América vs Atlético de San Luis: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de Liga MX?

El equipo azulcrema buscará mantener su paso invicto ante un Atlético de San Luis necesitado de puntos en su visita a la Ciudad de México. (Ilustración: Jesús Aviles)

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Después de la pausa provocada por la Leagues Cup 2026, la Liga MX vuelve a la actividad y uno de los encuentros que más miradas concentra es el América vs Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026.

Las Águilas regresan al campeonato mexicano con la intención de mantener el buen paso que han mostrado durante las últimas semanas, mientras que el conjunto potosino necesita urgentemente reencontrarse con la victoria. El partido se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Banorte, en Ciudad de México.

¿Cuándo juega América vs Atlético de San Luis?

El compromiso entre azulcremas y potosinos se celebrará este domingo 16 de agosto de 2026, como parte de la cuarta fecha del torneo Apertura.

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El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los aficionados tendrán una cita dominical con uno de los clubes más populares del futbol mexicano.

El escenario será el Estadio Banorte de la Ciudad de México, donde América buscará hacer valer su condición de local frente a un Atlético de San Luis que llega necesitado de puntos.

¿Dónde ver EN VIVO el América vs San Luis?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de TUDN y ViX, además de que reportes de la programación televisiva señalan que el encuentro también podrá verse por Canal 5 en televisión abierta.

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Ficha del partido

Partido: América vs Atlético de San Luis

Competencia: Liga MX, Apertura 2026

Jornada: 4

Fecha: Domingo 16 de agosto

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Banorte, Ciudad de México

TV: Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX

América llega con la confianza en alto

¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026? (Facebook: Club América)

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa afronta este compromiso después de una racha positiva. Las Águilas han conseguido resultados importantes tanto en Liga MX como en la Leagues Cup y quieren trasladar ese momento al regreso del torneo local.

Antes de la pausa, América consiguió victorias frente a Santos Laguna, San Diego FC y Portland Timbers, mientras que también empató ante Atlante y Austin FC.

En el campeonato mexicano, las Águilas llegan invictas después de tres jornadas y ocupan la parte alta de la clasificación. El equipo azulcrema ha mostrado además una defensa sólida, con apenas un gol recibido en sus primeros tres compromisos.

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El duelo ante San Luis representa una oportunidad para mantener la inercia y comenzar a marcar distancia respecto a sus perseguidores.

Atlético de San Luis busca despertar

Aug 12, 2026; Orlando, FL, USA; Atletico de San Luis starting eleven before a Leagues Cup Phase One match against Orlando City SC at Inter&Co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

La realidad del conjunto potosino es muy diferente. Atlético de San Luis llega a la capital mexicana con la obligación de conseguir un resultado positivo después de un arranque irregular.

El equipo acumula dos empates y una derrota en sus primeros tres partidos del Apertura 2026, registro que lo mantiene en la parte baja de la tabla con apenas dos unidades.

Los potosinos intentarán aprovechar cualquier error de las Águilas y conseguir su primera victoria del campeonato.

América y San Luis, una rivalidad con antecedentes recientes

Joao Pedro fue la figura del partido con un golazo a las Águilas.

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes han dejado resultados cerrados y triunfos para los dos lados. El antecedente más reciente en Liga MX favoreció al Atlético de San Luis, que consiguió imponerse 2-0 como visitante ante América el 15 de enero de 2026.

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Antes de ese resultado, las Águilas habían conseguido una victoria por la mínima en septiembre de 2025 y también habían goleado 3-0 al conjunto potosino en enero del mismo año.

Con estos antecedentes, el encuentro de este domingo promete otro capítulo entre dos equipos que llegan con objetivos completamente distintos: América quiere mantenerse en la parte alta, mientras Atlético de San Luis busca salir del fondo y conseguir su primer triunfo del torneo.

La cita está marcada: domingo 16 de agosto, 17:00 horas, Estadio Banorte. El balón volverá a rodar y los aficionados podrán seguir el América vs Atlético de San Luis EN VIVO por Canal 5, TUDN y ViX.

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