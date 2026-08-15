México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum llama a jóvenes a “amar la patria” y critica modelo familiar de EEUU en medio de tensiones por revocación de visas

Desde Tamaulipas, la mandataria entregó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya suma casi cuatro millones de egresados

Claudia Sheinbaum desde Tamaulipas
Claudia Sheinbaum desde Tamaulipas
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un acto de entrega del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Tamaulipas, donde alentó a los beneficiarios a sentirse orgullosos de su identidad y raíces.

Durante su discurso a los jóvenes beneficiarios, la mandataria resaltó el papel central que ocupa la familia en la cultura mexicana y lo contrapuso con el modelo social de Estados Unidos. “Yo digo que las y los mexicanos tenemos al menos cuatro amores. El amor a la familia, porque no crean que en cualquier cultura se quiere tanto a la familia y se apoya”, expresó.

“Miren nuestros vecinos del norte, a los 18 años sacan a los jóvenes y no necesariamente están atentos las mamás y los papás de ellos. Parte del problema del consumo de drogas en el país vecino”, consideró.

PUBLICIDAD

Este posicionamiento se dio mientras persisten las fricciones entre México y Estados Unidos, tras la reciente decisión del gobierno estadounidense de revocar la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su momento, la presidenta calificó como “injerencista y desigual” la medida, y el caso ha sido interpretado como una prueba para el gobierno de Sheinbaum en el manejo de las relaciones bilaterales y la defensa de figuras allegadas al anterior mandatario.

Claudia Sheinbaum desde Tamaulipas
Claudia Sheinbaum desde Tamaulipas

Llamado a la juventud para amar a México y a la patria

En su intervención, Sheinbaum defendió la visión de su gobierno sobre la educación, el empleo y la vivienda como derechos fundamentales, y no privilegios. “La diferencia es que antes se pensaba que la educación era un privilegio o una mercancía, porque el que tenía dinero podía pagar una escuela particular. Y nosotros concebimos la educación como un derecho del pueblo de México”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Durante el evento, la presidenta compartió cifras actualizadas del programa, al señalar que “casi cuatro millones de egresados” han pasado por Jóvenes Construyendo el Futuro y han egresado satisfactoriamente. Además, reiteró la apuesta por la expansión de escuelas, universidades y la construcción de “uno punto ocho millones de viviendas” para facilitar el acceso de los jóvenes a una vida independiente.

En el cierre de su intervención, Sheinbaum defendió la idea de que el acceso a derechos como educación, salud y vivienda debe ser garantizado por el Estado.

“La sociedad tiene que abrir oportunidades, acceso a los derechos del pueblo de México, de los jóvenes. Si los jóvenes no tienen escuela, no es por su culpa esta idea de que si no pasas el examen de admisión, es tu responsabilidad y por eso ya no vas a tener estudios. Pues claro que hay que estudiar para el examen de admisión, pero debe haber suficientes lugares”, argumentó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEEUUEstados UnidosvisaAndy López BeltránJóvenes Construyendo el FuturoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Detienen a ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S.

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Detienen a ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S.

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, no solo a Andy se le revocó la visa, sino también a sus hermanos José Ramón y Gonzalo López Beltrán

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

Retiro de visa a Andy López Beltrán es para ‘golpear’ a AMLO, dice Noroña: “Trump hará todo por descarrilar a nuestro gobierno”

El senador acusó a la oposición de recurrir a la presión internacional y a la intervención de gobiernos extranjeros

Retiro de visa a Andy López Beltrán es para ‘golpear’ a AMLO, dice Noroña: “Trump hará todo por descarrilar a nuestro gobierno”

¿Se viene un fuerte sismo en CDMX? Geofísico estadounidense lanza alerta tras el terremoto de Colombia

El especialista analizó la reciente actividad telúrica y señaló que México forma parte de una amplia zona donde podrían presentarse nuevos movimientos

¿Se viene un fuerte sismo en CDMX? Geofísico estadounidense lanza alerta tras el terremoto de Colombia

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Detienen a ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S.

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Detienen a ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S.

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

Delitos sexuales disminuyen en Cuautitlán Izcalli, municipio con alerta de género

Van detenidos ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S. Marshal en Jalisco l Videos

A 10 años del secuestro de los hijos de El Chapo en La Leche: así cambió el poder del narco en México

ENTRETENIMIENTO

Enredados live action ya tiene fecha de estreno: ¿Cuándo llegará a México?

Enredados live action ya tiene fecha de estreno: ¿Cuándo llegará a México?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: termina la prueba sabatina

Kunno niega embarazo de Ángela Aguilar y explota contra la prensa: “De repente a uno le gusta meterle a la comida”

¿Doña Alegría peleará con Crista Montes? Esto respondió a Gala sobre Ring Royale 2

¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026

DEPORTES

Hormiga González jugaría en Europa: Chivas recibe oferta del Olympiacos para fichar al mexicano

Hormiga González jugaría en Europa: Chivas recibe oferta del Olympiacos para fichar al mexicano

México Varonil pierde la Semifinal en el Mundial de Flag Football: buscará el bronce y el pase olímpico ante Japón

América vs Atlético de San Luis: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de Liga MX?

Basel vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver el amistoso desde México

William ‘Camarón’ Zepeda sueña con defender su corona mundial en la cancha del Estadio Nemesio Diez