibirá uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine universitario mexicano durante FICUNAM 16

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Julie Delpy
La autora de Antes del atardecer y Antes de la medianoche recibirá uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine universitario mexicano durante FICUNAM 16. (FIC UNAM)

La cineasta francesa Julie Delpy será una de las invitadas de honor de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM 16), que se celebrará del 5 al 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. Durante el festival, Delpy recibirá la Medalla Filmoteca UNAM, galardón que desde 1987 reconoce a personalidades cuya trayectoria ha enriquecido el patrimonio cinematográfico mundial. La distinción se otorgará en colaboración con la Embajada de Francia en México y el Instituto Francés de América Latina (IFAL), en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Julie Delpy recibe la Medalla Filmoteca UNAM en FICUNAM 16

La Medalla Filmoteca UNAM, diseñada por el escultor mexicano Lorenzo Rafael, está forjada con un 99.9% de plata pura recuperada durante el proceso de revelado en los laboratorios del archivo fílmico universitario. En su anverso lleva el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México y, en el reverso, el emblema de la Filmoteca UNAM.

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Con este reconocimiento, Delpy se suma a una lista de figuras que han recibido el galardón en ediciones anteriores del festival, entre ellas Víctor Erice, Mathieu Amalric y Ed Lachman.

Trayectoria de Julie Delpy: de Godard a las nominaciones al Óscar

Los festejos binacionales también incluyen un cine concierto conformado por Un chien andalou (Un perro andaluz) y L'Âge d'or (La edad de oro). REUTERS/Mario Anzuoni
Los festejos binacionales también incluyen un cine concierto conformado por Un chien andalou (Un perro andaluz) y L'Âge d'or (La edad de oro). REUTERS/Mario Anzuoni

Desde los 14 años, Delpy trabajó junto a directores como Jean-Luc Godard en Detective, Leos Carax en Mauvais Sang, Agnieszka Holland en Europa Europa, Krzysztof Kieślowski en Tres colores: Blanco y Jim Jarmusch en Broken Flowers.

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Como guionista, Delpy cosechó dos nominaciones a los Premios de la Academia por Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013). Por su actuación en este último título también recibió nominaciones a los Globos de Oro y a los Independent Spirit Awards.

Detrás de cámara, la cineasta dirigió The Countess, presentada en la Berlinale en 2009, y Le Skylab, con la que obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2011.

Su filmografía como realizadora incluye también 2 Días en París, 2 Días en Nueva York, Lolo —estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en 2015— y My Zoe, con la que regresó al mismo certamen en 2019. En 2024 presentó Meet the Barbarians en ese mismo festival. Para televisión, Delpy escribió y dirigió On the Verge, estrenada en Canal+ y Netflix en 2021.

Retrospectiva, clase magistral y actividades abiertas al público

Julie Delpy
FIC UNAM rendirá homenaje a la cineasta con una retrospectiva, una clase magistral y la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM. (Festival FICUNAM)

FICUNAM presentará una retrospectiva dedicada a la obra de Delpy que permitirá al público recorrer distintas etapas de su carrera. La visita de la cineasta incluirá además una sesión de preguntas y respuestas tras una de las funciones de la retrospectiva, así como una clase magistral en la que compartirá reflexiones sobre su proceso creativo.

La participación francesa en esta edición contará también con la presencia de la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quien asistirá a la ceremonia inaugural del festival como parte de las actividades conmemorativas del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre los dos países.

Como novedad de esta edición, FICUNAM presentará por primera vez un evento especial de clausura: un cine concierto con Un chien andalou (1929) y L’Âge d’or (1930), obras de Luis Buñuel acompañadas en vivo por el Ensamble Cine Mudo y percusionistas de la Facultad de Música UNAM, bajo la dirección musical de José María Serralde Ruiz.

El festival complementará su programación con clases magistrales, conferencias y encuentros dedicados a la investigación, la creación híbrida y el pensamiento cinematográfico contemporáneo.

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