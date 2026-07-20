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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: el Mayo Zambada recibirá cadena perpetua en Nueva York, hoy enfrenta su última audiencia pública

Además de imponer la condena, el juez Brian M. Cogan decidirá si concede la confiscación de 15 mil millones de dólares solicitada por los fiscales federales, la cifra más alta reclamada en un caso de narcotráfico en ese tribunal

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12:57 hsHoy

El Mayo Zambada será sentenciado hoy en Nueva York: fiscalía busca decomiso récord de 15 mil millones de dólares

Ismael “El Mayo” Zambada comparecerá este lunes 20 de julio ante el juez federal Brian M. Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York para recibir su sentencia definitiva, luego de declararse culpable de cargos por narcotráfico. Además de la cadena perpetua prevista por la legislación estadounidense, el juez resolverá si ordena la confiscación de 15 mil millones de dólares solicitada por la Fiscalía, decidirá si emite una recomendación sobre el penal federal donde permanecerá y expondrá públicamente la valoración de la justicia de Estados Unidos sobre el papel que desempeñó durante décadas como cofundador y líder del Cártel de Sinaloa.

Retrato de Ismael "El Mayo" Zambada con bigote, camisa azul y la bandera de Estados Unidos de fondo. Billetes de cien dólares flotan en el aire.
(Imagen ilustrativa | Infobae México)

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