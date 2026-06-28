Por qué el nopal crudo es más efectivo que el nopal cocido para bajar el colesterol, según expertos en nutrición

Consumir nopal crudo genera mayor sensación de saciedad y mejora la microbiota intestinal, factores vinculados con la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nopal lleva siglos en la mesa mexicana, pero no todas sus preparaciones producen el mismo efecto en el cuerpo.

La forma en que se cocina impacta en lo que le hace a uno de los indicadores de salud cardiovascular más vigilados por los médicos: el colesterol.

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El nopal fresco es una de las fuentes de fibra soluble más accesibles dentro de la dieta mexicana tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ocurre en el intestino cuando comes nopal

Cuando el nopal entra al tracto digestivo, su fibra soluble forma una especie de gel que recorre el intestino capturando moléculas de grasa y colesterol antes de que el organismo las absorba.

Ese gel las arrastra hacia la excreción fecal. Al perder esos ácidos biliares, el cuerpo tiene que fabricar nuevos, y para hacerlo utiliza el colesterol que circula en la sangre.

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El nopal es bajo en calorías, alto en fibra y de fácil acceso en los mercados mexicanos, lo que lo convierte en un aliado cotidiano para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una reducción del colesterol total y del LDL —el llamado “malo”—, de acuerdo con Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana, elaboradas por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF en 2025.

La clave de ese mecanismo no es solo la cantidad de fibra, sino su estructura. Y ahí es donde el método de preparación lo cambia todo.

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Por qué el nopal crudo baja el colesterol mejor que el cocido

El componente responsable de ese gel es el mucílago, una sustancia gelatinosa formada por cadenas largas de azúcares complejos que le dan al nopal su característica baba.

La cocción prolongada del nopal reduce la cantidad y la calidad de su fibra soluble, así como la de sus antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La viscosidad del mucílago (la propiedad que le permite atrapar colesterol) disminuye de forma directamente proporcional al aumento de temperatura, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México (INIFAP), publicado en la Revista Fitotecnia Mexicana.

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A 80 °C, pierde gran parte de su comportamiento gelificante. El hervido prolongado, una forma común de cocinar nopal en México, alcanza y supera esa temperatura.

El mucílago del nopal —su baba característica— contiene compuestos que ayudan a regular los niveles de grasa en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo refuerzan las guías alimentarias mexicanas desde la perspectiva nutricional: la cocción prolongada disminuye la cantidad y la calidad de la fibra soluble, así como la de antioxidantes y micronutrientes sensibles al calor.

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Siempre que sea posible se debe preferir el consumo de verduras y frutas crudas, en trozos y con cáscara, porque de esa forma conservan mayor cantidad de fibra, de acuerdo con los autores de las guías.

El nopal crudo conserva una mayor concentración de polifenoles, carotenoides y vitamina C, compuestos con acción protectora sobre el sistema cardiovascular que el calor degrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay números que lo prueban: así actúa el nopal sobre el colesterol

Un ensayo clínico realizado en adultos con dislipidemia en el estado de Hidalgo cuantificó el efecto.

La dislipidemia es una alteración en los niveles de grasas en la sangre que aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y es uno de los padecimientos metabólicos más frecuentes en México.

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En ese ensayo, investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro, la UNAM y el IMSS-Bienestar encontraron que los participantes que consumieron fibra de nopal bajaron sus niveles de colesterol LDL hasta en 38.6 puntos, un descenso clínicamente significativo.

Una infografía presenta los resultados de un estudio clínico mexicano que muestra la reducción del colesterol LDL hasta 38.6 puntos en adultos con dislipidemia por el consumo de nopal crudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los autores, la viscosidad de la fracción gelificante del mucílago es el factor determinante de esa eficacia.

El nopal crudo conserva esa viscosidad intacta. El cocido, no.

Más allá del colesterol: saciedad, microbiota y peso

La fibra del nopal crudo suma efectos adicionales. Según las guías de la Secretaría de Salud y el INSP, su consumo genera mayor sensación de saciedad y reduce el consumo excesivo de alimentos.

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Esos mismos factores están vinculados con la regulación del metabolismo y con la reducción de marcadores inflamatorios.

Consumir nopal crudo genera mayor sensación de saciedad y mejora la microbiota intestinal, factores vinculados con la salud cardiovascular, según la Secretaría de Salud y el INSP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías recomiendan incorporarlo en ensaladas, licuados o como acompañamiento fresco en la dieta diaria.

La tradición culinaria mexicana incluye el nopal cocido en guisos y preparaciones con leguminosas, y las guías no lo descartan. Pero cuando el objetivo es el colesterol, el nopal crudo lleva ventaja.

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