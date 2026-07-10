Guerra por el Cártel de Sinaloa: cuatro facciones y más de 20 células, así está el mapa criminal a 2 años de la caída de “El Mayo” Zambada

Retratos de líderes del Cártel de Sinaloa se superponen en un mapa del estado de Sinaloa, México, junto al logo de la organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de julio de 2024, un avión aterrizó en el aeropuerto del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con Ismael “El Mayo” Zambada a bordo. El fundador del Cártel de Sinaloa no llegó por voluntad propia: según archivos judiciales estadounidenses, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, lo sometió, lo sedó y lo trasladó clandestinamente a Estados Unidos para obtener una sentencia menor para él y su hermano Ovidio Guzmán.

Esa traición desató la peor crisis interna en la historia del cártel más poderoso de México y reconfiguró el mapa criminal de Sinaloa de una forma que, a casi dos años después de la caída de uno de sus cofundadores, aún no termina de estabilizarse.

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El informe La guerra de los herederos en Sinaloa, publicado este 7 de julio de 2026 por International Crisis Group, documenta con detalle el resultado de esa fractura: cuatro facciones, más de 20 células activas, alianzas con otros cárteles y un negocio criminal que se diversificó mucho más allá del narcotráfico.

Los Mayos avanzan, Los Chapitos se repliegan pero no caen

(Anayeli Tapia/Infobae)

La guerra comenzó en septiembre de 2024, cuando hombres armados lanzaron ataques de venganza en pueblos alrededor de Culiacán, asesinando y desapareciendo a hombres acusados de tener vínculos con Los Chapitos. Desde ahí, la facción de los Zambada avanzó hacia el norte, en dirección a la capital del estado.

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Los Mayos son hoy los ganadores relativos del conflicto, se afirma en dicho informe. Arrebataron gran parte de Culiacán a sus adversarios y dominan las zonas sur y este de la ciudad.

También tomaron territorios históricamente controlados por el clan Guzmán en el centro del estado: Villa Juárez, una zona agrícola a 45 minutos de Culiacán convertida en foco de prostitución, narcotráfico y extorsión; y Jesús María, la comunidad rural donde Ovidio Guzmán fue detenido en 2023.

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En el sur del estado, Los Mayos también derrocaron al jefe local de Los Chapitos en la región de Concordia. Cientos de familias huyeron en septiembre de 2024; algunas han regresado. “Chapitos acá ya no hay y está más tranquilo”, dijo a Crisis Group un líder que representa a las familias desplazadas. El transporte público en esa zona ahora lo controlan Los Mayos.

Los Chapitos, sin embargo, no desaparecieron. Mantienen Mazatlán, la segunda ciudad del estado y sede de uno de los puertos que los hermanos Guzmán utilizan para importar precursores químicos enviados desde China.

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También permanecen activos en el sur del estado y son señalados por las autoridades federales como responsables del secuestro de diez mineros en la región de Concordia a principios de 2026, de los cuales al menos siete fueron asesinados.

Chapo Isidro, el gran actor silencioso; El Guano, sin territorio delimitado

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Mientras Culiacán ardía, el norte de Sinaloa vivió una historia distinta. Con apenas una fracción de los homicidios registrados en el resto del estado, los municipios de Guasave, Sinaloa de Leyva, Ahome y El Fuerte presentan un contraste marcado con el resto del territorio.

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Ese orden relativo tiene nombre: Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, al mando de lo que queda de la antigua Organización Beltrán Leyva fusionada con otras familias criminales locales.

Su organización controla una red de centros de producción y rutas de tráfico de fentanilo y logró mantenerse al margen del caos derivado de la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos. En diciembre de 2024, una tonelada y media de fentanilo incautada en el municipio de Ahome fue vinculada a este grupo.

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Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano” y hermano de El Chapo, encabeza la cuarta facción que se disputa lo que queda del Cártel de Sinaloa. El informe lo menciona como parte del esquema de poder, pero sin un territorio claramente delimitado, operando en alianzas variables con las otras facciones.

