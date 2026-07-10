Argentina-Suiza: cómo se vive la previa del partido en un pueblo cercano a Zúrich donde residen familias argentinas

Argentina y Suiza despiertan expectativa en un pueblo cercano a Zúrich donde varias familias argentinas siguen el Mundial

En un pequeño pueblo a veinte minutos de Zúrich, una familia argentina sigue cada partido de la selección durante la Copa del Mundo. El encuentro entre Argentina y Suiza despierta expectativas y moviliza a los residentes argentinos que viven en el país europeo. Valentina Bergallo, quien vive en la zona con su esposo e hijos desde hace casi una década, relata cómo mantienen la pasión futbolera y sus costumbres, a pesar de la distancia.

Bergallo explicó que, desde Suiza, alientan a Argentina en cada partido. La familia, junto a otras tres familias argentinas, se reunió para ver el último partido en un horario favorable. “Obviamente pospartido hubo asado y todos nuestros rituales festejando después de haber sufrido”, señaló en diálogo con Infobae en Vivo.

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Para el próximo enfrentamiento, previsto a las dos de la mañana hora del país, los argentinos ya organizaron un encuentro en un bar local, adaptando sus rutinas para no perderse el evento.

La entrevistada destacó la diferencia entre la manera argentina y la suiza de vivir el fútbol. Mientras los argentinos gritan los goles y celebran de forma eufórica, los suizos prefieren la cautela y el respeto. “Nosotros gritamos, somos eufóricos, pasionales y el fútbol para nosotros está en nuestro ADN. Para ellos el fútbol no tiene el valor que tiene para nuestra cultura”, explicó. Bergallo agregó que en Suiza los festejos suelen ser puntuales y contenidos, sin muestras masivas en las calles.

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La comunidad argentina en Suiza se reunió para ver el último partido de la selección y celebró con asado después del encuentro

Comunidad argentina y rituales durante el Mundial

Las reuniones incluyen costumbres argentinas como el asado y los festejos posteriores a los partidos. Los encuentros permiten compartir la pasión y reforzar los lazos entre compatriotas. Bergallo mencionó que la comunidad celebra incluso en horarios poco habituales, priorizando el acompañamiento y el sentido de pertenencia.

En contraste, los suizos suelen ver los partidos en bares o puntos de encuentro específicos, pero con menor efusividad. “Hay bares que organizan pantalla gigante y la gente se reúne ahí a verlos. Pero los suizos en general sí van a lugares puntuales a verlo”, detalló Bergallo. La entrevistada observó que la cultura suiza se caracteriza por la cordialidad, el respeto y la cautela, tanto en la vida cotidiana como en los festejos deportivos.

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Los suizos no suelen hacer bromas o enviar memes tras los partidos, según la experiencia de la entrevistada. “Al contrario, están con mucha expectativa a ver qué va a pasar. Tienen mucho respeto a Argentina y el fútbol. Así que no, memes no”, afirmó. La entrevistada indicó que, tras la victoria de Suiza frente a Colombia, los festejos fueron mesurados y en número reducido.

La comunidad argentina valora el respeto que los suizos muestran hacia la selección nacional y su historia futbolística. Bergallo remarcó que los suizos mantienen la expectativa por el partido, pero no recurren al cargado o la burla. Los festejos se desarrollan en espacios privados o habilitados, sin manifestaciones en la vía pública.

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La entrevistada señaló que en Suiza no suelen circular memes ni bromas tras los partidos y que predomina el respeto hacia Argentina. REUTERS/Denis Balibouse

Vida cotidiana y vínculos en el exterior

La familia Bergallo reside en un entorno de montaña cerca de Zúrich, donde la naturaleza y los lagos forman parte del día a día. “Lo más lindo de Zúrich y de Suiza en general es la naturaleza, los lagos. Ahora en verano uno disfruta del lago. Hay muchísimos lagos y el agua es cristalina”, describió Bergallo. Los inviernos ofrecen actividades como esquí o trekking, aprovechando el entorno natural.

La entrevistada señaló que la mayor diferencia cultural se percibe en los vínculos personales. “Ellos son muy cordiales, muy atentos, pero sí un poco más distantes. A la hora de generar relaciones todo lleva más tiempo”, sostuvo. Bergallo indicó que, aunque la integración avanza, la familia mantiene el contacto y las costumbres argentinas.

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En cuanto a la gastronomía, la familia disfruta de platos típicos suizos como la fondue de queso y el raclette, además de los tradicionales chocolates. En invierno, suelen organizar reuniones con amigos para compartir estos platos. Bergallo destacó la calidad de los productos locales y la posibilidad de combinar tradiciones argentinas y suizas.

La experiencia de la familia Bergallo refleja los desafíos y oportunidades que implica residir en el exterior. El testimonio subraya el valor de la comunidad argentina y la importancia de conservar las raíces culturales, incluso en contextos diferentes.

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