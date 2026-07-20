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Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”

El exentrenador publicó un mensaje para aclarar sus palabras tras el video en el que llamó “vendidos” a los aficionados mexicanos

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La respuesta de Ricardo La Volpe causó controversia en México. (Capturas de pantalla)
La respuesta de Ricardo La Volpe causó controversia en México. (Capturas de pantalla)

El exentrenador argentino Ricardo La Volpe publicó la noche del domingo 19 de julio un mensaje en Instagram para aclarar el comentario que lo colocó en el centro de la polémica horas antes de la Final del Mundial 2026, tras haber llamado “vendidos” a los mexicanos en un aeropuerto.

En su publicación en Instagram, el exdirector de la Selección Mexicana aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y agradeció las oportunidades que México le dio a lo largo de su carrera.

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La aclaración llegó después de que un video grabado en un aeropuerto se viralizara en redes sociales. En las imágenes, un aficionado mexicano le preguntó a La Volpe su pronóstico para la Final entre Argentina y España, y cuál selección apoyaría.

La respuesta del exseleccionador encendió las redes: “¿Qué querés que te diga? Soy argentino, ¿qué querés que te diga? Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos”.

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La frase se multiplicó en plataformas digitales y generó una ola de críticas de aficionados que le recordaron que gran parte de su carrera la construyó en México.

“Una respuesta natural”

En su publicación de Instagram, el exdirector técnico explicó el contexto de la conversación. “La respuesta fue en un contexto de una conversación informal en la que me preguntaron a qué selección apoyaba. Mi respuesta fue simple: soy argentino y, naturalmente, apoyo a Argentina”, escribió.

(Instagram: Ricardo La Volpe)
(Instagram: Ricardo La Volpe)

La Volpe no ofreció una disculpa explícita en ningún momento del comunicado. Su argumento central fue que las palabras circularon fuera de contexto y pidió a quienes lo criticaron que escucharan el mensaje completo antes de emitir un juicio.

“Gracias a quienes escuchan el mensaje completo antes de sacar conclusiones. Seguimos enfocados en lo que realmente importa: el fútbol”, concluyó.

El mensaje no apaciguó del todo la discusión en redes, donde miles de usuarios continuaron cuestionando el tono y el fondo de sus declaraciones originales.

Una carrera construida en México

La reacción de la afición mexicana se entiende mejor si se considera el vínculo que La Volpe tiene con el país. El estratega nacido en Buenos Aires el 6 de febrero de 1952 llegó a México en 1979 para jugar como portero con el Atlante. Antes había formado parte de la selección argentina campeona del Mundial de 1978, aunque como tercer portero y sin disputar minutos en el torneo.

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Ricardo La Volpe durante su paso por la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro

Fue en México donde construyó casi toda su trayectoria como entrenador. Dirigió a Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, Atlas, Toluca, Monterrey, América y Jaguares. Con el Atlante conquistó el campeonato de liga en la temporada 1992-93. Con el Atlas llegó a la final del Verano 1999 e impulsó una generación de futbolistas jóvenes que marcó época en el futbol mexicano.

Su etapa más recordada comenzó en 2002, cuando asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana. En ese proceso ganó la Copa Oro 2003 y clasificó al Mundial de Alemania 2006 con una campaña eliminatoria de 15 victorias en 18 partidos y una racha de 14 encuentros sin derrota. En Alemania, México avanzó a los octavos de final y cayó ante Argentina en tiempo extra con el gol de Maxi Rodríguez.

Su paso por la selección no estuvo exento de controversia. La exclusión de Cuauhtémoc Blanco del Mundial de Alemania 2006 y su carácter confrontativo con sectores de la prensa generaron tensiones en su momento.

Más allá de los resultados, La Volpe dejó una influencia táctica que permeó en el futbol mexicano durante años. Su sistema con línea de tres defensores, salida desde el fondo y laterales ofensivos —conocido como “lavolpismo”— fue estudiado por técnicos de distintas generaciones. El propio Pep Guardiola ha reconocido públicamente que analizó conceptos tácticos del argentino durante su paso por México.

Desde hace décadas, La Volpe vive en el país y participa como analista de televisión.

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