El Mayo pide disculpas “a todos los que han sufrido” crímenes del Cártel de Sinaloa y advierte que la violencia en México debe acabar

El cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López. (Jesús Avilés/Infobae)

Ante una cadena perpetua imposible de negociar, Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes 20 de julio a morir en una prisión de Estados Unidos en una audiencia en la que aprovechó para enviar un mensaje tanto a las víctimas de la organización criminal como a sus integrantes para detener la guerra que mantienen desde su captura a finales del 2024.

El narcotraficante fue presentado en la Corte del Distrito Este de Nueva York vistiendo un mono naranja de manga larga y con una camisa caqui de manga corta encima. Sin esposas, y en un estado evidente de deterioro, Zambada García leyó una carta previo a escuchar la declaratoria de sentencia en la que pidió perdón por sus crímenes.

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“Asumo la responsabilidad por mi papel en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o han sido afectados por mis acciones”, fue una de las frases del narco mexicano.

Fotografía del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, siendo detenido por agentes federales, junto a una aeronave Beechcraft King Air —utilizada en julio de 2024 para trasladar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán. REUTERS/Paul Ratje

Además, dijo aceptar la responsabilidad de sus actos debido a que: “No hay justificación para lo que hice. Acepto el castigo que voy a recibir. No hay compensación por ello. Lamento mucho el daño causado”.

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El cofundador del Cártel de Sinaloa, que no había sido detenido en ninguna ocasión en México, también mencionó que no existían excusas para sus actos, pero que la violencia había sido lo único que conoció desde la infancia.

Advierte que la violencia debe acabar en México: “Nadie ganará esta guerra”

Además de pedir perdón por los crímenes que cometió, “El Mayo” Zambada también advirtió que “la violencia debe acabar en México. Se pierden demasiadas vidas, se destrozan familias, se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro”, comentó.

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Como parte de su discurso, el narcotraficante también expresó que “nadie ganará esta guerra”, en un contexto en el que su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024, provocó un quiebre en las facciones de Los Chapitos y Los Mayos de la organización criminal casi dos meses después de su arribo a Estados Unidos.

El acusado y exlíder del narcotráfico mexicano Ismael "El Mayo" Zambada comparece ante el juez estadounidense Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York (EE. UU.), el 18 de octubre de 2024, en este dibujo de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

“El Mayo” acusó que había sido su propio ahijado, Joaquín Guzmán López (hijo de “El Chapo” Guzmán) quien lo engañó para acudir a una reunión en una finca de Culiacán, Sinaloa, para presuntamente mediar conflictos entre Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el gobernador de esa entidad, Rubén Rocha Moya, pero a su arribo fue golpeado y obligado a subir a un avión que lo trasladaría a Santa Teresa, Nuevo México, para ser arrestado.

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De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, desde el 1 de septiembre de 2024 al 21 de junio de 2024 se han registrado un total de 3 mil 889 personas desaparecidas.

Dichas cifras difieren de lo reportado por colectivos de búsqueda. En entrevista con Infobae México, María Isabel Cruz Bernal, fundadora de Sabuesos Guerreras, dijo que ellas han contabilizado en el mismo periodo entre 5 mil 900 y 6 mil desaparecidos, datos que contemplan a familias que no denuncian por miedo a represalias.

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En cuanto homicidios dolosos, la Fiscalía del Estado ha contabilizado desde septiembre de 2024 a junio de 2026 un total de 2 mil 951 homicidios, cifra que aumenta día con día ante la violencia que no cesa en el estado por esta disputa del cártel; sin embargo, el medio local Noroeste ha registrado en el mismo periodo 3 mil 489 casos.

Sentenciado a cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares

La guerra del Cártel de Sinaloa ha sido identificada como una de las más violentas y prolongadas en el estado. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Ismael Zambada también hizo un llamado a las próximas generaciones de jóvenes para que “elijan un camino distinto a la violencia” y no contribuyan a estos actos. Cabe señalar que desde días pasados, cuando aceptó la cadena perpetua, el narcotraficante dijo que aceptaba su responsabilidad en los crímenes que se le imputaban y que, como parte de asumirlo, no impugnaría la condena.

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Es así que uno de los narcotraficantes de más alto nivel fue sentenciado por el juez Brian Cogan a cadena perpetua y al decomiso de 15 mil millones de dólares. Al presentar problemas físicos y mentales, el juez también confirmó que recomendará a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que sea recluido en una prisión con asistencia médica, esto luego de que “El Mayo” y su defensa lo solicitaron.