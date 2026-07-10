México

Asesinan a Julio Meza, exdirector de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán

Julio Meza Gaona, quien ocupó el cargo durante la gestión del exfiscal Adrián López Solís, fue ultimado a balazos la noche del 9 de julio

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El excoordinador general de la Policía de Investigación de la FGE fue atacado a balazos mientras cenaba en la avenida Acueducto de Morelia. (@Tipitapas/Facebook: Julio Meza)
El excoordinador general de la Policía de Investigación de la FGE fue atacado a balazos mientras cenaba en la avenida Acueducto de Morelia. (@Tipitapas/Facebook: Julio Meza)

Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, fue asesinado a balazos la noche de este jueves 9 de julio, en la avenida Acueducto de Morelia, mientras cenaba en un establecimiento de tacos.

De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos ocurrieron en el local llamado “Tacos Kikis”, ubicado en casi esquina con la calle Alcázar de Chapultepec, a un costado de las oficinas del OOAPAS, en la colonia Chapultepec Oriente.

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Personas que circulaban por la zona reportaron detonaciones por arma de fuego al número de emergencias. Al llegar, elementos policíacos confirmaron su deceso y notificaron a la FGE. Su cuerpo quedó a un costado de su camioneta GMC Sierra de color gris.

(Captura de pantalla)
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La FGE de Michoacán confirmó el atentado minutos después de los hechos mediante su cuenta oficial en redes sociales. La dependencia identificó a la víctima como Julio M., señaló que se desempeñó como coordinador general de la Policía de Investigación de la institución y que al momento del ataque era docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Según medios locales, también ejercía como asesor jurídico.

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Meza Gaona fue nombrado coordinador general de la Policía de Investigación en junio de 2019 y permaneció al frente de esa corporación durante más de seis años. En ese periodo supervisó investigaciones ministeriales y el cumplimiento de órdenes de aprehensión en el estado. Tras dejar el cargo, se incorporó al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía, donde participaba en la formación del personal.

Despliegan operativo

(Captura de pantalla)
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Patrulleros municipales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como paramédicos, se presentaron en el lugar tras las llamadas de emergencia de ciudadanos que reportaron las detonaciones. La Fiscalía General del Estado activó de inmediato sus protocolos de investigación.

En coordinación con la Guardia Civil de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, la FGE mantiene un operativo para la localización y detención del o los probables responsables, de acuerdo con los tuits publicados por la cuenta oficial de la Fiscalía. La institución indicó que brindará mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

El móvil del crimen se desconoce hasta el momento. Elementos de la Unidad de Servicios Especiales y Escena del Crimen de la Fiscalía se presentaron en la avenida Acueducto para iniciar el procesamiento del lugar de los hechos.

El asesinato de Meza Gaona ocurre en un contexto de violencia persistente en Michoacán, uno de los estados con mayor presencia de grupos del crimen organizado en el país.

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