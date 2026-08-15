México
Agregar Infobae enGoogle

Kunno niega embarazo de Ángela Aguilar y explota contra la prensa: “De repente a uno le gusta meterle a la comida”

El influencer recordó que su amiga constantemente es criticada en redes

(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)
(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)
Guardar

La aparición de Kunno en la presentación de La Granja VIP 2 coincidió con la nueva ola de especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar.

El influencer explotó sobre esta versión ante distintos medios y atribuyó los cambios físicos de la cantante a cuestiones cotidianas.

Kunno sobre si Ángela está embarazada

En la conversación con la prensa, Kunno respondió a las preguntas sobre la supuesta maternidad de su amiga:

“Ya le dicen todo a mi niña (...) tenemos que dejar el tabú de que cada vez que vemos... a Paris Hilton le pasó, cuando besó la pancita a una señora y le dijeron que estaba embarazada, y la señora: ‘No, es mi panza normal’. Familia, de verdad, cuando uno tenga que dar la noticia, la va a dar. (...) Familia, es normal. De repente a uno le gusta meterle a la comidita y salen adelante con un vestido pegado, natural”.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @Kunno)

Al insistirle sobre las imágenes donde se le ve a Ángela Aguilar con un vestido diferente a su estilo habitual, Kunno pidió evitar juicios y defendió el derecho de su amiga a tomarse un descanso.

“Déjenmela en paz, está descansando. Si no la quieren los escenarios porque me la están bajando ustedes con tanta crítica y tanta juzgada, ¿qué esperan que haga? Está de vacación, disfrutando en su casa, comiendo. Ya que le toque subirse al escenario, se pondrá a dieta, fitísima y divina”.

Origen y reacciones a los rumores de embarazo

Los rumores sobre Ángela Aguilar se intensificaron después de la celebración del cumpleaños 58 de Pepe Aguilar el pasado 7 de agosto.

Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

Un video en TikTok, difundido por la propia familia, muestra a la cantante con un vestido marrón y evita consumir alcohol durante la fiesta. Usuarios en redes sociales interpretaron estos detalles como señales de un embarazo.

PUBLICIDAD

Las especulaciones no son nuevas. Desde mediados de 2024, tras la confirmación de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, han circulado versiones sobre un posible hijo en común y hasta motivos para una boda civil. A finales de 2025 y en varios momentos de 2026, publicaciones y videos reavivaron la conversación digital.

Ángela Aguilar canta 'contigo a la distancia' durante cumpleaños de Pepe Aguilar y Nodal la ve mientras tanto

Christian Nodal ha declarado su deseo de tener tres hijos con Ángela Aguilar, aunque ambos han reiterado que no tienen prisa por convertirse en padres y priorizan sus carreras. Hasta el momento, ningún integrante de la pareja ha emitido una postura oficial sobre la situación.

Temas Relacionados

KunnoÁngela AguilarEmbarazoChristian Nodalmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Doña Alegría peleará con Crista Montes? Esto respondió a Gala sobre Ring Royale 2

La madre de Poncho de Nigris reaccionó a la polémica idea de enfrentarla con Crista y dejó clara su postura sobre subir al cuadrilátero

¿Doña Alegría peleará con Crista Montes? Esto respondió a Gala sobre Ring Royale 2

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico sucedió a las 13:04 horas, a una distancia de 134 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

¿Qué servicios podrías perder si suspenden tu línea por no registrarla? Apps bancarias, mensajería y compras en riesgo

Si no vinculas el número con la CURP, puedes quedarte sin códigos para transferencias, recuperar contraseñas o activar aplicaciones financieras y recuperación de cuentas, aunque el dinero siga intacto

¿Qué servicios podrías perder si suspenden tu línea por no registrarla? Apps bancarias, mensajería y compras en riesgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

Delitos sexuales disminuyen en Cuautitlán Izcalli, municipio con alerta de género

Van detenidos ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S. Marshal en Jalisco l Videos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

A 10 años del secuestro de los hijos de El Chapo en La Leche: así cambió el poder del narco en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia la prueba sabatina

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia la prueba sabatina

¿Doña Alegría peleará con Crista Montes? Esto respondió a Gala sobre Ring Royale 2

¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026

Ángela Aguilar guarda silencio tras anuncio de Kunno en La Granja VIP 2, pero sí felicita a alguien más

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

DEPORTES

Basel vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver el amistoso desde México

Basel vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver el amistoso desde México

William ‘Camarón’ Zepeda sueña con defender su corona mundial en la cancha del Estadio Nemesio Diez

Lens vs PSG: cuándo y dónde ver desde México el debut de Ferran Torres por la Supercopa de Francia

Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee