Mezclar agua de arroz y clavos de olor: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de agua de arroz y clavo de olor se utiliza como tónico o mascarilla capilar y facial en rutinas de cuidado personal. Quienes la recomiendan destacan sus efectos para mejorar el estado de la piel y fortalecer el cabello.

El arroz aporta almidones calmantes y antioxidantes, mientras que el clavo de olor actúa como antimicrobiano y antiinflamatorio.

El Herbario Nacional (MEXU) del Instituto de Biología de la UNAM reconoce el uso tradicional de ambos ingredientes en remedios naturales para el cuidado de la piel y el cuero cabelludo.

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Beneficios para el rostro: acné, manchas y luminosidad

El tónico facial elaborado con agua de arroz y clavo de olor es popular en el tratamiento del acné y el exceso de grasa. El arroz contiene almidón que calma irritaciones y reduce la inflamación, mientras que el clavo de olor combate bacterias como Staphylococcus aureus, según el Herbario Nacional.

Esta mezcla también ayuda a atenuar manchas y aporta luminosidad al rostro. Se reporta que disminuye bolsas debajo de los ojos y favorece una piel más uniforme.

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¿Cómo preparar y aplicar el tónico facial?

Cabello más fuerte y con brillo: combinación de arroz y clavo de olor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar el tónico se recomienda hervir media taza de arroz en dos tazas de agua durante 10 minutos. Filtrar el agua y dejar enfriar. Añadir de 4 a 6 clavos de olor y reposar 24 horas. Filtrar nuevamente antes de usar.

El tónico se aplica con un algodón sobre el rostro limpio, dos veces al día. Se debe evitar el área de los ojos y enjuagar después de 10 minutos si se tiene piel sensible.

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Cabello más fuerte y con brillo: combinación de arroz y clavo de olor

El agua de arroz aporta brillo y suavidad al cabello, mientras que el clavo de olor estimula el cuero cabelludo y ayuda a controlar la caída. El inositol del arroz fortalece el folículo capilar y los compuestos del clavo, como el eugenol, previenen infecciones y promueven el crecimiento.

El Herbario Nacional señala que los componentes del clavo de olor son útiles para controlar hongos y bacterias, por lo que su uso en el cuero cabelludo ayuda a mantenerlo limpio y libre de irritaciones.

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¿Cómo preparar el enjuague capilar?

Para el cabello, se hierve una taza de arroz en tres tazas de agua por 15 minutos. Se cuela el agua y se agregan 10 clavos de olor. La mezcla se deja reposar 24 horas antes de aplicar.

Después del lavado habitual, se utiliza como enjuague final sobre el cuero cabelludo y el largo del cabello. Se deja actuar de 15 a 20 minutos y se enjuaga con agua fría. Puede aplicarse dos veces por semana.

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Por qué recomiendan esta mezcla: respaldo científico y popularidad

El clavo de olor es valorado por su efecto antibacteriano y purificante. Su compuesto activo, eugenol, combate bacterias y hongos responsables de infecciones en la piel y el cuero cabelludo. El arroz, por su parte, aporta nutrientes como vitaminas B y E que ayudan a reparar las células y protegerlas del daño oxidativo.

El Instituto de Biología de la UNAM, a través del Herbario Nacional, registra el uso de arroz y clavo de olor en la medicina tradicional mexicana por sus propiedades calmantes y purificantes. Estas características explican por qué la mezcla es recomendada en rutinas de belleza natural.

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Por qué recomiendan esta mezcla: respaldo científico y popularidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones de uso

La aplicación de agua de arroz y clavo de olor es segura para la mayoría de las personas. Se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarla en todo el rostro o cuero cabelludo. Si se presentan irritación o molestias, suspender el uso de inmediato.

El tónico y el enjuague pueden almacenarse en refrigeración por hasta cinco días. Se debe evitar el contacto con los ojos y no utilizar sobre heridas abiertas.

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