Paty Díaz cree que el divorcio de Alexis Ayala puede ser por karma tras acusarlo por presunta violencia

Paty Díaz retoma el episodio que vivió en su relación con Alexis Ayala y afirma que cree en el karma y en las consecuencias de las decisiones personales. - Fotos: Instagram @alexisayala / @patydiazmx

Paty Díaz volvió a pronunciarse sobre el episodio que vivió durante su relación con Alexis Ayala hace más de dos décadas. Aunque evitó hacer comentarios sobre el reciente divorcio del actor, la actriz dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención al asegurar que cree en el karma y en las consecuencias de las decisiones que cada persona toma a lo largo de su vida.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Paty Díaz fue cuestionada sobre las recientes conversaciones que rodean a Alexis Ayala. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles sobre la vida del actor y reiteró que únicamente puede hablar desde su propia experiencia. "Todos somos libres de decir lo que queremos. Yo hablo por mí, no hablo por nadie más“, afirmó.

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Cuando se le preguntó directamente si podía interpretarse como una consecuencia del karma, respondió sin rodeos: "Pues yo sí creo en el karma y siento que el karma es los hilos con los que vas tejiendo tu propia vida“.

Paty Díaz explica por qué decidió contar su historia

La actriz evita opinar sobre la situación actual de Alexis Ayala y recalca que solo puede hablar desde su propia experiencia. - (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

La actriz explicó que durante muchos años prefirió guardar silencio porque siempre procuró mantener su vida privada alejada de los escándalos y enfocarse únicamente en su carrera profesional.

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"Yo he sido una persona muy prudente, muy respetuosa y a mí no me gustan los escándalos. Todo lo que he hecho ha sido con base a mi trabajo“, comentó antes de recordar que tomó la decisión de hablar porque consideró que su experiencia podía servir a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Paty Díaz aseguró que compartir lo ocurrido no tuvo como objetivo generar atención pública. "No lo hago por llamar la atención, no lo hice por ser vista. Lo hago porque si con una sola persona que haya visto esto logro que no tenga miedo y pida ayuda, legal, psicológica, apoyo moral o apoyo familiar, entonces habrá valido la pena“, expresó.

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La actriz insiste en que el miedo y la vergüenza no deben silenciar a las víctimas

Paty Díaz explica que guardó silencio durante años para mantener su vida privada lejos de escándalos y enfocarse en su carrera. Credito: cuartoscuro

Durante la entrevista, Paty Díaz destacó que tanto mujeres como hombres pueden enfrentar situaciones de violencia y que, en muchos casos, el temor impide denunciar o pedir apoyo.

"Hay mucha gente que vive esto, muchas mujeres, hombres también. Causa vergüenza, causa miedo, causa muchas cosas, pero a fin de cuentas hay que alzar la voz, hay que contar“, señaló al explicar por qué considera importante hablar de estos temas.

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La actriz también dejó claro que únicamente puede dar testimonio de aquello que vivió personalmente. "Yo hablo desde lo que yo sentí, desde lo que yo viví, y es una verdad. Yo no puedo hablar de cosas que no son reales. Sería una gran irresponsabilidad“, dijo, subrayando que cada persona tiene una perspectiva distinta sobre sus experiencias.

Evita opinar sobre Alexis Ayala, pero mantiene firme su postura

Las declaraciones surgen tras recordar acusaciones contra Alexis Ayala por presunta violencia, infidelidad y amenazas durante su relación de 2000 a 2005. - (IG)

Aunque fue cuestionada sobre la situación actual de Alexis Ayala, Paty Díaz evitó emitir juicios o hacer comentarios relacionados con su vida personal y reiteró que no acostumbra involucrarse en asuntos ajenos.

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"No sé nada de eso, chicos, de veras, se los juro, no sé nada. Y no hablo de la vida ajena de nadie“, respondió con una sonrisa, marcando distancia respecto a cualquier especulación.

Las declaraciones llegan después de que la actriz recordara públicamente las acusaciones que hizo contra Alexis Ayala por presunta violencia, infidelidad y amenazas durante la relación que ambos mantuvieron entre 2000 y 2005. Sin referirse nuevamente a esos hechos en detalle, insistió en que decidió compartir su experiencia para enviar un mensaje de apoyo a quienes viven situaciones similares y necesitan encontrar la fuerza para pedir ayuda.

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