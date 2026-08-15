México Varonil pierde la Semifinal en el Mundial de Flag Football: buscará el bronce y el pase olímpico ante Japón

Aunque pelearon hasta el último momento, los aztecas no lograron vencer al mejor equipo del mundo. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

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En una intensa y dramática jornada de Semifinales en el Campeonato Mundial de Flag Football 2026, la Selección Mexicana Varonil vio interrumpido su paso perfecto en el certamen. En un duelo de alto poder ofensivo disputado en suelo germano, el conjunto azteca cayó derrotado ante la Selección de Estados Unidos con un marcador de 38-26, perdiendo la oportunidad de acceder al duelo por la medalla de oro.

A pesar de haber firmado una fase de grupos impecable y superar con contundencia a Panamá en la ronda de Cuartos de Final, el representativo tricolor no logró contener la explosividad del cuadro estadounidense en los momentos claves del segundo tiempo, viéndose obligado a dar un viraje rápido en su estrategia para concentrarse en el último compromiso del torneo.

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México busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

Un choque de potencias se definió por la efectividad en zona roja

El encuentro arrancó con un ritmo vertiginoso en el que ambas escuadras intercambiaron anotaciones sin tregua desde las primeras series del partido. El mariscal de campo mexicano logró conectar en múltiples ocasiones con sus receptores para mantener la pizarra empatada durante gran parte de la primera mitad, explotando los espacios en las trayectorias intermedias de la defensiva rival.

Sin embargo, el punto de quiebre se presentó en el tramo complementario. La defensiva de Estados Unidos ajustó su cobertura secundaria, logrando apretar la bolsa de protección y forzando dos entregas de balón decisivas en territorio azteca. La ofensiva estadounidense no perdonó los descuidos, capitalizando cada posesión en la zona de anotación para despegarse paulatinamente en el marcador.

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Aunque México mantuvo la combatividad hasta el último minuto marcando un touchdown que acortó distancias a tres minutos del silbatazo final, el tiempo en el reloj no fue suficiente para orquestar la remontada, sellando el definitivo 38-26.

Ambos equipos llegaron a estas instancias invictos y con la etiqueta de favoritos para llevarse los boletos a Juegos Olímpicos. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El pase olímpico se define en el duelo por el Tercer Lugar

A pesar del trago amargo que representó la derrota en Semifinales, el sueño olímpico para la escuadra masculina mexicana se mantiene intacto y con una oportunidad inmejorable en la mesa.

De acuerdo con el reglamento de clasificación de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) y el Comité Olímpico Internacional (COI), el campeonato mundial otorga boletos directos a los finalistas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, al haberse instalado Estados Unidos en la Gran Final, el escenario cambia favorablemente para el representativo mexicano.

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Dado que la selección estadounidense cuenta con su plaza olímpica garantizada de forma automática por su condición de país anfitrión en 2028, el boleto directo otorgado por el certamen se recorre de manera inmediata. Esto significa que el equipo que conquiste la medalla de bronce obtendrá automáticamente el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De esta manera, el partido por el tercer puesto deja de ser un simple consuelo para convertirse en una auténtica final con boleto olímpico de por medio.

México busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El rival: Japón, un obstáculo de alta velocidad

Para asegurar su lugar en el podio mundialista y certificar el pasaporte a la justa olímpica, México deberá superar a la Selección de Japón. El conjunto asiático cayó en la otra semifinal ante el cuadro de Canadá, consolidándose como uno de los equipos con mayor disciplina táctica, agilidad de manos y velocidad de despliegue en las bandas de todo el torneo.

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Para la escuadra mexicana, el duelo representará una prueba de fuego defensiva, requiriendo máxima concentración en el retiro de banderas y efectividad absoluta en la zona de gol para no comprometer la clasificación directa a 2028.

El equipo azteca mantiene buen paso en la competencia internacional. (TW Olimpismo Mexicano)

Dónde y a qué hora ver México vs. Japón por el Tercer Lugar Varonil

Los aficionados en territorio mexicano deberán madrugar para presenciar la batalla decisiva por la medalla de bronce y la cuota olímpica durante la jornada del domingo:

Partido: México vs. Japón (Duelo por el Tercer Lugar Varonil)

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Horario: 02:30 horas (Tiempo del Centro de México)

Lugar: Düsseldorf, Alemania

Transmisión en vivo: Canal oficial de YouTube de ESPN México, canal oficial de IFAF en YouTube y mediante la plataforma digital DAZN.