Kunno niega embarazo de Ángela Aguilar y explota contra la prensa: “De repente a uno le gusta meterle a la comida”

(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)

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La aparición de Kunno en la presentación de La Granja VIP 2 coincidió con la nueva ola de especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar.

El influencer explotó sobre esta versión ante distintos medios y atribuyó los cambios físicos de la cantante a cuestiones cotidianas.

Kunno sobre si Ángela está embarazada

En la conversación con la prensa, Kunno respondió a las preguntas sobre la supuesta maternidad de su amiga:

“Ya le dicen todo a mi niña (...) tenemos que dejar el tabú de que cada vez que vemos... a Paris Hilton le pasó, cuando besó la pancita a una señora y le dijeron que estaba embarazada, y la señora: ‘No, es mi panza normal’. Familia, de verdad, cuando uno tenga que dar la noticia, la va a dar. (...) Familia, es normal. De repente a uno le gusta meterle a la comidita y salen adelante con un vestido pegado, natural”.

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(Captura de pantalla @Kunno)

Al insistirle sobre las imágenes donde se le ve a Ángela Aguilar con un vestido diferente a su estilo habitual, Kunno pidió evitar juicios y defendió el derecho de su amiga a tomarse un descanso.

“Déjenmela en paz, está descansando. Si no la quieren los escenarios porque me la están bajando ustedes con tanta crítica y tanta juzgada, ¿qué esperan que haga? Está de vacación, disfrutando en su casa, comiendo. Ya que le toque subirse al escenario, se pondrá a dieta, fitísima y divina”.

Origen y reacciones a los rumores de embarazo

Los rumores sobre Ángela Aguilar se intensificaron después de la celebración del cumpleaños 58 de Pepe Aguilar el pasado 7 de agosto.

(Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

Un video en TikTok, difundido por la propia familia, muestra a la cantante con un vestido marrón y evita consumir alcohol durante la fiesta. Usuarios en redes sociales interpretaron estos detalles como señales de un embarazo.

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Las especulaciones no son nuevas. Desde mediados de 2024, tras la confirmación de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, han circulado versiones sobre un posible hijo en común y hasta motivos para una boda civil. A finales de 2025 y en varios momentos de 2026, publicaciones y videos reavivaron la conversación digital.

Ángela Aguilar canta 'contigo a la distancia' durante cumpleaños de Pepe Aguilar y Nodal la ve mientras tanto

Christian Nodal ha declarado su deseo de tener tres hijos con Ángela Aguilar, aunque ambos han reiterado que no tienen prisa por convertirse en padres y priorizan sus carreras. Hasta el momento, ningún integrante de la pareja ha emitido una postura oficial sobre la situación.

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