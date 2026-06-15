México

El desayuno con antioxidantes que protege tus células del envejecimiento y fortalece tus defensas

Los alimentos con mayor concentración de antioxidantes no se encuentran en tiendas especializadas ni en suplementos costosos, sino que probablemente ya están en tu refrigerador

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Ilustración de una mujer de mediana edad sonriente con cabello gris, parada en una cocina soleada. En su pecho, un corazón anatómicamente ilustrado brilla suavemente.
El intestino responde mejor a una dieta variada y sostenida que a periodos cortos de alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay desayunos que alimentan y desayunos que protegen. La diferencia no está en lo elaborado de la preparación, sino en los ingredientes que los componen.

La cocina mexicana tiene, desde hace siglos, los elementos necesarios para construir ese segundo tipo: verduras con alta concentración de antioxidantes, disponibles en cualquier mercado, que la ciencia hoy respalda con datos concretos.

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Vista de perfil de una mujer con un corazón y un hígado visibles en su torso, conectados por redes luminosas rosadas, sobre un fondo digital con gráficos.
La vitamina C es un antioxidante esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo y debe obtenerse a través de la alimentación, según las bases de datos de actividad antioxidante en frutas y hortalizas de la Universidad de Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Omitir el desayuno eleva el riesgo de diabetes e hipertensión

En México, omitir el desayuno es una práctica común. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2020-2024, el 74.9% de los adultos mexicanos de 20 años o más vive con sobrepeso u obesidad.

El problema también alcanza a los más jóvenes: 40.1% de los adolescentes de 12 a 19 años y 36.5% de los niños de 5 a 11 años presentan la misma condición.

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El organismo pasa entre 8 y 10 horas sin recibir alimento durante la noche y depende del desayuno para renovar sus reservas energéticas, activar el metabolismo y regular el peso, según un comunicado de prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mujer con camiseta azul, ojos cerrados y una mano en la sien, mientras un tensiómetro mide su presión arterial en el brazo. Un estetoscopio visible.
Omitir el desayuno eleva 17% el riesgo de acumular grasa abdominal y 21% el de desarrollar hipertensión, según el análisis de Nutrients. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis publicado en la revista médica Nutrients, disponible en el repositorio PubMed Central del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, examinó 9 estudios con más de 118,000 participantes.

Los resultados muestran que quienes omiten el desayuno de forma habitual tienen 10% más riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Los riesgos se desglosan por condición:

  • 17% más probabilidad de acumular grasa abdominal.
  • 21% más riesgo de hipertensión.
  • 26% más riesgo de hiperglucemia, precursora de la diabetes tipo 2.
  • 13% más de dislipidemia, es decir, desorden en los niveles de colesterol y triglicéridos.
Representación 3D de una figura humana de pie con transparencia en el torso, mostrando órganos internos y tejido adiposo abdominal resaltado en verde con la etiqueta C3 y rutas de luz.
Las dietas bajas en fibra se asocian con menor diversidad microbiana y alteraciones metabólicas vinculadas a obesidad, según la investigación de Nutrients. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS recomienda que el desayuno incluya cereales con fibra, frutas, verduras y proteínas de calidad como huevo, leguminosas o carne magra.

Los antioxidantes que probablemente ya tienes en la despensa: qué aporta cada uno

Los alimentos con mayor concentración de antioxidantes no son productos exóticos ni suplementos: son frutas y verduras de consumo cotidiano, disponibles en cualquier mercado, de acuerdo con las bases de datos de actividad antioxidante en frutas y hortalizas de la Universidad de Chile.

Los nutrientes más relevantes son la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides y los flavonoides.

Estos compuestos presentes en los antioxidantes combaten el envejecimiento celular al neutralizar los radicales libres que dañan los tejidos sanos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 40.1% de los adolescentes mexicanos de 12 a 19 años vive con sobrepeso u obesidad, según la Ensanut Continua 2020-2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También fortalecen el sistema inmune al estimular la producción de glóbulos blancos, reducir la inflamación y mantener sanas las mucosas del cuerpo frente a virus y bacterias.

En vitamina C, el brócoli encabeza la lista: una taza cocida aporta 101.2 mg.

Las frutillas frescas ofrecen 97.6 mg por taza, y la naranja entera aporta 69.7 mg por porción.

