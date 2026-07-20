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Mexicano y argentino protagonizan polémica discusión durante la Final del Mundial 2026 | VIDEO

Mientras el ambiente en las gradas se caldeaba por la pasión futbolera, el seguidor mexicano optó por la ironía y sacó una tarjeta roja de su bolsillo

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La Final del Mundial 2026 entre España y Argentina del pasado domingo 20 de julio dejó un momento peculiar en las tribunas del Estadio MetLife, donde un aficionado mexicano y argentino discutieron.
La Final del Mundial 2026 entre España y Argentina del pasado domingo 20 de julio dejó un momento peculiar en las tribunas del Estadio MetLife, donde un aficionado mexicano y argentino discutieron.

La Final del Mundial 2026 no solo se definió en el césped, sino también en las tribunas del Estadio MetLife, donde un hecho inesperado acaparó la atención de miles de seguidores. Un aficionado mexicano, vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, enfrentó los insultos de un grupo de hinchas argentinos con una reacción que desató las risas y elogios en redes sociales.

Mientras el ambiente en las gradas se caldeaba por la pasión futbolera, el seguidor mexicano optó por la ironía y sacó una tarjeta roja de su bolsillo. De manera sarcástica, hizo el gesto de expulsar a los argentinos que lo increpaban, provocando un giro inesperado en la discusión. La respuesta humorística desarmó la tensión y generó una ovación entre quienes presenciaban el cruce de palabras.

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El video muestra un estadio de fútbol lleno de aficionados. La mayoría de los espectadores visten camisetas de franjas celestes y blancas. Un hombre de cabello blanco, que lleva una camiseta verde con el escudo de México, se destaca en la tribuna. Este aficionado se le observa sosteniendo una tarjeta roja y, en otro momento, ondeando un objeto verde. La secuencia captura su interacción con otros asistentes, presumiblemente hinchas argentinos. El contenido parece ser la cobertura de un evento deportivo.

La reacción del seguidor mexicano, que terminó ondeando la camiseta de España con el nombre de Lamine Yamal, fue celebrada como un ejemplo de cómo la rivalidad futbolística puede convertirse en una oportunidad para el humor y la convivencia. El episodio marcó una diferencia en la final de 2026, recordando que el fútbol también se vive con ingenio y cordialidad en las gradas.

Rivalidad entre México y Argentina

La rivalidad entre México y Argentina surge principalmente del fútbol. Los encuentros en citas mundialistas han marcado el inicio y la consolidación de esta tensión, que se expresa en cada enfrentamiento directo y se amplifica en redes sociales con memes, videos y discusiones.

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****inte1Argentina's Ariel Colzera (L) and Mexico's Diego Jimenez (R) fight for the ball during the quarterfinals of the U-17 soccer world championship in Lahti, 23 August 2003. Argentina won Mexico 2-0. AFP PHOTO/LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO****
****inte1Argentina's Ariel Colzera (L) and Mexico's Diego Jimenez (R) fight for the ball during the quarterfinals of the U-17 soccer world championship in Lahti, 23 August 2003. Argentina won Mexico 2-0. AFP PHOTO/LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO****

El origen deportivo del antagonismo puede rastrearse hasta la final de la Copa América de 1993, donde los sudamericanos se impusieron. Sin embargo, el resentimiento y la competencia se hicieron aún más evidentes tras las eliminaciones de México a manos de Argentina en los Mundiales de 2006, 2010 y 2022, hechos que reforzaron la narrativa de superioridad argentina en el historial directo.

Desenlace del partido

Un solitario gol en el segundo tiempo extra definió la nueva coronación mundial de la Selección de España, que superó por 1-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey. El tanto de Ferran Torres selló el segundo título para los europeos en la Copa del Mundo, en un partido donde los dirigidos por Luis de la Fuente impusieron su dominio de principio a fin.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España vs Argentina - Hinchas se reúnen en la ciudad de Nueva York - Nueva York, Nueva York, EEUU - 19 de julio de 2026. Hinchas españoles celebran en Times Square la victoria de su selección en la Copa Mundial. REUTERS/Ed Ou
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España vs Argentina - Hinchas se reúnen en la ciudad de Nueva York - Nueva York, Nueva York, EEUU - 19 de julio de 2026. Hinchas españoles celebran en Times Square la victoria de su selección en la Copa Mundial. REUTERS/Ed Ou
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España vs Argentina - Estadio Nueva York-Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU - 19 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Lee Smith
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España vs Argentina - Estadio Nueva York-Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU - 19 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Lee Smith

El equipo español logró romper una sequía de títulos que se extendía desde 2010. La Furia Roja, con una generación de futbolistas considerada dorada, volvió a levantar la copa más codiciada del fútbol. En el enfrentamiento final, la presión constante del conjunto europeo limitó las oportunidades de la selección sudamericana, neutralizando a figuras clave como Lionel Messi.

El triunfo español no solo representó un nuevo título, sino también el cierre de una etapa para la selección argentina. El equipo de Lionel Messi, que llegaba como vigente campeón, no pudo reeditar el éxito anterior y terminó cediendo ante la superioridad de su rival.

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