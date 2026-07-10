EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio

Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó este jueves al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a ampliar la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado, al tiempo que expresó su esperanza de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el uso de fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos que operan en territorio mexicano.
El 25 de julio de 2024, un avión aterrizó en el aeropuerto del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con Ismael “El Mayo” Zambada a bordo. El fundador del Cártel de Sinaloa no llegó por voluntad propia: según archivos judiciales estadounidenses, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, lo sometió, lo sedó y lo trasladó clandestinamente a Estados Unidos para obtener una sentencia menor para él y su hermano Ovidio Guzmán.
La ausencia de Wilson Alcaraz, conocido en redes sociales como Spiterman, mantiene en alerta a miles de seguidores luego del ataque armado registrado contra un inmueble utilizado para las grabaciones de los hermanos Alcaraz en Acapulco, Guerrero.
Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, fue asesinado a balazos la noche de este jueves 9 de julio, en la avenida Acueducto de Morelia, mientras cenaba en un establecimiento de tacos.
Más de cinco años tardó la justicia en llegar para Montserrat Bendimes Roldán. Este jueves 9 de julio, un juez en Veracruz declaró culpable a Marlon Botas Fuentes por su feminicidio. Afuera de los juzgados, su madre Cecilia Roldán esperaba con el rostro marcado por el cansancio de una batalla que, para empezar, nunca debió librar.
La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por el presunto delito de simulación de secuestro, en un caso que ha generado una fuerte polémica política y judicial en el Estado de México.