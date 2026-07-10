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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este viernes

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Vista nocturna de una calle oscura donde una ambulancia con luces rojas y azules intermitentes se acerca. Varias personas y una camilla se ven en primer plano.
Una ambulancia con luces de emergencia atiende una escena nocturna en una calle de El Salvador, en el contexto de las revelaciones sobre la persecución de víctimas por parte de la MS-13. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:10 hsHoy

Exdirector de la DEA llama a México a integrarse a coalición contra cárteles terroristas y ampliar cooperación con EEUU

Derek Maltz Sr. afirmó que Estados Unidos libra una “guerra química” contra los cárteles

El ex director interino de la DEA llamó a México a sumarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a solicitar el uso de fuerzas militares estadounidenses para combatir a los grupos criminales. S Imagen: Infobae México
El ex director interino de la DEA llamó a México a sumarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a solicitar el uso de fuerzas militares estadounidenses para combatir a los grupos criminales. S Imagen: Infobae México

Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó este jueves al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a ampliar la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado, al tiempo que expresó su esperanza de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el uso de fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos que operan en territorio mexicano.

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13:09 hsHoy

Guerra por el Cártel de Sinaloa: cuatro facciones y más de 20 células, así está el mapa criminal a 2 años de la caída de “El Mayo” Zambada

Los Mayos, Los Chapitos, Chapo Isidro y El Guano: una facción que avanza, una que se repliega sin desaparecer, un actor silencioso que domina el norte y otra que opera en las sombras sin territorio fijo

Retratos de líderes del Cártel de Sinaloa se superponen en un mapa del estado de Sinaloa, México, junto al logo de la organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Retratos de líderes del Cártel de Sinaloa se superponen en un mapa del estado de Sinaloa, México, junto al logo de la organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de julio de 2024, un avión aterrizó en el aeropuerto del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con Ismael “El Mayo” Zambada a bordo. El fundador del Cártel de Sinaloa no llegó por voluntad propia: según archivos judiciales estadounidenses, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, lo sometió, lo sedó y lo trasladó clandestinamente a Estados Unidos para obtener una sentencia menor para él y su hermano Ovidio Guzmán.

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13:09 hsHoy

¿Dónde está Spiterman? Desaparición del influencer tras ataque armado en Acapulco genera preocupación

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de figuras públicas e influencers en Guerrero tras la muerte del activista Alex Serna

El influencer Wilson Alcaraz, conocido como "Spiterman", sonríe para la cámara con una chaqueta roja y gorro amarillo, antes de su desaparición en Acapulco. (Instagram: Wilson Alcaraz)
El influencer Wilson Alcaraz, conocido como "Spiterman", sonríe para la cámara con una chaqueta roja y gorro amarillo, antes de su desaparición en Acapulco. (Instagram: Wilson Alcaraz)

La ausencia de Wilson Alcaraz, conocido en redes sociales como Spiterman, mantiene en alerta a miles de seguidores luego del ataque armado registrado contra un inmueble utilizado para las grabaciones de los hermanos Alcaraz en Acapulco, Guerrero.

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13:07 hsHoy

Asesinan a Julio Meza, exdirector de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán

Julio Meza Gaona, quien ocupó el cargo durante la gestión del exfiscal Adrián López Solís, fue ultimado a balazos la noche del 9 de julio

El excoordinador general de la Policía de Investigación de la FGE fue atacado a balazos mientras cenaba en la avenida Acueducto de Morelia. (@Tipitapas/Facebook: Julio Meza)
El excoordinador general de la Policía de Investigación de la FGE fue atacado a balazos mientras cenaba en la avenida Acueducto de Morelia. (@Tipitapas/Facebook: Julio Meza)

Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, fue asesinado a balazos la noche de este jueves 9 de julio, en la avenida Acueducto de Morelia, mientras cenaba en un establecimiento de tacos.

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13:06 hsHoy

Feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz: declaran culpable a Marlon Botas Fuentes cinco años después del caso

La sentencia podría alcanzar 70 años de prisión y se conocerá el próximo 16 de julio

Un retrato de Marlon Botas Fuentes aparece junto a una acuarela de Montserrat Bendimes Roldán, con la palabra 'CULPABLE' visible detrás del hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un retrato de Marlon Botas Fuentes aparece junto a una acuarela de Montserrat Bendimes Roldán, con la palabra 'CULPABLE' visible detrás del hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de cinco años tardó la justicia en llegar para Montserrat Bendimes Roldán. Este jueves 9 de julio, un juez en Veracruz declaró culpable a Marlon Botas Fuentes por su feminicidio. Afuera de los juzgados, su madre Cecilia Roldán esperaba con el rostro marcado por el cansancio de una batalla que, para empezar, nunca debió librar.

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13:06 hsHoy

Alcaldesa de Tenancingo es imputada por presunta simulación de secuestro: esposo y cuñado son considerados prófugos

Nancy Nápoles ha señalado que las investigaciones son una persecución política orquestada desde la Secretaría de Gobierno

Alcaldesa de Tenancingo es imputada por presunta simulación de secuestro (Foto: Facebook / Nancy Nápoles)
Alcaldesa de Tenancingo es imputada por presunta simulación de secuestro (Foto: Facebook / Nancy Nápoles)

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por el presunto delito de simulación de secuestro, en un caso que ha generado una fuerte polémica política y judicial en el Estado de México.

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