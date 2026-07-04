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Comando armado ataca la casa de Spiterman, creador de contenido de Acapulco

El incidente ocurre en medio de preocupación por la seguridad de creadores de contenido en Guerrero tras la muerte de Alex Serna, influencer y periodista de Zihuatanejo

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Dos jóvenes posan. Uno viste un traje rojo y azul de superhéroe con tela de araña, y el otro lleva una camiseta blanca y negra y gorra NBA
El creador de contenido Spiterman, vestido con un traje de superhéroe, posa con otro joven en Acapulco. (Facebook: Spiterman)

El creador de contenido Wilson Alcaraz, conocido en redes sociales como Spiterman, confirmó que la vivienda utilizada para grabar gran parte de sus videos de comedia fue atacada a balazos por un grupo armado en Acapulco, Guerrero.

El hecho ocurrió la noche del jueves 2 de julio y provocó preocupación entre los seguidores de los llamados Hermanos Alcaraz, quienes se han convertido en uno de los fenómenos digitales más populares del puerto gracias a sus videos humorísticos ambientados en colonias populares de la ciudad.

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Captura de pantalla de una publicación de red social con el comunicado oficial de Hermanos Alcaraz sobre un ataque a su set de grabación
Un comunicado de los Hermanos Alcaraz en redes sociales informa sobre el ataque a su casa utilizada como set de grabación en Acapulco de Juárez, aclarando que no hubo personas lesionadas. (Facebook)

¿Cómo fue el ataque armado?

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra el inmueble de fachada azul y puerta negra que aparece frecuentemente en las producciones protagonizadas por Wilson Alcaraz y su primo, Luis Alcaraz, conocido como “El Tlacuache”.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de la vivienda, en las que se observan múltiples impactos de arma de fuego, principalmente concentrados en la puerta principal.

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Spiterman asegura que no había personas en la vivienda durante el ataque

Tras la difusión de las fotografías y versiones sobre el atentado, Wilson Alcaraz confirmó el ataque y aseguró que ni él ni sus familiares resultaron heridos.

“Gracias a Dios, en ese momento no había nadie en el lugar y no hubo personas lesionadas. Nosotros estamos bien y nuestras familias también están bien”, expresó el creador de contenido.

El influencer también envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y afirmó que continuará desarrollando contenido para sus plataformas digitales.

“Seguiremos trabajando con las mismas ganas para sacarles una sonrisa”, puntualizó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado una línea de investigación sobre el ataque. Tampoco se ha establecido públicamente si los creadores de contenido habían recibido amenazas previas.

De acuerdo con el portal Lo Real de Guerrero, las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión.

¿Quién es Spiterman y por qué es uno de los influencers más populares de Acapulco?

Wilson Alcaraz alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a su personaje “Spiterman”, una parodia inspirada en el superhéroe de Marvel, pero adaptada al contexto popular de Acapulco.

El personaje se caracteriza por portar una máscara deformada, usar huaraches y hablar con el característico acento de diversas colonias del puerto guerrerense.

Junto con su primo Luis Alcaraz, “El Tlacuache”, ha construido una comunidad de millones de visualizaciones mediante sketches de humor que retratan situaciones cotidianas fuera de la zona turística de Acapulco, especialmente en sectores como La Sabana.

Dos personas disfrazadas de Venom con un tambor y Spider-Man con una guitarra, junto a dos hombres abrazándose, uno con camiseta amarilla y otro negra
El artista Eduin Caz abraza a un joven vestido con una camiseta amarilla, mientras dos personas disfrazadas de Venom y Spider-Man posan con instrumentos en un pasillo exterior. (Facebook: Spiterman)

En sus producciones también participan personajes recurrentes como “El Venudo” y “El Sarnas”, quienes se han convertido en parte fundamental de su universo de comedia.

Además de su actividad como creadores digitales, los Hermanos Alcaraz realizaron labores de apoyo comunitario tras el paso del huracán Otis en 2023, colaborando en la reconstrucción de viviendas y la entrega de despensas a familias afectadas.

Las autoridades aún no han dado a conocer si el ataque está relacionado con su actividad como creador de contenido ni han informado sobre posibles responsables de la agresión registrada en Acapulco.

El ataque ocurre en medio de preocupación por la seguridad de creadores de contenido en Guerrero

La agresión contra la vivienda vinculada con Spiterman ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de periodistas, activistas y creadores de contenido en Guerrero.

Uno de los casos recientes que ha generado mayor atención es la muerte de Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, periodista y activista ambiental de Zihuatanejo.

Convocatoria en redes sociales para solicitar la aparición del periodista. Crédito: Redes Sociales
Convocatoria en redes sociales para solicitar la aparición del periodista. Crédito: Redes Sociales

Alex Serna, de 39 años, fue reportado como desaparecido el pasado 20 de junio, el mismo día en que difundió un video en el que denunciaba presuntas irregularidades ambientales relacionadas con una empresa deshidratadora de mango ubicada en La Saladita, en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirma la noticia. Medios locales reportan que fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que el cuerpo fue localizado el 22 de junio y permaneció sin identificar en el Servicio Médico Forense de Zihuatanejo hasta que sus familiares acudieron a reconocerlo.

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