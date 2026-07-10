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Ma Jin destaca el crecimiento de Osmar Olvera y los jóvenes clavadistas mexicanos rumbo a Santo Domingo 2026

Ma Jin considera que el certamen será clave en la formación de la nueva generación rumbo a Los Ángeles 2028

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(Cuartoscuro)
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La selección mexicana de clavados afina los últimos detalles para su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde cuatro atletas vivirán su primera experiencia en la justa regional. La entrenadora Ma Jin aseguró que el equipo llega con una preparación sólida y con la confianza de competir por los mejores resultados.

Tras el trabajo realizado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), la estratega destacó el crecimiento de Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya, Ruth Elisa Páez y Zyanya Yunuen Parra, quienes buscarán consolidar su nivel en el escenario internacional.

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Ma Jin destaca el crecimiento de los jóvenes clavadistas

(Conade)
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La entrenadora de origen chino, señaló que tanto Osmar Olvera como Juan Manuel Celaya afrontarán por primera vez unos Juegos Centroamericanos y destacó la motivación del doble medallista olímpico.

“Con Osmar y Juan será su primera participación en Juegos Centroamericanos. Osmar tiene muchas ganas de ganar medallas y estamos trabajando muy fuerte para seguir mejorando”, declaró a la Conade.

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Sobre Ruth Páez y Zyanya Parra, ambas de 16 años, Ma Jin reconoció el esfuerzo que realizaron para obtener su lugar en la selección tras conquistar el Campeonato Nacional Selectivo celebrado en Guanajuato.

“Las dos tienen 16 años y son muy jóvenes. Me da mucho gusto que hayan ganado el selectivo. Estamos muy concentrados para llegar bien preparados y espero que los cuatro tengan una gran participación y logren los mejores resultados”.

Santo Domingo 2026 será el primer paso rumbo a Los Ángeles 2028

(Conade)
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Ma Jin explicó que la prioridad ha sido fortalecer la calidad técnica de sus dirigidos, además de brindarles herramientas para afrontar la presión de las competencias internacionales.

“Siempre les digo que la base son los clavados de calidad. También espero que cada competencia les dé más confianza y experiencia, porque todavía son atletas muy jóvenes”.

La entrenadora también adelantó que estará muy cerca de sus clavadistas durante las competencias para ayudarlos a mantener la tranquilidad, especialmente en las pruebas sincronizadas.

“Lo más importante es cómo afrontar el momento de competir. Quiero estar cerca de ellos, apoyarlos y transmitirles tranquilidad para que puedan mostrar su mejor nivel”.

Finalmente, Ma Jin destacó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representan una etapa importante dentro del desarrollo de esta generación y el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Cada competencia ayuda a ganar confianza y experiencia. Yo siempre les pido que primero confíen en el trabajo realizado y después compitan con tranquilidad”.

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