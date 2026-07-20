Claudia Sheinbaum compara propuesta de voto por familia del PAN con tendencia de ‘Tradwife’ en Estados Unidos

Cobertura de una conferencia pública. Una mujer pronuncia un discurso desde un podio adornado con el escudo nacional de México. Al fondo, se observa un auditorio con personas sentadas y equipos de iluminación. El escenario incluye una bandera de México y un gran banner con la frase "Conferencia del Pueblo" y una ilustración de una figura femenina. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. La oradora aborda temas de derechos electorales y democracia.

Tras ser cuestionada por la prensa mexicana durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de este lunes, acerca de su opinión respecto a la viralización del movimiento Tradwife y la propuesta del Household Voting en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que solamente la oposición “y sus amigos” apoyan este tipo de propuestas:

“¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia? Y además, ¿qué pasa con las familias diversas o con una mamá soltera? ¿Qué pasa con ella?, No va a poder votar, porque, pues, no tiene capacidad para definir. Absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador y fuera de la realidad", expresó Sheinbaum.

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Asimismo, recientemente, el ejercicio del sufragio en México ha sido tema de polémica, pues recientemente las declaraciones de Natalia Torres, abogada y profesora de Teoría Constitucional y analista política, declararon durante un podcast “que no todas las personas deberían votar”, únicamente las personas con estudios. Esto despertó las críticas

Un video tipo podcast o entrevista presenta a dos personas, una mujer identificada como Naattorres y un hombre del LeoyNachopodcast, interactuando en un estudio con micrófonos. Se observa una discusión sobre temas electorales, la participación ciudadana y el Instituto Nacional Electoral (INE), evidenciado por un letrero de un Módulo de Atención Ciudadana del INE. Textos sobreimpresos en pantalla mencionan conceptos como "NO TODOS DEBERÍAN VOTAR" y la relevancia de la información para el sufragio. El contenido aborda la calidad del voto en México desde una perspectiva de análisis.

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