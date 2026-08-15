Retiro de visa a Andy López Beltrán es para ‘golpear’ a AMLO, dice Noroña: “Trump hará todo por descarrilar a nuestro gobierno”

Gerardo Fernández Noroña en conferencia de prensa. Foto: x.com/senadomexicano

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Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, acusa que el retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es un acto político que combina intereses extranjeros y la actuación de la oposición mexicana para debilitar al exmandatario y al gobierno de Claudia Sheinbaum.

En su podcast La videocharla, Noroña señaló que esta medida no es un caso aislado, sino un ejemplo más de cómo los partidos PRI y el PAN han promovido la intervención de Estados Unidos como táctica para debilitar a la Cuarta Transformación.

“Un ampón como Alejandro Moreno Cárdenas, como él lo dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entra y sale de Estados Unidos todo el tiempo pidiéndole intervención. Es una vergüenza de político”, expresó Noroña sobre la relación de la oposición con el gobierno estadounidense.

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El senador calificó estas acciones como “traición a la patria”, insistiendo en que los políticos de oposición buscan que una potencia extranjera tome decisiones sobre quién puede o no participar en la vida política del México, además de que este tipo de sanciones no se aplican igual a todos los políticos mexicanos.

“Toda esa gente que están impulsando la intervención de Estados Unidos en México son bienvenidos, son traidores a la patria, traidores al pueblo, son bienvenidos allá en Estados Unidos. Y entonces hay ese uso, este, perverso de la visa.

“(...) Es perverso, es torcido y es vergonzoso que el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano se presten a todo. Los van a ver el miércoles en el debate. Los van a, van a estar eufóricos. Nada más que la fuerza no... pues, o sea, la fuerza o la tienen con el pueblo o no van a ningún lado”, dijo.

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Mencionó que hay personajes del PRI y del PAN que, incluso estando señalados por presunta corrupción o con solicitudes de extradición, haciendo alusión al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “siguen entrando y saliendo” de Estados Unidos sin ningún problema.

“A mí me parece que lo obvio, lo inteligente, lo sensato es dejar que ingrese a territorio estadounidense y entonces lo detienes. ¿No? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué ese no es su objetivo?”, cuestionó.

A lo largo de su intervención, Noroña reiteró que la oposición mexicana, ante su incapacidad de obtener el respaldo mayoritario del pueblo, recurre a la presión internacional y a la intervención de gobiernos extranjeros.

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Considera que esta táctica busca devolver el control del Congreso de la Unión a la oposición para poder determinar el presupuesto público y los recursos nacionales a quienes, según él, solo buscan privilegios y beneficios personales.

“Son dos proyectos. Hoy más que nunca son dos proyectos: los que piden la intervención de Estados Unidos porque creen que es la única manera que pueden recuperar el presupuesto para saquearlo y entregar la riqueza del país al extranjero, y los que defendemos al pueblo y la independencia y la soberanía nacional. Así de claras están las cosas, así de contundentes.”

El senador puso énfasis en el papel del expresidente Donald Trump, a quien atribuye la intención de hacer todo lo posible por “descarrilar nuestro gobierno”.

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“El presidente Trump va a hacer todo por descarrilar nuestro gobierno, porque somos proyectos diferentes”, asveró.

Durante la transmisión, Noroña también destacó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que la legitimidad de los políticos mexicanos la otorga el pueblo, no una visa estadounidense y criticó a quienes piden restricciones migratorias contra sus adversarios políticos.

“Es el pueblo quien define el apoyo, el reconocimiento. No es una visa.” Tanto Noroña como Sheinbaum coincidieron en que la única fuerza política legítima viene del apoyo popular y de la defensa de la soberanía nacional.

Noroña advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos será especialmente difícil para México, ya que espera que la oposición continúe recurriendo a la injerencia extranjera como estrategia para golpear al gobierno.

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Por eso, hizo un llamado a la unidad dentro de Morena y afirmó que el respaldo del pueblo será fundamental para enfrentar la ofensiva política de actores nacionales y extranjeros.