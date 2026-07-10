El vanidoso análisis de una figura de Francia tras eliminar a Marruecos: “Teníamos poco que temer”

Adrien Rabiot analizó el pase de Francia a las semifinales del Mundial 2026 (REUTERS/Mike Segar)

La selección de Francia avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 luego de imponerse por 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston. En la zona mixta, el mediocampista Adrien Rabiot ofreció una perspectiva clara sobre el desarrollo del partido y el desempeño del equipo africano. En diálogo con BeIN Sports, el jugador destacó: “Sentimos que en los momentos en que no teníamos el balón y se lo dejábamos a ellos, no representaban mucho peligro. Al final, teníamos poco que temer de este equipo”.

El análisis de Rabiot refleja la sensación de control que predominó en el combinado dirigido por Didier Deschamps a lo largo del encuentro. El propio futbolista reconoció que esta percepción se compartió dentro del campo: “Esa fue la sensación que tuvimos nosotros en la cancha”.

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“Hablaba con Raphaël (Raymond, el responsable de comunicación de los Bleus), quien me decía que a él, desde afuera, le daba la sensación de que tal vez eran un poco menos fuertes que hace tres años y medio. Pero sigue siendo un equipo que, en cualquier momento, también puede marcar la diferencia porque cuenta con jugadores extraordinarios. Y por eso hay que mantenerse siempre alerta. Nos tomamos el partido muy en serio y, en cuanto al balón, lo aprovechamos bien, aunque empezamos mal con ese penal atajado por Bono. Pero, nos mantuvimos en el partido. Ahí es donde también se ve la fortaleza del equipo, porque demostramos determinación y resiliencia. Contra Paraguay fue un partido muy complicado. Este fue otro tipo de partido con adversidades, pero dimos la cara”, prosiguió con su análisis el mediocampista.

Adrien Rabiot dio sus sensaciones sobre el triunfo ante Marruecos (REUTERS/Paul Childs)

El marcador se abrió con un gol de Kylian Mbappé a los 60 minutos, quien había fallado un penal en la primera parte. Seis minutos más tarde, Ousmane Dembélé amplió la ventaja. Al ser consultado sobre la magnitud de alcanzar una nueva semifinal mundialista, Rabiot fue enfático respecto a la importancia que el grupo le asigna al logro: “Quizás ustedes son los que le restan importancia. Nosotros, en el vestuario, no lo estamos menospreciando para nada. Te puedo decir que estábamos muy felices. Hay mucha alegría porque hemos dado todo durante varias semanas. Y, además, el grupo es excepcional. Todos estamos unidos y eso es magnífico”. Y luego, añadió: “Para mí va a ser mi segunda semifinal en la Copa del Mundo. Creo que hay muy pocas generaciones en la selección francesa que hayan vivido esto de manera consecutiva. Y no, es excepcional. Nosotros nos damos cuenta de eso. Espero que toda la gente también se dé cuenta y que tengamos todo el apoyo aquí y también en Francia para las semifinales”.

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El hombre del Milan de Italia también valoró el ambiente dentro de la concentración y el trabajo en conjunto con el cuerpo técnico: “Hay esa unidad, esa unión, también por parte del cuerpo técnico. Todos sentimos que hay ese deseo de llegar hasta el final y de lograr algo grande después de lo que no logramos en 2022”. La selección francesa enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre España y Bélgica.

La fortaleza mental y la preparación física aparecen como pilares en el discurso de Rabiot, quien consideró que el plantel tiene motivos para ilusionarse: “Hay que ir partido a partido, pero con esta seriedad, esta determinación, creo que podemos soñar en grande”. El mediocampista insistió en que el equipo no subestima a ningún rival y que el respeto guía cada preparación previa a los compromisos.

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Al ser consultado sobre si anhela una revancha con España, tras lo acontecido en la semifinal de la Eurocopa 2024, manifestó: “No importa quién sea, nos prepararemos como lo hemos hecho desde el principio. Estamos decididos. Estamos trabajando bien, nos estamos recuperando bien, somos serios, no subestimamos a nadie y creo que eso es lo que también marca la diferencia. Respetamos a todos los equipos y enfrentaremos con gusto a quien sea que llegue a las semifinales”.

La próxima cita de Francia será en Dallas, donde se jugará el pase a su tercera final de manera consecutiva, tras ser campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

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