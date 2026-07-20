Oro y plata: cuál es el precio de las monedas este 20 de julio

El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más utilizadas es la compra de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente incrementa con el tiempo.

El precio de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su costo.

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Es por eso que si se tiene en mente comprar, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su precio. Estos son los de este lunes 20 de julio.

Oro y plata

El Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

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Varias de estas instituciones bancarias cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el precio en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 73.800 pesos y vende en 86.800 pesos, este lunes.

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Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 964 pesos y venden en 1.144 pesos, este 20 de julio.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 70.480 pesos en compra y 96.568 pesos en venta; el Azteca de oro en 29.785 pesos la compra y 38.823 la venta; el Hidalgo de oro en 14.893 pesos en compra y 19.412 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1345.35 pesos la venta y 836.65 pesos la compra, para hoy.

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BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 93.045 pesos y 1279 pesos, respectivamente, este lunes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

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Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, tienes que saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

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Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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