Feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz: declaran culpable a Marlon Botas Fuentes cinco años después del caso

Un retrato de Marlon Botas Fuentes aparece junto a una acuarela de Montserrat Bendimes Roldán, con la palabra 'CULPABLE' visible detrás del hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de cinco años tardó la justicia en llegar para Montserrat Bendimes Roldán. Este jueves 9 de julio, un juez en Veracruz declaró culpable a Marlon Botas Fuentes por su feminicidio. Afuera de los juzgados, su madre Cecilia Roldán esperaba con el rostro marcado por el cansancio de una batalla que, para empezar, nunca debió librar.

“Se nos dio la justicia, se le dio cargo de responsabilidad. Esperemos que con esto concluyamos lo que hemos estado pidiendo. Es lo que esperábamos, no un acto de venganza, solo que mi hija descanse en paz”, dijo Cecilia a la prensa a la salida de los juzgados.

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El proceso judicial duró más de cinco años. La defensa de Botas Fuentes sostuvo hasta el último momento que las lesiones que causaron la muerte de Montserrat fueron producto de un accidente.

Foto: Fiscalía General del Estado de Veracruz / Cuartoscuro

El juez determinó que esa versión no pudo acreditarse y que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y la representación legal de la familia acreditan plenamente la responsabilidad del sentenciado.

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La condena formal, que podría alcanzar hasta los 70 años de prisión, se determinará en una audiencia de individualización programada para el próximo 16 de julio.

Marlon Botas golpeó a Montserrat y huyó con ayuda de sus padres

El feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán ocurrió el 17 de abril de 2021 en el fraccionamiento Casas Tamsa, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

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Montserrat era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle de México. Tenía 21 años y llevaba un año de relación con Marlon Botas. La familia dice que nunca mostró señales de violencia: él siempre se presentó como amable y respetuoso.

Ese sábado, ambos estaban juntos en el domicilio de Montserrat. Una golpiza que recibió le provocó fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. Fue trasladada de emergencia a un hospital privado de la zona, donde permaneció seis días en terapia intensiva antes de morir.

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Antes de perder la conciencia, Montserrat alcanzó a señalar directamente a Marlon como el responsable del ataque, según confirmó su madre Cecilia Roldán al medio La Silla Rota en octubre de 2021.

Los padres de Botas Fuentes, Diana y Jorge, notificaron a la familia de Montserrat que la joven estaba hospitalizada por un “supuesto accidente”. Lejos de entregar a su hijo a las autoridades, lo ayudaron a huir: le proporcionaron dinero, transporte y refugio. Marlon permaneció prófugo durante más de un año.

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En mayo de 2022, mientras seguía sin ser capturado, Botas Fuentes apareció en un video difundido en medios de comunicación. En él aseguró que la muerte de Montserrat había sido “un lamentable accidente”. El video encendió la indignación pública.

Decenas de amigas, familiares y organizaciones marcharon la noche de este sábado para exigir la captura de Marlon N, presunto feminicida de la joven Montserrat Bendimes, quién fue atacada violentamente y falleció por las graves lesiones en su cuerpo. (CUARTOSCURO)

Siete meses después de la muerte de Monse, autoridades ministeriales detuvieron en la Ciudad de México a Diana y Jorge por presunto encubrimiento. Ambos lograron salir de prisión mediante amparos en 2023. Finalmente, el 3 de junio de 2022, tras un cateo en un inmueble de Mérida, Yucatán, donde presuntamente se ocultaba, Marlon Botas se entregó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Xalapa.

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Cinco años de amparos y una familia que no bajó la guardia

El proceso penal 387/2021 avanzó con lentitud. La defensa de Botas Fuentes promovió múltiples amparos ante instancias federales que retrasaron el juicio de forma reiterada. “Por cada veredicto que sale viene un amparo, por cada situación hay otro amparo, son infinitos. Pareciera que tiene más derecho el agresor que las propias víctimas”, dijo Cecilia Roldán al Diario de Xalapa mientras el caso seguía sin resolverse.

El juicio oral 14/2026 inició formalmente el 30 de abril de 2026, cinco años después del crimen. La audiencia de emisión de fallo se celebró este 9 de julio. Inició a las 6:10 de la tarde y concluyó alrededor de las 8:30 de la noche. Botas Fuentes participó vía remota desde el penal de Tuxpan, donde se encuentra detenido actualmente.

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Ramar Mendoza Díaz, abogado de la familia Bendimes Roldán, explicó a E-Veracruz que la pena máxima establecida por la ley en Veracruz para el delito de feminicidio es de 70 años de prisión. “Basado en las circunstancias en que se llevó a cabo este hecho criminal, el juez va a determinar cuál es la sentencia justa. También está prevista por ley la reparación del daño”, señaló.

Marlos Botas, presunto feminicida de Montserrat Bendimes Roldán, llega a la audiencia en la Unidad de Atención Temprana en Veracruz. (CUARTOSCURO)

La defensa no logró sostener su teoría del accidente. “Se acreditó la forma salvaje, la forma excesivamente agresiva en que fue lesionada y que a la postre lamentablemente falleció”, afirmó Mendoza Díaz al mismo medio.

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Leslie Bendimes, hermana de Montserrat, publicó en redes sociales antes del fallo: “Marlon, tú eres culpable de la muerte de Montserrat Bendimes Roldán y tu familia también fue cómplice”.

Cecilia Roldán cerró la noche con un mensaje dirigido a otras familias en la misma situación: “A veces la justicia tarda pero llega y uno no debe quitar el dedo del renglón”.

La Ley Monse

El feminicidio de Montserrat Bendimes no solo conmocionó a Veracruz. Detonó movilizaciones feministas y una exigencia sostenida de justicia que derivó en una reforma legal. La colectiva feminista Brujas del Mar encabezó la presión sobre el Congreso del Estado para cerrar el vacío legal que permitía que familiares de agresores quedaran protegidos automáticamente por su parentesco en casos de homicidio.

Integrantes del colectivo Las Brujas del Mar lamentaron que Morena se haya echado para atrás en la aprobación de la Ley Monse, que contempla severas penas a quien encubra a feminicidas. (CUARTOSCURO)

El Congreso de Veracruz aprobó la reforma al Código Penal conocida como Ley Monse, que establece sanciones para quienes encubran a responsables de delitos graves como el feminicidio, eliminando esa protección automática por vínculos familiares.

“La Ley Monse nació del dolor. Mi hija ya no está físicamente, pero es su granito de arena para sancionar el encubrimiento y fortalecer el acceso a la justicia”, dijo Cecilia Roldán al Diario de Xalapa tras la aprobación de la reforma.

Víctor Bendimes, padre de Montserrat, y Cecilia Roldán llegaron este jueves 9 de julio a los juzgados acompañados por su abogado. Salieron con el fallo de culpabilidad en la mano. La sentencia definitiva se conocerá el 16 de julio a las 15:00 horas.