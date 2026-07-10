¿Dónde está Spiterman? Desaparición del influencer tras ataque armado en Acapulco genera preocupación

El influencer Wilson Alcaraz, conocido como "Spiterman", sonríe para la cámara con una chaqueta roja y gorro amarillo, antes de su desaparición en Acapulco. (Instagram: Wilson Alcaraz)

La ausencia de Wilson Alcaraz, conocido en redes sociales como Spiterman, mantiene en alerta a miles de seguidores luego del ataque armado registrado contra un inmueble utilizado para las grabaciones de los hermanos Alcaraz en Acapulco, Guerrero.

Aunque no existe un reporte oficial sobre una desaparición ni una denuncia pública relacionada con su integridad, el prolongado silencio del creador de contenido ha alimentado la incertidumbre en plataformas digitales.

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El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de figuras públicas e influencers en Guerrero, estado que recientemente también fue escenario del asesinato del activista y comunicador ambiental Alex Serna.

Un comunicado de los Hermanos Alcaraz en redes sociales informa sobre el ataque a su casa utilizada como set de grabación en Acapulco de Juárez, aclarando que no hubo personas lesionadas. (Facebook)

Así ocurrió el ataque contra el inmueble de los hermanos Alcaraz

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y versiones de seguridad, la noche del 20 de junio de 2026 un grupo armado disparó contra un inmueble ubicado en la comunidad de La Sabana, en Acapulco, propiedad que ha aparecido de forma recurrente en los videos protagonizados por los personajes Spiterman, Venudo y Sarna.

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La agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas. La fachada del inmueble presentó múltiples impactos de bala, aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas durante el ataque.

Desde entonces, seguidores del influencer han señalado que Wilson Alcaraz dejó de aparecer públicamente y suspendió la actividad habitual en sus redes sociales, situación que ha dado pie a numerosas especulaciones sobre su paradero.

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Hasta ahora no existe información oficial que confirme que el creador de contenido haya sido víctima de un delito, ni autoridades de Guerrero han informado sobre investigaciones relacionadas con su desaparición.

El creador de contenido Spiterman, vestido con un traje de superhéroe, posa con otro joven en Acapulco. (Facebook: Spiterman)

Hermano despeja dudas sobre el paradero de Wilson

Mientras Wilson Alcaraz permanece alejado del foco público, Luis Alcaraz, su hermano y también integrante del popular grupo de creadores de contenido, ha continuado activo en redes sociales.

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El 9 de julio, Luis realizó una transmisión en vivo mientras jugaba en línea e interactuaba con sus seguidores. Durante la emisión, varios usuarios manifestaron su preocupación por la ausencia de Spiterman y preguntaron directamente por él.

Aunque Luis evitó referirse al tema de manera explícita, su actividad fue interpretada por parte de la comunidad como una señal de tranquilidad, ya que no mostró indicios de una situación extraordinaria alrededor de su familia.

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A pesar de ello, Wilson continúa sin realizar publicaciones ni apariciones públicas, lo que mantiene abiertas las dudas entre sus seguidores.

Wilson Alcaráz posa frente a un auto Volkswagen gris con una placa de YouTube y una gorra de fiesta, luego celebra con un abrazo. (Instagram: Wilson Alcaraz)

¿Quién es Spiterman?

Wilson Alcaraz ganó notoriedad en internet gracias a un personaje humorístico inspirado en Spider-Man, caracterizado por utilizar un traje de apariencia sencilla para protagonizar sketches sobre situaciones cotidianas con un estilo de comedia popular.

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Sus videos, realizados junto con sus hermanos y otros colaboradores, acumulan millones de reproducciones y lo convirtieron en uno de los creadores de contenido más conocidos de Guerrero.

Inseguridad contra creadores digitales tras el asesinato de Alex Serna

La preocupación por la seguridad de influencers y comunicadores en Guerrero aumentó tras el asesinato del activista e influencer Alex Serna, cuyo cuerpo fue localizado después de permanecer desaparecido durante varias semanas.

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Alex Serna

Serna era reconocido por publicar investigaciones relacionadas con presuntos daños ambientales, irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción en la Costa Grande de Guerrero. Antes de desaparecer, denunció públicamente amenazas recibidas por su trabajo y difundió investigaciones sobre proyectos inmobiliarios y una empresa procesadora de mango que, según afirmó, operaba con diversas irregularidades.

Aunque no existe evidencia que vincule el caso de Wilson Alcaraz con el homicidio de Alex Serna, ambos acontecimientos han intensificado el debate sobre los riesgos que enfrentan creadores de contenido y comunicadores que desarrollan su actividad en distintas regiones del país.

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