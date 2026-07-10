Cómo obtener reintegros de hasta 100% para viajar en transporte público: bancos, billeteras y promociones

Usuarios del AMBA pueden obtener devoluciones de hasta el 100% en boletos de colectivos y subtes mediante pagos electrónicos

El acceso a beneficios y reintegros para quienes utilizan el transporte público se amplió en julio de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras regiones del país. Bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago ofrecen descuentos y devoluciones sobre el precio de los boletos de colectivos, subtes, peajes y servicios de larga distancia, con propuestas que alcanzan hasta el 100% de reintegro. Cada promoción incluye topes y requisitos que los usuarios deben consultar antes de acceder a los descuentos.

El abanico de opciones contempla pagos realizados con tecnología NFC, códigos QR y billeteras digitales, permitiendo que los usuarios puedan elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades diarias. Estas alternativas buscan incentivar el uso de medios electrónicos, reducir el uso de efectivo y facilitar el acceso a promociones específicas para quienes viajan de manera frecuente.

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Uno de los beneficios más destacados lo ofrece Cuenta DNI del Banco Provincia, que otorga un reintegro del 100% en subte, Premetro y colectivos adheridos del AMBA al abonar con NFC desde el celular. Esta propuesta se encuentra disponible todos los días y apunta a quienes buscan un ahorro total en sus traslados urbanos, siempre que cumplan con los requisitos de la promoción.

Por su parte, Mercado Pago brinda un 70% de reintegro en el pago de colectivos y subtes al utilizar el código QR como medio de pago. El tope de devolución es de $10.000 y la acreditación del reintegro se realiza en un plazo de 72 horas hábiles. La vigencia de esta oferta se extiende hasta el 31 de julio de 2026, permitiendo que los usuarios planifiquen sus viajes mensuales con un margen de ahorro importante.

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Otra alternativa relevante surge de la alianza entre Santander y MODO, que permite acceder hasta a un 100% de reintegro en colectivos y subtes mediante QR Transporte y dinero en cuenta Santander. El tope mensual para esta promoción es de $8.000 y su vigencia se extiende hasta el 31 de agosto de 2026, lo que brinda la posibilidad de aprovechar el beneficio durante dos meses consecutivos.

Las promociones incluyen topes mensuales y condiciones específicas para acceder a los reintegros en transporte público

La plataforma MODO, de manera independiente, suma un 50% extra de reintegro en transporte público para quienes abonan con QR Transporte. El tope mensual es de $5.000 por usuario y el beneficio se encuentra vigente hasta el 31 de julio, permitiendo acumulación con otras promociones según las condiciones de cada entidad.

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En el caso de Naranja X, existen dos opciones para los usuarios. Quienes viajan en colectivos, subte y peajes pueden acceder a un 50% de reintegro pagando con Visa Naranja X + NFC, dentro de un período que va del 1 al 31 de julio. Además, para los usuarios del subte, se suma la posibilidad de conseguir el mismo porcentaje de devolución pagando con QR desde la aplicación y utilizando dinero en cuenta, también disponible hasta el 31 de julio.

Banco Macro y MODO ofrecen un 20% de reintegro al pagar el transporte con QR, con la condición de mantener un saldo mínimo de $1.200 en la cuenta. Esta promoción, difundida por Agencia Noticias Argentinas, se publicó durante junio de 2026 y busca ampliar la base de usuarios de las billeteras digitales asociadas al banco.

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En el caso de los viajes de larga distancia, Banco Provincia otorga la posibilidad de financiar la compra de pasajes de ómnibus en 4 y 6 cuotas sin interés si el pago se realiza con tarjetas Visa o Mastercard. Esta promoción se extiende hasta el 31 de agosto, lo que permite una mayor planificación de los viajes interurbanos, especialmente en temporada alta.

La plataforma Plataforma 10 (P10) y MODO también establecen un 10% de descuento en compras online al abonarse con QR desde la aplicación del banco o MODO, vigente entre el 9 de junio y el 1 de julio. Esta opción apunta al público que utiliza la web para adquirir boletos, permitiendo sumar ahorros adicionales en la compra digital.

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Bancos y billeteras digitales suman opciones de financiación y descuentos en la compra de pasajes de larga distancia

Las tarifas informadas para el AMBA durante julio de 2026 son: $820,99 para colectivos de CABA, $728,28 para líneas nacionales, $1.063,98 para líneas provinciales y $1.621 para el subte. Estos valores sirven como referencia para calcular el ahorro total que pueden obtener los usuarios al aplicar los distintos porcentajes de reintegro y descuento.

Cada beneficio posee condiciones específicas, como topes por usuario, plazos de vigencia y modalidades de pago requeridas. Las entidades financieras y plataformas digitales recomiendan revisar cuidadosamente los detalles antes de utilizar cualquier promoción, ya que las condiciones pueden modificarse según el tipo de cuenta, la tarjeta asociada o el sistema de pago empleado.

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El uso de estos beneficios varía según la región y el sistema de transporte. En el AMBA, la cobertura de servicios y la interoperabilidad de las billeteras digitales permiten que un amplio sector de la población pueda acceder a los reintegros y descuentos, mientras que en otras zonas del país la disponibilidad depende de los convenios vigentes entre las empresas de transporte y las entidades financieras.

La implementación de reintegros y descuentos busca fomentar la digitalización de los pagos y facilitar el acceso a los servicios de transporte público. Los usuarios que deseen aprovechar estos beneficios deben mantenerse informados sobre las actualizaciones de las promociones y verificar regularmente los canales oficiales de cada banco, billetera o plataforma digital.

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