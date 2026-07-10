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La visa que EEUU no suspendió para mexicanos, que sí lo hizo para 75 países

La administración de Trump suspendió un documento que puede dar la residencia permanente en Estados Unidos para 75 países y dejó fuera a México de esa lista

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Grupo de jóvenes adultos sentados de espaldas en bancos metálicos de una sala de espera institucional. Al fondo, se ve el logo de USCIS en una ventanilla.
La administración Trump aceleró una revisión profunda de los mecanismos de admisión de inmigrantes desde que asumió su segundo mandato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visa de inmigrante, documento que abre la puerta a la residencia permanente en Estados Unidos lleva meses en el centro del debate migratorio.

Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, su administración aceleró una revisión profunda de los mecanismos de admisión, con la autosuficiencia financiera de los solicitantes como eje central de esa revisión.

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El Departamento de Estado suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para nacionales de 75 países a partir del 21 de enero de 2026, según establece el portal oficial de la institución. La medida no tiene fecha de término anunciada.

Un grupo diverso de personas, que incluye a un anciano, una mujer con un bebé y un joven, se sientan o están de pie en una sala de espera, mostrando expresiones de preocupación.
El Departamento de Estado pausó el procesamiento de visas de inmigrante para nacionales de 75 países a partir del 21 de enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué visa suspendió Estados Unidos y cuál no

El Departamento de Estado de Estados Unidos es la agencia federal responsable de la política exterior del país.

Maneja las relaciones diplomáticas con otros gobiernos, supervisa las embajadas y consulados estadounidenses en el mundo, y administra el sistema de visas y pasaportes.

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La suspensión afecta exclusivamente a quienes solicitan visas de inmigrante que conducen a la residencia permanente, conocida como green card, desde embajadas y consulados en el exterior, de acuerdo con el portal oficial de esta dependencia.

Oficial de inmigración mexicano con uniforme verde y guante negro levantando la mano. Un círculo rojo con una X blanca cubre una visa y pasaportes en un aeropuerto moderno.
La pausa no aplica a visas de turista, de estudiante ni de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trata de una restricción generalizada al sistema migratorio. Las visas no inmigrantes quedan fuera del alcance de esta medida.

De acuerdo con una nota de la Universidad de Yale, no están afectados los titulares de visas de estudiante F-1, de intercambio J-1, de trabajo H-1B, O-1, TN y E-3, ni los titulares de visas de turista B1/B2.

El Departamento de Estado también aclara que ninguna visa de inmigrante ya emitida ha sido revocada como parte de esta directriz.

Mapa de EE. UU. con banderas de China, India, México, Filipinas y Nepal. Tarjetas del Departamento de Estado, formularios de visa, dólares y relojes de arena.
Los titulares de visas F-1, J-1, H-1B, O-1, TN, E-3 y B1/B2 no están afectados por la suspensión, de acuerdo con la Universidad de Yale.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dudas sobre la admisión al territorio estadounidense, el Departamento remite a la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.

México no está en la lista de los 75 países suspendidos

Los nacionales mexicanos no figuran entre los afectados por la pausa.

La lista incluye países de África, Asia, el Caribe, Europa del Este, Medio Oriente y América Latina, entre ellos Cuba, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Colombia y Uruguay.

Según Yale, la suspensión permanecerá vigente mientras el Departamento de Estado revisa sus procedimientos de elegibilidad.

Manos sostienen un pasaporte azul oscuro abierto mostrando una visa de Estados Unidos, sobre una pila de billetes de cien dólares, con una bandera estadounidense al fondo.
Ninguna visa de inmigrante ya emitida fue revocada como parte de esta medida, según el Departamento de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es determinar si los solicitantes de esos países representan un riesgo de convertirse en carga pública para el gobierno estadounidense y, por lo tanto, ser considerados inadmisibles.

En qué casos la suspensión no aplica aunque el país esté en la lista

El Departamento de Estado establece dos excepciones para nacionales de los países en la lista.

La primera aplica a quienes tienen doble nacionalidad y pueden presentar un pasaporte válido de un país no incluido en la pausa.

Una infografía del Departamento de Estado de Estados Unidos con texto, sellos, flechas, pasaportes, solicitud de visa y una familia ilustran excepciones a la suspensión de visas.
La infografía de Infobae detalla las dos excepciones, de doble nacionalidad y adopciones, a la suspensión de visas establecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda excepción cubre a niños en proceso de adopción por familias estadounidenses.

Según el portal oficial, estas familias “deben continuar con el proceso normal de adopción”, presentar solicitudes de visa y asistir a entrevistas consulares.

No necesitan tomar pasos adicionales para ser consideradas en una excepción de interés nacional bajo la Proclamación Presidencial 10998.

Sala de espera de consulado con bancos metálicos, bandera de EE. UU., pantalla digital del Departamento de Estado y manos sosteniendo documentos de inmigración.
Los solicitantes de visa de inmigrante de los países afectados pueden seguir asistiendo a sus entrevistas consulares, aunque la emisión de la visa permanece en pausa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la razón detrás de la suspensión y qué busca evitar el gobierno de Trump

La dependencia a cargo justifica la medida con el argumento de que los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes y no representar una carga para los ciudadanos estadounidenses.

Así lo establece el portal oficial, que señala que la administración Trump realiza una revisión completa de todas las políticas de selección y verificación.

Un hombre lee documentos sentado frente a un escritorio donde un funcionario de visa lo atiende, con el letrero 'U.S. Embassy – Visa Services' y banderas de EE. UU.
Las visas de inmigrante por categoría de preferencia familiar tienen un tope de 226 mil al año, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen de visas en juego es considerable. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las visas de inmigrante por categoría de preferencia familiar tienen un tope de 226 mil al año, y las de empleo de 140 mil.

La pausa afecta el procesamiento de esas categorías para los 75 países listados.

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