Economía

Los peajes para viajar a la Costa Atlántica aumentaron casi 7%: cómo quedaron las tarifas

Se trata de una nueva actualización trimestral que impactará principalmente a quienes viajen durante las vacaciones de invierno

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Siguen en vigencia las tarifas bonificadas para la temporada baja (AUBASA)
Siguen en vigencia las tarifas bonificadas para la temporada baja (AUBASA)

A días de las vacaciones de invierno, el costo de viajar a Mar del Plata y a los principales puntos turísticos de la Costa Atlántica aumentará debido a la suba del 6,71% en las tarifas de los peajes que forman parte del Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia).

El ajuste tarifario se dispuso a través de la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que determinó nuevos valores para los peajes de las rutas que conectan con los principales destinos turísticos de la provincia.

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Los considerandos de la norma señalan: “La empresa concesionaria propuso realizar una actualización trimestral tomando como base el Coeficiente de Variación Tarifaria, llamado CVT, metodología que considera los siguientes componentes: 55% del Índice de Salarios para trabajadores registrados publicados por el Indec, 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

“La actualización del cuadro tarifario propuesto aparece como una medida necesaria atento a los niveles de inflación sufridos en el curso del corriente año, y especialmente luego de la última actualización en febrero”, agregan.

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La empresa concesionaria propuso realizar una actualización trimestral tomando como base el Coeficiente de Variación Tarifaria (NA)
La empresa concesionaria propuso realizar una actualización trimestral tomando como base el Coeficiente de Variación Tarifaria (NA)

Desde la cartera de Infraestructura y Servicios públicos bonaerense explicaron: “Las actualizaciones están financiando todas las obras que se están haciendo desde 2024. Entre ellas se encuentran la repavimentación a nuevo de la Ruta 2, el tercer y cuarto carril de la Autopista Buenos Aires- La Plata, la transformación en autovía de más de 70 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita y la puesta en valor de la Ruta 6″.

Indicaron que Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) cuenta con un plan de intervenciones para el periodo 2024-2027, que contempla 25 obras y proyectos, a partir de una inversión estimada de $354.481 millones, con los que se ejecutarán mejoras en 786 km de las rutas, autopistas y autovías bajo su concesión.

Para los autos, el esquema tarifario en los peajes de las principales rutas hacia la Costa Atlántica presenta los siguientes valores: en las estaciones de Samborombón y Maipú, ubicadas sobre la Ruta 2, el costo es de $7.900. La misma cifra rige para el peaje de La Huella, en la Ruta 11.

En tanto, en Mar Chiquita, también sobre la Ruta 11, la tarifa es de $3.700, mientras que en General Madariaga, sobre la Ruta 74, el valor asciende a $3.300.

Tabla de precios de peajes con categorías por tipo de vehículo, número de ejes y altura. Muestra tarifas manuales y de TelePASE para la Autovía Provincial 2
Tarifas vigentes para los peajes de Samborombón y Maipú

Para quienes cuentan con el sistema TelePASE, los importes se reducen levemente: Samborombón, Maipú y La Huella quedan en $7.856,80; Mar Chiquita en $3.614,12, y General Madariaga en $3.299,84.

Además, siguen en vigencia las tarifas bonificadas para la temporada baja. El beneficio rige desde las 12 del lunes hasta las 12 del viernes, y no se aplica durante feriados ni fines de semana largos. En esos casos, se cobrará la tarifa básica desde las 12 del último día hábil previo hasta las 12 del primer día hábil posterior.

Tabla de tarifas del peaje Mar Chiquita en Ruta Provincial 11. Incluye categorías de vehículos, tipo de pago manual y TelePASE con sus precios
Tarifas del peaje Mar Chiquita

De este modo, el aumento de las tarifas de peaje encarecerá los costos de viaje hacia los principales destinos de la Costa Atlántica de cara a las vacaciones de invierno, un período en el que el tránsito suele incrementarse de manera significativa.

El movimiento turístico constituye uno de los principales motores económicos para las localidades de la región durante el receso invernal. Las autoridades y operadores turísticos mantienen expectativas respecto al flujo de visitantes, atentos a cómo la evolución de los costos y las nuevas tarifas puedan influir en la demanda.

Vale recordar también que las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie (inflación +2%) y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

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