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La dieta vegetariana de Elsa Aguirre: el secreto mejor guardado de la diva del Cine de Oro Mexicano

La actriz falleció a los 95 años tras ser una de las estrellas más importantes a nivel nacional

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elsa aguirre -México- 15 julio
La actriz murió a los 95 años (Instagram)

La muerte de Elsa Aguirre a los 95 años marca el final de una era en el cine mexicano. La actriz, originaria de Chihuahua y rostro emblemático de la Época de Oro, falleció tras más de ocho décadas de carrera y dejó un legado de talento, disciplina y vitalidad que trascendió generaciones.

Qué comía Elsa Aguirre: la dieta que sostuvo su longevidad

Pocos secretos cuidó tanto Elsa Aguirre como el de su rutina diaria. Incluso en sus últimos años, la actriz compartió con sencillez los hábitos que la ayudaron a conservarse joven.

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En una entrevista con Matilde Obregón, la famosa llegó a revelar que cada mañana iniciaba con un plato de frutas frescas, semillas y miel, acompañados de un jugo de espinaca con naranja.

No faltaba un huevo, al que se mantenía fiel, especialmente después de haber eliminado la carne de su alimentación seis décadas atrás.

La actriz también excluyó los lácteos, las pastas y los productos procesados de su dieta.

(Foto: Twitter / @depelicula)
la actriz murió a los 95 años (Foto: Twitter / @depelicula)

“He dejado las pastas, los pasteles, los quesos, la leche, no me quiero morir, lo más sano que se pueda”, confesó en una de sus últimas entrevistas. Para la comida principal, prefería una ensalada abundante de verduras, a veces crudas, a veces preparadas, siempre buscando la simplicidad y la frescura.

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Aguirre sostenía que este cambio radical le trajo una nueva vitalidad. Su apuesta por el vegetarianismo se fortaleció al conocer los procesos de la industria ganadera, lo que reafirmó su convicción.

Además, practicaba el baño con agua fría, un ritual que describía como revitalizante y que la acompañó durante toda su vida adulta.

Jorge Negrete y Elsa Aguirre romance
la actriz murió a los 95 años (YouTube/Captura de pantalla)

Anuncian la muerte de Elsa Aguirre

El 15 de julio de 2026, la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento de Elsa Aguirre. La noticia fue recibida con tristeza por el medio artístico y el público que la acompañó a lo largo de sus ochenta años de trayectoria.

Apenas unos meses antes, la actriz había sido homenajeada por el gobierno de Morelos, donde recibió un reconocimiento a su carrera en el Teatro Ocampo de Cuernavaca.

En septiembre de 2025, Aguirre concedió una última entrevista en la que apareció con un tanque de oxígeno, aunque afirmaba sentirse bien y atribuía su estado a la disciplina alimentaria y al cuidado físico.

Elsa Aquirre fallecimiento trayectoria novelas cine mexicano
Elsa Aquirre fallecimiento trayectoria novelas cine mexicano (Instagram: @elsa.aguirre.official)

“Me cuido más que nunca, hasta el último momento”, aseguró. Su partida deja un vacío en el cine nacional, pero también el ejemplo de una vida vivida con autenticidad y entrega.

Elsa Aguirre se despidió como la última diva de una generación irrepetible. Su legado queda en cada película, en cada relato y en la memoria de quienes encontraron en ella un faro de belleza, talento y coherencia vital.

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