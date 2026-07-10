México suma su segunda medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

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La delegación mexicana continúa brillando en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026. Un día después de asegurar su primer podio, el equipo nacional garantizó una segunda medalla gracias a la destacada actuación de Ximena Estrada y Miguel Becerra, quienes avanzaron a la final de equipos mixtos de arco compuesto.

Con este resultado, México ya tiene aseguradas dos preseas en la cuarta y última etapa del serial de World Archery, ambas con posibilidades de convertirse en oro el próximo sábado.

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Ximena Estrada y Miguel Becerra avanzan a la final

La dupla mexicana firmó una sólida actuación durante la jornada al superar cuatro eliminatorias consecutivas para instalarse en la disputa por el título.

En su camino derrotaron 154-153 a China Taipéi, posteriormente vencieron 152-151 a Puerto Rico y dejaron fuera a India por 153(20)-153(19). En las semifinales protagonizaron otro cerrado duelo frente a Turquía, al imponerse 158(20)-158(19).

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Gracias a estos resultados, Estrada y Becerra disputarán la medalla de oro este sábado ante Gran Bretaña, selección que eliminó a Suecia, Italia, China y Dinamarca.

México buscará dos oros en Madrid

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Además de la final por equipos mixtos, México también peleará por el campeonato en la prueba varonil de arco compuesto.

El equipo integrado por Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera aseguró el miércoles su lugar en la final tras eliminar a Francia, Eslovenia e India, por lo que enfrentará a Dinamarca por la medalla de oro.

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Con dos finales por disputar, la delegación mexicana tendrá la oportunidad de cerrar con fuerza su participación en Madrid antes de la Gran Final del circuito, programada para el 12 y 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila.