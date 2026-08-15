Melanie Estrella de 17 años desapareció desde el 3 de agosto en Ecatepec: familiares exigen celeridad en su búsqueda

Melanie salió de su casa sin mencionar a dónde iba desde el 3 de agosto y no ha regresado, su familia teme que pueda ser víctima de desaparición forzada otos: Familiares de Melanie Estrella

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Familiares de Melanie Estrella realizaron un bloqueo en Avenida Central la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en Ecatepec para exigir celeridad en su búsqueda. Amigos, vecinos y padres de la adolescente de 17 años cerraron la vialidad a la altura de la estación Río de los Remedios para exigir su localización con vida y avances en la investigación por su desaparición, ocurrida desde el 3 de agosto.

La protesta duró más de tres horas y mantuvo cerrados todos los carriles con dirección a Periférico desde cerca de las 19:30 hasta alrededor de las 22:30 horas, cuando la circulación se reanudó de forma normal. En ese lapso, la fila de automovilistas alcanzó varios kilómetros y el tránsito quedó colapsado hacia Ciudad Azteca y Periférico Río de los Remedios.

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El cierre se realizó en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl, frente a la estación Río de los Remedios de la Línea B del Metro. Ahí se concentró un grupo de aproximadamente 50 personas, que llevó pancartas y lonas para pedir que las autoridades aceleraran la búsqueda de la menor.

Melanie Estrella Enríquez Escamilla fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en el municipio de Ecatepec de Morelos. Desde esa fecha, sus familiares dijeron que desconocían su paradero.

La familia reclamó avances en la carpeta de investigación

La exigencia central de la protesta fue una: que la FGJEM informara qué avances tenía la carpeta iniciada por la desaparición de la adolescente. Sus familiares señalaron que ya habían acudido a presentar la denuncia, pero aseguraron que hasta ese momento no habían recibido información sobre el curso de la investigación.

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Los manifestantes también pidieron que se intensificaran los trabajos de búsqueda. Incluso advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta obtener información sobre el caso, aunque finalmente se retiraron del lugar de forma pacífica.

Durante la noche acudieron autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y elementos de la fiscalía mexiquense para dialogar con los inconformes. Después de ese intercambio no quedó claro qué acuerdos alcanzaron las partes para liberar la vialidad.

La movilización respondió a la desaparición de una menor cuya búsqueda seguía activa 11 días después de que fue vista por última vez. Esa ausencia detonó el cierre de una de las vías más transitadas de la zona oriente del Valle de México.

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Familiares y amigos cerraron la Avenida Central para pedir apoyo en su búsqueda

La ficha de búsqueda difundió rasgos físicos y el último rastro conocido

La ficha de búsqueda de Alerta Amber México indicó que Melanie tenía cabello lacio rojizo, ojos castaños oscuros, brackets y una perforación en el ombligo. También precisó que medía 1.53 metros, era de complexión delgada y de tez blanca.

De acuerdo con sus padres, la adolescente salió de su domicilio en Ecatepec el 3 de agosto con rumbo desconocido. Otra versión sobre su último trayecto señaló que fue vista al salir de su casa y abordar un vehículo durante la madrugada, según cámaras de seguridad instaladas en la calle Gobernador Francisco Murguía, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

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Desde entonces no había tenido contacto con sus padres, ni con otros familiares o amigos. Ese fue el punto que sostuvo la protesta: la familia pidió su reaparición con vida y una respuesta concreta de las autoridades sobre las diligencias realizadas.

El bloqueo provocó afectaciones para miles de automovilistas que quedaron varados sobre Avenida Central. La circulación permaneció detenida en dirección a Ecatepec y Periférico mientras continuó la manifestación frente al Metro.

Al final de la jornada, familiares, amigos y vecinos liberaron la avenida después de poco más de tres horas de cierre, sin que se informara públicamente el contenido de los acuerdos alcanzados con las autoridades.

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• Melanie Estrella Enríquez Escamilla, de 17 años, fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en Ecatepec.

• Sus familiares y vecinos bloquearon Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios, durante más de tres horas para exigir avances en la búsqueda.

• La protesta terminó alrededor de las 22:30 horas, tras un diálogo con autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y de la FGJEM.