El jitomate fresco contribuye con 16.9 mg por porción.

Desayuno saludable sobre mesa de madera con té, frutas, yogur, miel y frutos secos. Silueta de cuerpo humano transparente con sistema circulatorio iluminado
Los flavonoides presentes en frutas cítricas, cebolla, brócoli y hierbas frescas como el perejil y el tomillo ofrecen beneficios para la salud cardiovascular y la protección celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vitamina E, las almendras aportan 7.4 mg por cada 28.9 g; las avellanas, 4.3 mg; y los cacahuates, 2.3 mg en la misma cantidad.

En carotenoides, la zanahoria destaca por su alto contenido de alfa y betacarotenos, tanto fresca como cocida.

Al cocinarla, sus niveles de estos antioxidantes aumentan notablemente.

Ilustración plana de una persona corriendo, cabello verde, ropa azul y naranja. Íconos de manzana, brócoli, aguacate, cronómetro, gota de agua, taza de té y zapatillas flotan alrededor.
Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo explican la mayor parte de los nuevos casos de diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón en México, según el Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ensalada de elote, nopal, jitomate y zanahoria con vinagreta de hierbas

La zanahoria y el jitomate son de los alimentos con alta concentración de antioxidantes disponibles en cualquier mercado del país.

Esta ensalada de elote, nopal, jitomate y zanahoria con vinagreta de hierbas es una preparación de raíz mexicana que combina en 1 solo plato carotenoides, vitamina C y flavonoides.

Un desayuno ligero, colorido y con mucho fondo cultural.

Ilustración plana de una tortilla de maíz azul y amarillo con mazorcas y frijoles entrelazados, orbitando chiles rojos, jitomate, aguacate, nopal y quelites verdes.
El IMSS recomienda que el desayuno aporte entre 20% y 35% de la energía diaria e incluya cereales con fibra, frutas, verduras y proteínas de calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos | Preparación activa: 15 minutos | Cocción: 20 minutos. Rinde 4 a 6 porciones.

Ingredientes

  • 6 elotes tiernos cortados en rebanadas.
  • 10 nopales limpios y cortados en cuadritos.
  • 4 jitomates maduros cortados en gajos.
  • 2 zanahorias cocidas 3 minutos, en rebanaditas.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 8 hojas de epazote.
  • 1 cucharadita de tomillo fresco.
  • 2 chiles verdes enteros, ligeramente machacados.
  • 4 cucharadas de vinagre de manzana.
  • Perejil o cilantro para adornar.
  • Sal y pimienta al gusto.
Primer plano de una ensalada fresca con rodajas de nopal, maíz en mazorca, tomate y zanahoria sobre un plato blanco, aderezada y con cilantro en una mesa de madera clara.
La técnica de marinar cada verdura por separado en la vinagreta tibia permite que los aromas del epazote, la mejorana y el tomillo se absorban sin perder la textura de cada ingrediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la ensalada, paso a paso

  1. Cocer las rebanadas de elote en agua con sal hasta que estén tiernas, aproximadamente 20 minutos. Dejar enfriar en su misma agua y escurrir.
  2. Para preparar la vinagreta: calentar el aceite en una sartén y agregar las hierbas de olor (epazote y tomillo) y los chiles machacados. Cuando empiecen a freír, retirar. Añadir el vinagre, sal y pimienta fuera del fuego y colar el líquido resultante.
  3. Sumergir los nopales en la vinagreta caliente durante 4 minutos para que se ablanden ligeramente sin perder su color.
  4. Sumergir las rebanaditas de zanahoria en la misma vinagreta caliente durante 2 minutos. Retirar y reservar.
  5. Colocar las rebanadas de elote a lo largo del plato.
  6. Cruzar los gajos de jitomate y las ruedas de nopales sobre el elote.
  7. Bañar todo con el resto de la vinagreta.
  8. Adornar con rebanaditas de zanahoria y ramitas de perejil o cilantro al momento de servir.
Mujer joven con delantal beige cocina en una cocina moderna. Ella revuelve una olla humeante en la hornalla y enjuaga utensilios bajo el grifo.
Una sola preparación puede concentrar carotenoides, vitamina C y flavonoides cuando se eligen y combinan los ingredientes correctos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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