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Exdirector de la DEA llama a México a integrarse a coalición contra cárteles terroristas y ampliar cooperación con EEUU

Derek Maltz Sr. afirmó que Estados Unidos libra una “guerra química” contra los cárteles

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El ex director interino de la DEA llamó a México a sumarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a solicitar el uso de fuerzas militares estadounidenses para combatir a los grupos criminales. S Imagen: Infobae México

Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó este jueves al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a ampliar la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado, al tiempo que expresó su esperanza de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el uso de fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos que operan en territorio mexicano.

El llamado llega en un momento en que la administración de Donald Trump ha exhortado a los países latinoamericanos para que acepten operaciones conjuntas dentro de sus fronteras, estrategia que Sheinbaum ha rechazado de forma sistemática bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

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Maltz publicó sus declaraciones en la red social X y las acompañó de una entrevista difundida por Newsmax, en la que sostuvo que los cárteles “no son criminales” ni “cárteles de droga”, sino “terroristas muy sofisticados”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Afirmó que han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas juntas y que, por esa razón, “tienen que ser aniquilados”.

El ex funcionario precisó que la ofensiva contra los cárteles arrancó el 20 de enero de 2025, cuando Trump declaró a esas organizaciones como terroristas y reconoció al fentanilo como arma de destrucción masiva. Desde entonces, dijo, las agencias del gobierno de Estados Unidos están “totalmente enfocadas y comprometidas” en desmantelar la capacidad operativa de los grupos criminales.

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En la misma entrevista, Maltz sostuvo que la administración Trump ha reconocido que el país enfrenta una “guerra química” con sus adversarios: “Han convertido las drogas en un arma para matar estadounidenses a niveles récord”, afirmó.

Señaló que los cárteles han utilizado las drogas sintéticas como arma no solo para matar estadounidenses, sino también para desestabilizar comunidades en todo el hemisferio occidental.

Maltz ejerció como director interino de la DEA entre enero y mayo de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump. Desde entonces ha mantenido una postura pública de presión hacia las autoridades mexicanas, a quienes ha exigido mayor firmeza frente a la corrupción institucional que, según Washington, favorece a las organizaciones criminales transnacionales.

Sheinbaum sostiene que la soberanía “no es negociable”

Ilustración en acuarela de Claudia Sheinbaum junto a una bandera mexicana en un podio, y Donald Trump con traje azul y corbata roja en un fondo borroso.
Ilustración en acuarela que presenta a Claudia Sheinbaum hablando en un podio con la bandera de México y a Donald Trump con un traje y corbata roja, ambos en un estilo artístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura de la presidenta mexicana ha sido consistente desde el inicio de su gobierno. Sheinbaum ha rechazado en múltiples ocasiones las ofertas de Trump de enviar tropas a territorio nacional y ha fijado una línea: la cooperación con Estados Unidos es necesaria, pero sin soldados estadounidenses operando en suelo mexicano.

En mayo de 2026, Trump amenazó con actuar durante un evento del Día de las Madres en la Casa Blanca: “Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, en referencia directa a México.

En junio, el vicepresidente JD Vance fue más explícito. En entrevista con N+ Univisión, sostuvo que Estados Unidos “tomará acción militar” si lo considera necesario para proteger a su población, aunque dijo preferir la coordinación con México. Al ser cuestionado sobre si respetará la “línea roja” de no operar en territorio mexicano, Vance evitó responder con un sí o un no y planteó un escenario hipotético: “Por supuesto que iremos tras él”, dijo, en referencia a un eventual cargamento de armas y fentanilo.

El mismo mes, Trump describió a Sheinbaum como “una mujer muy asustada” y afirmó que “los cárteles dirigen México, y es triste”. La presidenta respondió reiterando que la cooperación existe, pero que una intervención militar estadounidense “no es una opción”.

La coalición

Los cárteles mexicanos mantienen gran presencia en la producción, traslado y desarrollo internacional de drogas detalla el nuevo informe de la ONU Fotoarte: Jesús Avilés Infobae México
Los cárteles mexicanos mantienen gran presencia en la producción, traslado y desarrollo internacional de drogas detalla el nuevo informe de la ONU Fotoarte: Jesús Avilés Infobae México

En el tuit publicado este jueves, Maltz exhortó a México a sumarse a la Coalición Anticarteles de las Américas, mecanismo creado a principios de 2026 por la administración Trump. Casi 20 países latinoamericanos ya forman parte de ella.

Guatemala se convirtió en mayo de 2026 en el segundo país de la región en aceptar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos dentro de su territorio, después de que Ecuador acordara un trato similar a inicios de año.

Maltz reconoció en su entrevista que la cooperación con las autoridades mexicanas ha dado resultados concretos. Mencionó la reciente captura del sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán, Isaí Martínez Zepeda, como ejemplo de acción positiva, y señaló que las autoridades mexicanas van tras los laboratorios clandestinos con mayor intensidad.

Con base en inteligencia recopilada por drones estadounidenses, las fuerzas federales mexicanas ya han desamantelado laboratorios de drogas sintéticas, y el exlíder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido con apoyo de inteligencia.

El secretario de Estado Marco Rubio ha calificado la colaboración en materia de seguridad bajo el gobierno de Sheinbaum como de un nivel “sin precedentes históricos”.

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