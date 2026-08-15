Sheinbaum llama a jóvenes a “amar la patria” y critica modelo familiar de EEUU en medio de tensiones por revocación de visas

Claudia Sheinbaum desde Tamaulipas

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un acto de entrega del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Tamaulipas, donde alentó a los beneficiarios a sentirse orgullosos de su identidad y raíces.

Durante su discurso a los jóvenes beneficiarios, la mandataria resaltó el papel central que ocupa la familia en la cultura mexicana y lo contrapuso con el modelo social de Estados Unidos. “Yo digo que las y los mexicanos tenemos al menos cuatro amores. El amor a la familia, porque no crean que en cualquier cultura se quiere tanto a la familia y se apoya”, expresó.

“Miren nuestros vecinos del norte, a los 18 años sacan a los jóvenes y no necesariamente están atentos las mamás y los papás de ellos. Parte del problema del consumo de drogas en el país vecino”, consideró.

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Este posicionamiento se dio mientras persisten las fricciones entre México y Estados Unidos, tras la reciente decisión del gobierno estadounidense de revocar la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su momento, la presidenta calificó como “injerencista y desigual” la medida, y el caso ha sido interpretado como una prueba para el gobierno de Sheinbaum en el manejo de las relaciones bilaterales y la defensa de figuras allegadas al anterior mandatario.

Claudia Sheinbaum desde Tamaulipas

Llamado a la juventud para amar a México y a la patria

En su intervención, Sheinbaum defendió la visión de su gobierno sobre la educación, el empleo y la vivienda como derechos fundamentales, y no privilegios. “La diferencia es que antes se pensaba que la educación era un privilegio o una mercancía, porque el que tenía dinero podía pagar una escuela particular. Y nosotros concebimos la educación como un derecho del pueblo de México”, sostuvo.

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Durante el evento, la presidenta compartió cifras actualizadas del programa, al señalar que “casi cuatro millones de egresados” han pasado por Jóvenes Construyendo el Futuro y han egresado satisfactoriamente. Además, reiteró la apuesta por la expansión de escuelas, universidades y la construcción de “uno punto ocho millones de viviendas” para facilitar el acceso de los jóvenes a una vida independiente.

En el cierre de su intervención, Sheinbaum defendió la idea de que el acceso a derechos como educación, salud y vivienda debe ser garantizado por el Estado.

“La sociedad tiene que abrir oportunidades, acceso a los derechos del pueblo de México, de los jóvenes. Si los jóvenes no tienen escuela, no es por su culpa esta idea de que si no pasas el examen de admisión, es tu responsabilidad y por eso ya no vas a tener estudios. Pues claro que hay que estudiar para el examen de admisión, pero debe haber suficientes lugares”, argumentó.

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