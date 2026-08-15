No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

De acuerdo con el columnista, a los tres hijos mayores de AMLO se les canceló la visa. Crédito: cuartoscuro

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Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos revocó la visa al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el periodista Salvador García Soto dio a conocer este sábado, por medio de una columna periodística, que el documento también se canceló a sus dos hermanos: José Ramón y Gonzalo López Beltrán.

Según el comunicador, quien titulo a su columna A los 3 hijos de AMLO les cancelaron su visa, estos dos últimos ya fueron avisados de la decisión del gobierno estadounidense.

García Soto dice en su texto que fuentes estadounidenses le señalaron que fue personalmente el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien les mandó un aviso personalizado a los hijos del expresidente para darles a conocer la cancelación de sus visas, lo que, señaló, explica la reacción de Andy López Beltrán en una carta que publicó en sus redes sociales, misma que dirigió al presidente Donald Trump y en la que acusa a Marco Rubio, secretario de Estado, y al subsecretario Landau, por el retiro de visado que, según diversas fuentes, ocurrió desde el pasado 24 de mayo, aunque recientemente fue notificado.

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Recordó que ayer, tras la difusión de la carta de López Beltrán “en la que lo acusa con Donald Trump y pide su destitución, el subsecretario Landau, quien se hace llamar en una de sus cuentas El Quitavisas, publicó un mensaje sarcástico en sus redes sociales con el que pareció responder a los ataques de Andy: “¿Están disfrutando el show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”, se lee en el mensaje gráfico en el que aparece la fotografía del también ex embajador estadounidense en México reclinado en un sillón ejecutivo”.

Tras la cancelación de las visas de los hijos de AMLO, el periodista Ramón Alberto Garza señaló que el ex mandatario dejó el rancho La Chingada, donde residía, para viajar a la Ciudad de México, donde estaría operando. Garza atribuyó al ex mandatario la redacción de la carta que hizo pública López Beltrán, dirigida a Trump en la que acusa a Rubio y a Landau de “hitlerianos”, “jefes de pandilla” y “canallas”. Esto, por la similitud de las cartas que anteriormente había publicado López Obrador para Trump, como la posteada el pasado 3 de junio, en la que defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde acusó injerencia de Estados Unidos.

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Con la cancelación de la visa, el gobierno de EEUU, encabezado por Trump, estaría mandando un mensaje a AMLO. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

García Soto recordó una declaración de Ramón Alberto Garza, realizada el viernes en una entrevista que le hizo el propio columnista, en la que declaró que tocar a Andy es tocar a su padre, y que no había forma de no llegar a AMLO a través de eso. También aseguró que, con ello, le enviaba un mensaje, en el que le decían que o hacía lo que le iban a pedir hacer o él correría la misma suerte que Maduro. Fue por ello, aseguró Garza, que AMLO salió de Palenque y se dirigió a la CDMX.

“La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron ayer en su conferencia matutina sobre la cancelación de la visa de Andy, fue bastante escueta y rebuscada: “Esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político, fundamentalmente. Porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de algún ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón”, dijo la Presidenta con un tono bastante tranquilo", se lee en la columna de García Soto.

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Señala que, por lo pronto, con esto queda claro que Estados Unidos tiene una investigación en contra de los hijos de AMLO, particularmente contra Andy, y que el límite que era no tocar directamente a la familia del ex presidente, ya se rompió, y lo que viene en los próximos días y semanas, ya no solo apuntaba a los colaboradores y amigos más cercanos del ex mandatario, sino a su propia familia.

Esto, señala el periodista, coloca a López Obrador en la mira del gobierno de Donald Trump.

Además, con estas acciones, se verá “el principio del fin” del obradorato, concluye García Soto.