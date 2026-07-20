Yoyo, trompo y resorte: la apuesta del Gobierno de México contra el exceso de pantallas en las escuelas

Claudia Sheinbaum Pardo presenta en México las próximas acciones gubernamentales para regular los dispositivos digitales y fomentar diálogos comunitarios. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este lunes 20 de julio, Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo se realizará el debate nacional sobre el impacto del uso excesivo de las redes sociales y las tecnologías digitales en infancias y adolescencias.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior en México, compartió algunas de las propuestas e investigaciones que existen en otros países para atender la regulación del uso de la tecnología, esto luego de que la preocupación por los riesgos en poblaciones menores a los 25 años, en las que se encuentran ansiedad, problemas para dormir, así como ser más vulnerables a ser víctimas de ciberdelitos.

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Puntualizó que se han realizado foros con expertos; sin embargo, el debate permanece abierto. El próximo se realizará el próximo 19 de agosto, en donde participan académicos de distintas disciplinas.

Las próximas acciones abarcan:

Diálogo con comunidades.

Presentación de iniciativa al Congreso de la Unión.

Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos en todas las escuelas.

Villanueva destacó que estas acciones responden a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión con evidencia científica.

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