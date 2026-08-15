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Basel vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver el amistoso desde México

El conjunto catalán tendrá una de sus últimas pruebas de pretemporada ante el Basel; conoce el horario y las opciones para seguir el partido desde México

Escudos de FC Basel y FC Barcelona en un campo de fútbol, con un balón dorado a cada lado, un símbolo 'vs' dorado y focos de estadio encendidos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Barcelona tendrá este domingo 16 de agosto una nueva prueba de pretemporada cuando visite al Basilea en el St. Jakob-Park, en uno de sus últimos compromisos antes de comenzar oficialmente la temporada 2026-27.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llegará después de cuatro partidos de preparación, mientras que el cuadro suizo tendrá una ventaja en cuanto a ritmo, pues ya comenzó su participación en la Super League de Suiza.

Para el Barca, el encuentro servirá para continuar con la preparación de cara a su debut en LaLiga, programado para el domingo 23 de agosto frente al Elche.

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¿Cuándo y dónde ver en México el Basel vs Barcelona?

(REUTERS/Albert Gea)
(REUTERS/Albert Gea)

El amistoso entre Basilea y Barcelona se disputará este domingo 16 de agosto en el St. Jakob-Park y comenzará a las 8:30 horas, tiempo del centro de México.

En España, el encuentro podrá seguirse a través de los canales oficiales del Barcelona bajo suscripción.

Los aficionados que tengan acceso a Barça Play podrán disfrutar del partido como parte de los beneficios para socios, mientras que quienes no sean socios pueden contratar Culers Premium.

Además, el club contempla la transmisión mediante su canal oficial de YouTube para los usuarios que cuenten con YouTube Pack Premium Members.

Por ahora, no existe una señal confirmada para televisión o plataformas de streaming en México.

Una alternativa para quienes quieran acceder a las plataformas disponibles en España desde territorio mexicano es utilizar una VPN (Red Privada Virtual), una herramienta que permite conectarse a internet mediante un servidor ubicado en otro país y, en algunos casos, acceder a contenidos que tienen restricciones geográficas.

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Sin embargo, el funcionamiento dependerá de las condiciones y políticas de cada plataforma, por lo que conviene revisar sus términos de servicio.

¿Cómo llega Barcelona al partido contra Basilea?

(Europa Press)
(Europa Press)

El conjunto catalán ha disputado cuatro encuentros durante su preparación. Primero derrotó 4-1 al CE Europa y posteriormente superó al Birmingham City en una tanda de penales.

Después participó en la Friuli-Venezia Giulia Cup, donde consiguió una victoria por 1-0 ante Nottingham Forest, aunque posteriormente perdió por el mismo marcador frente al Udinese.

Tras enfrentar al Basilea, el Barcelona todavía tendrá otro compromiso antes del inicio de LaLiga, pues el próximo miércoles disputará el Joan Gamper frente al Al Ahly.

El cuadro suizo, en cambio, ya se encuentra en plena competencia oficial y actualmente ocupa el quinto lugar de la Super League suiza, por lo que llegará al encuentro con mayor ritmo competitivo.

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