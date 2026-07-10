Alcaldesa de Tenancingo es imputada por presunta simulación de secuestro: esposo y cuñado son considerados prófugos

Alcaldesa de Tenancingo es imputada por presunta simulación de secuestro (Foto: Facebook / Nancy Nápoles)

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por el presunto delito de simulación de secuestro, en un caso que ha generado una fuerte polémica política y judicial en el Estado de México.

La audiencia inicial de formulación de imputación se llevó a cabo luego de que la Fiscalía mexiquense integrara una carpeta de investigación en la que sostiene que la supuesta privación ilegal de la libertad de la alcaldesa habría sido planeada con el objetivo de obtener una cantidad de dinero y justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.

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Sin embargo, la alcaldesa rechazó de manera categórica las acusaciones y aseguró que sí fue víctima de un secuestro, negando además cualquier desfalco en la administración municipal.

Audiencia se realizó de manera privada

A petición de la defensa de Nancy Nápoles Pacheco, el juez que conoce la causa penal determinó que la audiencia inicial se desarrollara de forma privada, por lo que no se permitió el acceso al público ni a los medios de comunicación.

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A la diligencia judicial únicamente acudió la presidenta municipal, mientras que José Roberto “N”, esposo de la edil, y Cristian “N”, su cuñado, no se presentaron ante la autoridad judicial.

Como consecuencia de su inasistencia, ambos fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia y actualmente son considerados prófugos, mientras continúan las investigaciones.

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Ya hay tres personas detenidas

En las acciones habrían participado seis personas (FGJEM)

Por este mismo caso, previamente fueron detenidos Christian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes enfrentan procesos relacionados con la presunta simulación del secuestro.

Las autoridades ministeriales sostienen que dichas personas habrían participado en la planeación y ejecución del montaje que derivó en la denuncia presentada por la alcaldesa.

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La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y esclarecer completamente los hechos.

Nancy Nápoles insiste en que todo es una persecución política

Nancy Nápoles Pacheco aseguró que se trata de un asunto político en su contra. Video: Facebook / Nancy Nápoles

Al inicio de las investigaciones, Nancy Nápoles señaló que las acusaciones forman parte de una estrategia política para desacreditar su administración.

La alcaldesa afirmó que no existe ningún faltante de recursos públicos en el Ayuntamiento de Tenancingo y sostuvo que la investigación responde a intereses de un funcionario subordinado de la Secretaría General de Gobierno que, según dijo, busca competir por la presidencia municipal e impedir que ella pueda buscar la reelección.

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Asimismo, insistió en que efectivamente fue privada de su libertad y que las investigaciones demostrarán su versión de los hechos.

Horacio Duarte pide dejar actuar a la Fiscalía

Horacio Duarte subraya que la seguridad en el Edomex no se limita a operativos policiales, sino a control y vigilancia institucional.

En su momento, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, pidió evitar especulaciones y permitir que las instituciones encargadas de procurar justicia realicen su trabajo con autonomía.

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“Yo respeto la declaración de la presidenta. Lo que hemos dicho siempre es que, si alguien acusa, hay un principio legal: está obligado a probar. Entiendo que es una declaración que se da en medio de un debate jurídico derivado de una investigación de la fiscalía. Debemos ser respetuosos con ella; si considera que existe algún elemento, tiene que presentarlo y con gusto lo atenderemos”, declaró ante medios locales.

Duarte también rechazó las versiones que señalan una supuesta persecución política desde la administración estatal.

“Ella señaló que había algún personaje de la Secretaría (de Gobierno), el tema es que ella, en todo caso, debe demostrar, el tema se debe dirimir en el terreno jurídico”.

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Investigación continúa en el Estado de México

FGJEM sede Edomex (especial)

El caso de Nancy Nápoles Pacheco continúa en desarrollo y se perfila como uno de los procesos judiciales con mayor impacto político en el Estado de México, debido a las acusaciones.

En las próximas audiencias se definirá la situación jurídica de la alcaldesa, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los familiares que no comparecieron ante el juez y continúan recabando pruebas para esclarecer si existió o no la simulación denunciada por la Fiscalía.

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