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Jorge Pietrasanta explota y pide la salida de Ricardo Lavolpe de México tras su polémica declaración: “Es malagradecido”

El exentrenador argentino se convirtió en el centro de una controversia luego de que se viralizara un video en el que fue cuestionado sobre su pronóstico para la Final del Mundial

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Lavolpe afirmó que los argentinos no se venden como los mexicano lo que causó disgusto (Foto: Jorge Pietrasanta | EFE)
Lavolpe afirmó que los argentinos no se venden como los mexicano lo que causó disgusto (Foto: Jorge Pietrasanta | EFE)

El exentrenador argentino Ricardo La Volpe se convirtió en el centro de una controversia este 19 de julio, luego de que se viralizara un video en el que, cuestionado sobre su pronóstico para la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España, afirmó: “Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos”.

La frase, emitida en un aeropuerto y captada por un aficionado, generó una ola de críticas y reacciones en redes sociales, donde usuarios y figuras del medio deportivo le recriminaron la referencia, recordando la profunda relación profesional y personal que mantiene con México.

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El t&#233;cnico argentino Ricardo Lavolpe en el estadio Azteca de Ciudad de M&#233;xico (M&#233;xico). EFE/Alex Cruz/Archivo
El t&#233;cnico argentino Ricardo Lavolpe en el estadio Azteca de Ciudad de M&#233;xico (M&#233;xico). EFE/Alex Cruz/Archivo

La polémica escaló rápidamente y puso de relieve la figura de La Volpe como uno de los entrenadores extranjeros más influyentes en el futbol mexicano. El estratega, nacido en Buenos Aires el 6 de febrero de 1952, llegó como portero del Atlante en 1979 y en las siguientes décadas dirigió a clubes como Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, Atlas, Toluca, Monterrey, América y Jaguares. En la temporada 1992-93 se consagró campeón de liga con Atlante y en 1999 llevó al Atlas a la final del torneo Verano. Su etapa más recordada comenzó en 2002, cuando asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana, con la que ganó la Copa Oro 2003 y clasificó al Mundial de Alemania 2006.

Pietrasanta exige la salida de Lavolpe y lo llama malagradecido

El conductor y narrador deportivo Jorge Pietrasanta fue una de las voces más críticas tras la difusión del video. Desde sus redes sociales, Pietrasanta condenó abiertamente la declaración del exseleccionador argentino y exigió que abandonara México. “Yo siempre se los dije, este tipo es malagradecido. ¡Gana nada! Que se vaya de México!”, expresó Pietrasanta en un mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter) que rápidamente obtuvo eco entre aficionados y profesionales del medio.

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Jorge Pietrasanta fue una de las voces más críticas tras la difusión del video (Captura de pantalla)
Jorge Pietrasanta fue una de las voces más críticas tras la difusión del video (Captura de pantalla)

La postura de Pietrasanta reflejó el sentir de una parte del público que interpretó las palabras de La Volpe como una traición y una falta de respeto a un país que le abrió las puertas y le permitió crecer profesionalmente. Las respuestas se multiplicaron en plataformas como X y Facebook, donde usuarios recordaron episodios polémicos de la carrera del técnico, incluyendo su confrontación con la prensa y la exclusión de Cuauhtémoc Blanco del Mundial de 2006.

Lavolpe aclara y afirma que fue un comentario fuera de contexto

Ante la presión y la viralización del video, Ricardo La Volpe recurrió a su cuenta de Instagram para explicar su postura. En el mensaje, no ofreció una disculpa directa pero aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que la respuesta se dio en un ambiente informal, al ser cuestionado sobre cuál selección apoyaría en la final. “La respuesta fue en un contexto de una conversación informal en la que me preguntaron a qué selección apoyaba. Mi respuesta fue simple: soy argentino y, naturalmente, apoyo a Argentina”, escribió el técnico.

(Instagram: Ricardo La Volpe)
(Instagram: Ricardo La Volpe)

La Volpe insistió en que la frase se sacó de contexto y pidió a quienes lo criticaron que escucharan el mensaje completo antes de emitir un juicio. “Gracias a quienes escuchan el mensaje completo antes de sacar conclusiones. Seguimos enfocados en lo que realmente importa: el fútbol”, concluyó en su publicación.

La reacción del exentrenador no apaciguó la discusión en redes sociales, donde miles de usuarios continuaron cuestionando el tono y el fondo de sus declaraciones. La controversia reavivó el debate sobre el papel de los entrenadores extranjeros en el futbol mexicano y el respeto hacia la afición local.

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