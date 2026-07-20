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Sheinbaum responde a quienes la acusan de incongruente con Trump por ir a la final del Mundial: ‘Primero me atacan y luego igual’

La mandataria subrayó que su decisión de asistir a la final en Nueva York fue por una invitación personal del presidente de EEUU y aseguró que la relación bilateral debe priorizar la diplomacia, sin importar las diferencias políticas

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La asistencia de Claudia Sheinbaum a la final del Mundial de fútbol en Nueva York impulsó un debate sobre su trato con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria abordó las críticas que la acusan de incongruente por haber aceptado la invitación del exmandatario estadounidense y explicó las razones detrás de su decisión.

De acuerdo con el relato de la presidenta, hasta el viernes anterior al partido, la única invitación formal que había recibido era de la FIFA. Sin embargo, una llamada telefónica de Trump cambió el curso de su agenda. “Me invitó personalmente, me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir?’. Le respondí: ‘Bueno, si usted me invita, presidente Trump’. Y me contestó: ‘Sí, sí estás invitada. Ven, vas a estar sentada junto a nosotros’”, narró Sheinbaum.

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Sheinbaum afirmó que una invitación así exige una respuesta diplomática. “Lo cortés no quita lo valiente”, señaló. El viaje se organizó de manera urgente y, tras la cancelación de vuelos comerciales por tormenta, recurrió al avión de la Defensa Nacional para llegar a tiempo, acompañada de cinco integrantes de su equipo.

La representación de México, prioridad diplomática

Durante la conferencia, Sheinbaum subrayó que su presencia no fue un acto personal, sino institucional. “Es la representación de México ante un evento donde fuimos tres países las sedes”, apuntó. Aclaró que cualquier decisión, tanto asistir como no hacerlo, habría generado críticas. “Si no hubiéramos ido, habrían dicho: ‘¿Cómo es posible que dejen vacío el lugar de México en una copa mundial?’. Si voy, critican que acepté la invitación”, expresó.

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La mandataria sostuvo que la relación entre México y Estados Unidos va más allá de afinidades personales con el presidente en turno. “Podemos no estar de acuerdo en temas con el presidente Trump, pero no tenemos por qué hacer esto un asunto personal. Es una relación bilateral y, en lo personal, el presidente Trump siempre ha sido respetuoso conmigo y nosotros hemos sido respetuosos con él”, dijo.

Sheinbaum recalcó que la política exterior mexicana prioriza la buena vecindad y la defensa de los intereses nacionales, en especial porque “hay cuarenta millones de mexicanos que viven en Estados Unidos”. Negó que su presencia junto a Trump implique una renuncia a principios o a la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero.

Críticas, debate mediático y contexto político

Las críticas surgieron luego de que analistas y columnistas cuestionaron lo que consideran una contradicción entre la actitud del gobierno hacia Trump y la asistencia de Sheinbaum al partido. La presidenta respondió que esas opiniones se originan en una estrategia de sectores opositores para atacar a su administración: “Escribe alguien que no está a favor de nosotros un artículo y luego nado sincronizado. Todos se copian el argumento. Lo único es crítica, crítica. Que propongan una cosa, una, porque no hay propuestas de proyecto, solo atacar”.

Sheinbaum insistió en que su gobierno no busca el enfrentamiento con Estados Unidos por diferencias ideológicas. Defendió que la diplomacia exige mantener el diálogo, incluso cuando hay desacuerdos sustanciales en temas como migración, seguridad o comercio. “Siempre buscamos el diálogo permanente para los asuntos del tratado comercial, los asuntos comerciales, los asuntos de seguridad”, agregó.

Según lo publicado por Infobae, la invitación de Trump fue determinante y se realizó apenas un día antes del encuentro, lo que obligó a la presidenta y su equipo a ajustar la agenda en pocas horas. La imagen conjunta de los mandatarios de los tres países anfitriones fue presentada por Sheinbaum como un símbolo de cooperación y coordinación en América del Norte.

Imagen internacional y política interna

La presidenta destacó que la proyección internacional de México durante el Mundial ofrece una oportunidad para fortalecer la imagen del país, tanto en el ámbito organizativo como en la relación con otros gobiernos. Además de Trump, sostuvo conversaciones breves con el primer ministro de Canadá y el jefe de Estado español, así como con funcionarios estadounidenses y canadienses.

Sheinbaum recalcó que la relación bilateral con Estados Unidos debe preservarse por razones de vecindad, comercio y protección de la comunidad mexicana en ese país. “México debe buscar siempre una buena relación con el presidente de los Estados Unidos y su gobierno”, afirmó.

A quienes la cuestionan por mostrarse cordial con Trump, la presidenta contestó: “A una invitación personal, hay que asistir independientemente de cosas en las que no estamos de acuerdo”. Consideró que la imagen de los tres presidentes en la final muestra que el deporte puede ser un canal para la cooperación.

La presidenta sostuvo que su prioridad es la defensa de los intereses mexicanos y el respeto entre países. Reiteró que cualquier decisión presidencial estará sujeta al debate público, pero la política exterior no puede definirse por simpatías personales ni por presiones mediáticas.

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