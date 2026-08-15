¿Se viene un fuerte sismo en CDMX? Geofísico estadounidense lanza alerta tras el terremoto de Colombia

El especialista analizó la reciente actividad telúrica y señaló que México forma parte de una amplia zona donde podrían presentarse nuevos movimientos.

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La Ciudad de México volvió a quedar en el centro de la conversación sobre actividad sísmica después de que el geofísico Stefan Burns mencionara a la capital mexicana entre las regiones que, según su análisis, podrían registrar una mayor actividad telúrica durante los próximos meses de 2026.

Las declaraciones surgieron después del fuerte terremoto que sacudió a Colombia esta semana. El movimiento de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto dejó cientos de víctimas y fue considerado el más potente registrado en ese país durante este siglo.

Burns, quien ha hablado previamente sobre actividad sísmica en distintas regiones del mundo, publicó un video en su canal de YouTube en el que analizó el comportamiento de los terremotos recientes y planteó distintos escenarios para Norteamérica.

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Aunque algunas publicaciones en redes sociales han presentado sus declaraciones como una predicción específica de un terremoto en la capital mexicana, Burns no estableció una fecha, magnitud ni hora para un eventual sismo en Ciudad de México. Además, las instituciones científicas señalan que los terremotos no pueden predecirse de manera exacta.

¿Qué dijo Stefan Burns sobre Ciudad de México?

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)

Al hablar sobre la posibilidad de que la actividad sísmica se desplace hacia el norte del continente, Burns mencionó tanto a California como a México. En su análisis, señaló que existen diferentes regiones que permanecen expuestas a terremotos importantes.

“¿Mayor riesgo? Eh, en general, toda California, pero realmente el sur de California correría un mayor riesgo debido a esto. Está un poco más cerca y es también donde ocurrió el doble sismo de 1812 —en relación con Venezuela—, el terremoto de Caracas de 1812. Aquello fue en marzo y este doble sismo en Los Ángeles ocurrió en diciembre, así que hubo un desfase de seis meses.

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¿De acuerdo? Eh, así que... insisto, nos preocupa ese plazo de seis meses a un año; si logramos superar ese periodo, tal vez podamos respirar un poco más tranquilos. Eh, pero como hemos visto tanta actividad en el norte de California, es difícil descartar esa zona; en realidad, todo el estado de California presenta riesgos en este momento”, agregó.

Posteriormente, el geofísico dirigió su atención hacia México y planteó la posibilidad de que también se registre actividad importante en esta región.

“Y, bajando hacia esta región, también hemos tenido grandes terremotos aquí, aunque es menos probable. Son menos frecuentes, pero ocurren; así que toda esta zona... eh, y México también. Es decir, el sismo de magnitud 7,3 ocurrió aquí abajo. ¿Un gran terremoto bajo la Ciudad de México? Bueno... [inhala] eso sería realmente grave. Y hay otros lugares también, pero, ya sabe, todas estas posibilidades existen. Creo que es muy probable que veamos una mayor respuesta sísmica desplazándose hacia el norte, desde Sudamérica hacia Norteamérica —incluyendo Centroamérica—, y también es posible que ocurra en el Caribe.”

La referencia a México ocurre en un contexto de actividad sísmica reciente. El Servicio Geológico de Estados Unidos registra un terremoto de magnitud 7.3 ocurrido el 17 de julio frente a la costa de Chiapas, además de un movimiento posterior de magnitud 6.4.

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“Toda esta área está en la zona de riesgo”

Stefan Burns incluyó a México en una región que, según su análisis, debe mantenerse preparada ante nuevos movimientos.

Burns posteriormente insistió en que el riesgo sísmico no debe analizarse únicamente desde una ciudad o país, sino considerando una amplia región que abarca diferentes zonas del continente.

“Toda esta área está en la zona de riesgo (México, California, Caribe), así que analizarlo demasiado al detalle no beneficia a nadie. Si usted... si vive en este planeta, necesita tener algún tipo de plan y contar con suministros listos y a mano”, destacó.

¿Puede predecirse un terremoto en CDMX?

Las declaraciones de Burns han generado inquietud en redes sociales, pero es importante diferenciar entre una advertencia general sobre riesgo sísmico y una predicción científica de un terremoto.

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El Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Servicio Geológico de Estados Unidos han señalado que actualmente no es posible determinar con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

En la Ciudad de México se registró un sismo; sin embargo no sonó la alerta sísmica. (Infobae México/Jenifer Nava)

Por ello, no existe confirmación científica de que la Ciudad de México vaya a sufrir un gran terremoto durante 2026. Lo que sí está documentado es que la capital se encuentra en una zona susceptible a movimientos telúricos y que sus características de suelo pueden amplificar determinados tipos de ondas sísmicas; de hecho, investigaciones recientes continúan estudiando precisamente la respuesta del subsuelo de la ciudad ante los terremotos.

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Más que intentar anticipar una fecha concreta, las autoridades recomiendan mantener medidas de prevención, identificar rutas de evacuación, conocer los protocolos de emergencia y contar con suministros básicos. La advertencia que circula en redes, por tanto, no debe interpretarse como una fecha anunciada para un terremoto en Ciudad de México, sino como un llamado a mantener la preparación ante un fenómeno que, por su propia naturaleza, no puede predecirse con precisión.