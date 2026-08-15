Hormiga González jugaría en Europa: Chivas recibe oferta del Olympiacos para fichar al mexicano

El jugador mexicano festeja uno de sus goles con el conjunto tapatío (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La oportunidad de cumplir el sueño europeo se le acaba de presentar al jugador mexicano Armando la Hormiga González. De acuerdo a la información del periodista argentino César Luis Merlo, el Olympiacos griego envió una oferta formal a Chivas para hacerse de los servicios del delantero nacional

El club europeo realizó un primer acercamiento para conocer la postura de la directiva rojiblanca, en su intento de negociar para obtener el fichaje de Armando González, quien en los últimos meses ha brillado por su cosecha de goles en la Liga Mx.

La Hormiga se consagró campeón de goleo en el Torneo Apertura 2025 a raíz de sus doce anotaciones. El jugador de Chivas compartió el trofeo con el brasileño Joao Pedro, del Atlético San Luis, y Paulinho de los Diablos Rojos del Toluca FC.

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Para el siguiente campeonato el delantero buscó el bicampeonato y aunque repitió la misma cifra de anotaciones, doce, no se convirtió en el máximo romperredes del Clausura 2026, pues Joao Pedro marcó catorce goles en dicho certamen.

Aun así, Armando González cerró la temporada 2025-26 con 24 tantos, divididos en doce cada uno, y de esa manera fue elegido como el jugador del torneo en el Clausura 2026 previo a disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Gracias a sus presentaciones en el eje de ataque, el Olympiacos sigue de cerca a La Hormiga González, quien tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, aunque las Chivas podrían negociar por un monto menor si conserva un porcentaje de una futura venta, estrategia que ya ha utilizado con otros futbolistas enviados a Europa, como el caso de Mateo Chávez, último futbolista transferido por el club a Europa.

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Contrato de Armando González en Chivas

La relación de Armando González con las Chivas Rayadas del Guadalajara permanece vigente. El contrato de La Hormiga finaliza hasta diciembre del 2029 tras extender su vínculo a finales del 2025, lo que le da al club tapatío una posición sólida en la mesa de negociación.

La oferta del Olympiacos ilusiona a la Hormiga González, porque, después de la Copa del Mundo, podría ser el primero en dar el brinco al viejo continente, aunque debe comprender que esta primera fase podría extenderse durante algunas semanas.

En Chivas van a evaluar el ofrecimiento del equipo griego antes de tomar una determinación sobre continuar con la negocia en los términos planteados o busca mantener a su goleador durante la celebración del Apertura 2026 y un poco más.

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¿Qué ha dicho Chivas respecto a la oferta del Olympiacos?

Hasta ahora, la directiva rojiblanca no ha emitido un comunicado acerca de la propuesta formal del equipo europeo. En Chivas enfocan la concentración en su duelo de este fin de semana contra los Guerreros del Club Santos Laguna en Torreón.

Armando González hará el viaje con el resto del plantel para ir a buscar los tres puntos, en el Territorio Santos Modelo, o como él dijo antes de subir al autobús: “El TSM”.

¿Quién es Armando González, jugador mexicano que podría emigrar al futbol de Europa?

Armando González Alba, más conocido en el futbol como La Hormiga, es un jugador mexicano nacido el 20 de abril de 2003 en Celaya, Guanajuato. Se desempeña como centrodelantero en el Club Deportivo Guadalajara Chivas, con quien logró el título de máximo goleador en la Liga Mx.

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Debutó profesionalmente con Chivas y suma 29 goles oficiales con el club. En la temporada 2025-26 firmó 24 goles (12 en el Apertura y 12 en el Clausura), lo que lo llevó a ser nombrado “Jugador del Torneo” en el Clausura 2026 y obtener el título de campeón de goleo del Apertura 2025. Además, fue campeón de la Liga MX Sub-23 en el Apertura 2023.

En selección nacional, recibió su primer llamado en noviembre de 2025 y debutó el 18 de ese mes contra Paraguay. Marcó su primer gol con México el 25 de febrero de 2026 ante Islandia.

Actualmente, además de su carrera futbolística, cursa la Licenciatura en Deporte y Bienestar en la Universidad Anáhuac Mayab, modalidad en línea, para complementar su formación profesional fuera de las canchas.

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