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A 10 años del secuestro de los hijos de El Chapo en La Leche: así cambió el poder del narco en México

El 15 de agosto de 2016, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán fueron secuestrados en Puerto Vallarta; una década después, el Cártel de Sinaloa está fracturado y sus principales líderes han sido detenidos o extraditados

Ilustración de dos hombres con las manos en alto siendo apuntados por dos figuras armadas dentro de un restaurante. Se ven luces de patrulla al fondo.
Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán fueron secuestrados hace 10 años en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hace 10 años, el 15 de agosto de 2016, una celebración de cumpleaños en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, terminó convertida en uno de los episodios más emblemáticos de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aquella noche, Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños número 33 cuando un comando armado ingresó al establecimiento y se llevó por la fuerza a seis personas. Entre ellas estaban Iván Archivaldo y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las cámaras de seguridad registraron la incursión. De acuerdo con una reconstrucción publicada posteriormente, el secuestro ocurrió en apenas tres minutos y 55 segundos. Los agresores sometieron a los presentes y obligaron a las víctimas a salir del restaurante.

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La Fiscalía de Jalisco atribuyó el secuestro a integrantes del CJNG. En los primeros días hubo incertidumbre sobre si Iván Archivaldo estaba entre los plagiados, pero posteriormente se confirmó que los dos hijos de El Chapo habían sido privados de la libertad.

El secuestro que pudo desatar una guerra

El episodio ocurrió en un momento especialmente delicado. El Chapo se encontraba nuevamente preso en México, mientras su organización mantenía una disputa con el grupo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El restaurante La Leche quedó marcado por el secuestro de los hijos de El Chapo Guzmán en agosto de 2016. (Foto: especial)
El restaurante La Leche quedó marcado por el secuestro de los hijos de El Chapo Guzmán en agosto de 2016. (Foto: especial)

Los hijos de Guzmán Loera fueron liberados días después. En aquel momento, versiones periodísticas señalaron que Ismael “El Mayo” Zambada habría intervenido para lograr su liberación, aunque los detalles exactos de la negociación nunca fueron esclarecidos públicamente.

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Lo que ocurrió en La Leche, sin embargo, adquirió una dimensión mayor con el paso de los años: varios de los personajes relacionados con aquella historia terminarían protagonizando la transformación del crimen organizado mexicano durante la siguiente década.

Apenas meses después del secuestro, el 19 de enero de 2017, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría acusaciones por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

El proceso culminó en 2019 con uno de los juicios contra un narcotraficante más importantes de la historia reciente. Un jurado federal de Brooklyn lo declaró culpable de los 10 cargos que enfrentaba y, en julio de ese año, un juez lo sentenció a cadena perpetua más 30 años, además de ordenar el decomiso de 12 mil 600 millones de dólares.

De los hijos de El Chapo a los Culiacanazos

Tras la extradición de su padre, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López fueron señalados por autoridades estadounidenses como integrantes de la nueva generación de dirigentes del Cártel de Sinaloa.

El poder de los hijos de El Chapo quedó expuesto de manera dramática el 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán en Culiacán.

La captura provocó una reacción armada de integrantes del Cártel de Sinaloa: bloqueos, incendios, ataques contra autoridades y enfrentamientos paralizaron la ciudad. Ante la escalada de violencia, el gobierno decidió liberar a Ovidio. Aquel episodio quedó bautizado como el primer Culiacanazo.

Más de tres años después, el 5 de enero de 2023, Ovidio fue detenido nuevamente en la sindicatura de Jesús María. El operativo desencadenó otra jornada de violencia en Culiacán y sus alrededores, conocida como el segundo Culiacanazo. Esta vez, el gobierno mantuvo la captura y Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023.

La caída de El Mayo y la fractura del Cártel de Sinaloa

El siguiente golpe histórico llegó el 25 de julio de 2024, cuando autoridades estadounidenses anunciaron la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos. La DEA calificó ambas capturas como un golpe de gran importancia contra el Cártel de Sinaloa.

El arresto de ambos provocó una nueva etapa de violencia en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, Los Chapitos y La Mayiza, las facciones asociadas respectivamente con los hijos de El Chapo y con los herederos de El Mayo, entraron en una confrontación abierta que provocó homicidios, desapariciones, bloqueos y desplazamientos.

El Mayo Zambada fue secuestrado por uno de los hijos de El Chapo Guzmán y llevado a Estados Unidos, donde enfrenta a la justicia norteamericana.
El Mayo Zambada fue secuestrado por uno de los hijos de El Chapo Guzmán y llevado a Estados Unidos, donde enfrenta a la justicia norteamericana.

La fractura continúa teniendo consecuencias una década después de aquella noche en Puerto Vallarta. En agosto de 2026, la violencia entre las facciones continúa afectando distintas regiones de Sinaloa.

Pero la transformación no terminó ahí.

El Mencho muere y El Pelón toma el liderazgo del CJNG

El otro protagonista de aquella historia, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, murió en febrero de 2026 durante un operativo de las fuerzas mexicanas en Jalisco.

Su muerte abrió una nueva etapa dentro del CJNG. De acuerdo con el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el liderazgo de la organización tras la muerte de su padrastro. Valencia ya era identificado como una figura relevante dentro del grupo y como líder de su denominado Grupo Élite.

Así, una década después del secuestro en La Leche, el mapa criminal de México es prácticamente irreconocible.

El mencho fue abatido en febrero pasado y El Pelón tomó el control del CJNG. (Infobae México)
El mencho fue abatido en febrero pasado y El Pelón tomó el control del CJNG. (Infobae México)

El Chapo cumple cadena perpetua en Estados Unidos; Ovidio enfrenta la justicia estadounidense; Joaquín Guzmán López está bajo custodia en ese país; El Mayo enfrenta su propio proceso; el Cártel de Sinaloa está fracturado en medio de una guerra entre facciones, y el CJNG también atraviesa una transición de liderazgo tras la muerte de El Mencho.

Lo ocurrido aquella madrugada del 15 de agosto de 2016, cuando Iván Archivaldo celebraba su cumpleaños y un comando entró por sus hermanos, fue mucho más que un secuestro. Fue uno de los episodios que anticiparon una década de reacomodos, traiciones, capturas y guerras internas que terminarían modificando el poder del narcotráfico en México.

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