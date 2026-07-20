México

Yoyo, trompo y resorte: la apuesta del Gobierno de México contra el exceso de pantallas en las escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca que se debata entre familias, infancias y juventudes, así como con la comunidad científica, sobre una propuesta de ley para regular el uso de dispositivos tecnólogicos

Guardar
Google icon
Claudia Sheinbaum Pardo de pie frente a una pantalla con texto sobre regulación digital, una bandera de México y una ilustración
Claudia Sheinbaum Pardo presenta en México las próximas acciones gubernamentales para regular los dispositivos digitales y fomentar diálogos comunitarios. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este lunes 20 de julio, Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo se realizará el debate nacional sobre el impacto del uso excesivo de las redes sociales y las tecnologías digitales en infancias y adolescencias.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior en México, compartió algunas de las propuestas e investigaciones que existen en otros países para atender la regulación del uso de la tecnología, esto luego de que la preocupación por los riesgos en poblaciones menores a los 25 años, en las que se encuentran ansiedad, problemas para dormir, así como ser más vulnerables a ser víctimas de ciberdelitos.

PUBLICIDAD

Puntualizó que se han realizado foros con expertos; sin embargo, el debate permanece abierto. El próximo se realizará el próximo 19 de agosto, en donde participan académicos de distintas disciplinas.

Las próximas acciones abarcan:

  • Diálogo con comunidades.
  • Presentación de iniciativa al Congreso de la Unión.
  • Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos en todas las escuelas.

Villanueva destacó que estas acciones responden a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión con evidencia científica.

PUBLICIDAD

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumcelularSEPescuelastecnologíaIAinfancias en MéxicoadolescentesLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum revela pláticas breves con Greer, Lutnick y Rubio en la final del Mundial 2026

La jefa del Ejecutivo señala que el diálogo trilateral toma fuerza después de que Washington descarta una extensión por 16 años

Claudia Sheinbaum revela pláticas breves con Greer, Lutnick y Rubio en la final del Mundial 2026

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

El actor platicó por primera vez sobre la situación que enfrenta su familiar y aseguró que todavía desconoce los detalles del caso mientras espera conocer su versión

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de julio: regulación de celulares, “antidemocrático” el voto por familia o grado de estudios, entre lo relevante

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de julio: regulación de celulares, “antidemocrático” el voto por familia o grado de estudios, entre lo relevante

Los puntos amarillos en los ojos pueden ser por sol o por problemas en el hígado: los expertos explican qué dice cada uno sobre tu salud

Las enfermedades del hígado son la cuarta causa de muerte en México, y reconocer si una mancha amarilla es señal de daño hepático depende de su localización y coloración, informan expertos

Los puntos amarillos en los ojos pueden ser por sol o por problemas en el hígado: los expertos explican qué dice cada uno sobre tu salud

EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo

A casi dos años de su detención, el cofundador del Cártel de Sinaloa deberá pasar el resto de su vida en prisión y pagar una multa de 15 mil millones de dólares

EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU va por la fortuna de El Mayo Zambada con una estratosférica multa de 15 mil mdd

EEUU va por la fortuna de El Mayo Zambada con una estratosférica multa de 15 mil mdd

EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: caen 10 presuntos integrantes del CJNG en Nayarit, capturan a operador que sucedió a “El Jardinero”

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

“El Mayo” Zambada, la columna vertebral del Cártel de Sinaloa: los hechos que marcaron cinco décadas de narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

Paty Díaz cree que el divorcio de Alexis Ayala puede ser por karma tras acusarlo por presunta violencia

Así reaccionó Karina Torres al confirmarse que Fede Vigevani entra a La Casa de los Famosos México

FICUNAM 16 anuncia a Julie Delpy como invitada de honor: detalles del festival y actividades en CDMX

“Te extraño como si fuera una eternidad”: el desgarrador mensaje de Aylín Mujica a tres días de la muerte de su hijo Mauro

DEPORTES

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

Jorge Pietrasanta explota y pide la salida de Ricardo Lavolpe de México tras su polémica declaración: “Es malagradecido”

Mexicano y argentino protagonizan polémica discusión durante la Final del Mundial 2026 | VIDEO

Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”