Retratos de Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", muestran su evolución a través del tiempo como figura relevante del Cártel de Sinaloa, con el logo de la organización al fondo en una composición editorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 20 células y una alianza que cambió el tablero

El conflicto no es solo entre cuatro facciones. Crisis Group identificó al menos 20 células activas en Sinaloa, con base en entrevistas con fuentes locales y revisión de medios. Las principales serían:

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Los Ninis

Los Canobbio

Martínez Larios

Ranas, 40 y Amigos

El Duende

Los Mata Salas

Artistas Asesinos

Los Rugrats

Fuerzas Especiales Los Avendaño

Los Noriega

Fuerzas Especiales Limón

Los Cholos

Los Salazar

Los Rusos

Los Cabrera Sarabia

Grupo Flecha

Los Calabazas

*Otras tres no mencionadas en el informe

Estas células operan en alianzas en constante cambio con las facciones principales y con cabecillas individuales en todo el estado.

Apoyo del CJNG a Los Chapitos. Foatoarte: Jesús Avilés Infobae México

La alianza más significativa del período fue la que Los Chapitos establecieron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el gobierno mexicano negó inicialmente tener pruebas de ese acuerdo, rectificó en junio de 2026 y admitió que el jefe del Cartel Jalisco proporcionó combatientes y dinero a los hijos de El Chapo.

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El alcance del acuerdo, sin embargo, tiene límites claros. Fuentes consultadas por Crisis Group indicaron que se trata de un pacto puntual, no a gran escala. Jalisco envió hombres armados para combatir a Los Mayos, incluso en los estados vecinos de Durango y Zacatecas, pero los reclutas enviados eran jóvenes con poca experiencia. “Chiruza, las sobras, (Jalisco) les mandó solo eso a Los Chapitos”, dijo a Crisis Group un exfiscal estatal de Sinaloa.

El fentanilo: el negocio que la guerra no pudo parar

A pesar del derramamiento de sangre, el negocio del fentanilo siguió operando como si la guerra fuera un problema ajeno. Consumidores en Tijuana dijeron a Crisis Group que el precio no cambió tras la ruptura del cartel: una pequeña cantidad de la droga se vende a 50 pesos mexicanos, menos de tres dólares. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el conflicto interno no afectó la disponibilidad ni los precios en las principales ciudades de Estados Unidos.

Esta fotografía, proporcionada por la DEA, muestra pastillas que contienen fentanilo, incautadas por la DEA el 28 de abril de 2025, en Nuevo México. (DEA vía AP)

La razón es estructural. A diferencia de la marihuana o la heroína, que requieren grandes extensiones de tierra, el fentanilo solo necesita pequeñas cantidades de precursores químicos, laboratorios compactos y pocos empleados.

La sustancia puede producirse en menos de un día. Los laboratorios emplean “cocineros” que sintetizan el compuesto, a veces con ollas de cocina como único equipo.

Más del 50% del fentanilo incautado por el gobierno mexicano entre 2021 y 2024 provenía de laboratorios en Sinaloa. Los precursores químicos llegan principalmente desde China, importados a través de puertos como Manzanillo y Mazatlán, este último bajo control de Los Chapitos.

La estabilidad del mercado también se explica por el auge de Chapo Isidro en el norte, el aumento de producción en otras zonas del país, incluso en el Estado de México, y nuevas técnicas de contrabando.

Extorsión, minería ilegal y combustible: el imperio más allá de las drogas

El fentanilo es la piedra angular, pero no el único pilar. En la última década, las facciones del Cartel de Sinaloa construyeron un portafolio criminal que va mucho más allá del narcotráfico y que explica en parte su capacidad para sobrevivir a la guerra interna.

Extorsión a minas, uno de los negocios de los cárteles más allá de las drogas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los Chapitos establecieron en Culiacán un control férreo sobre la extorsión, la distribución de agua y el comercio ilícito de tabaco y cigarrillos electrónicos. El gobierno estatal encabezado por el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, habría permitido al grupo tomar el control de varios sistemas locales de distribución de agua en todo el estado, según el informe.

El cartel también opera en minería y tala ilegal, tráfico de fauna silvestre, robo de combustible y apuestas ilegales. Desde que comenzó la guerra, se han robado cerca de 10,000 vehículos en el estado.

Un exfuncionario estatal dijo a Crisis Group que los ingresos generados por estas actividades han permitido a Los Chapitos mantener su campaña contra Los Mayos a pesar de perder territorio. “Puede que vayan perdiendo, pero mientras el dinero fluya a Los Chapitos, la guerra no se detendrá”, dijo un abogado defensor de Sinaloa al mismo organismo.