Enredados live action ya tiene fecha de estreno: ¿Cuándo llegará a México?

Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán el live-action de "Enredados". (Créditos: Captura de video. Instagram)

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La adaptación live action de Enredados se ha convertido en una de las producciones más esperadas de Disney desde que el estudio confirmó su desarrollo meses atrás.

Una de las historias más conmovedoras y populares de la compañía de animación vuelve a generar expectativa entre los fanáticos de Rapunzel y Flynn Rider, quienes tras un largo periodo de espera finalmente conocieron la fecha de estreno de la cinta.

¿Cuándo se estrena el live action de Enredados?

Durante una conferencia celebrada en el evento D23, realizadores de la película dieron a conocer que el filme llegará a la pantalla grande el próximo 31 de marzo de 2028.

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Esta nueva versión tendrá la participación de Teagan Croft como Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider y Kathryn Hahn como Madre Gothel, además de la participación del actor mexicano Diego Luna en un papel especial que permanece en secreto.

Diego Luna se une al live-action de ‘Enredados’ (Composición fotográfica/Disney/EFE/ La Corriente del Golfo)

Diego Luna suma misterio a la nueva película de Rapunzel

Disney confirmó la participación de Diego Luna como parte del elenco de la nueva version de Enredados, donde interpretará un personaje creado específicamente para esta adaptación, por lo que su rol no aparece en la película animada original de 2010.

Detalles sobre su papel permanecen en privado debido a la política de confidencialidad del estudio, pero se espera que durante el desarrollo de la filmación se revele más información sobre su participación en la producción dirigida por el australiano Michael Gracey.

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La trayectoria del actor mexicano con Disney viene de años atrás, especialmente por su protagónico en la serie Andor del universo Star Wars, lo que le ha valido reconocimiento crítico y nominaciones en premios internacionales. Además de su carrera como artista tanto en Hollywood como en el cine latinoamericano, Luna continúa como director y productor, habiendo estrenado recientemente su proyecto “Ashes” en el Festival de Cannes 2026.

Detrás del rodaje de Enredados

El rodaje de la cinta comenzó este verano en España, donde la Catedral de Girona ha sido transformada en el castillo del reino de Corona. La producción involucra a 500 personas y ha requerido modificaciones en espacios emblemáticos de la ciudad, generando ajustes en la vida turística y comercial de la zona.

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El equipo también ha grabado en otras locaciones como los estudios Ciudad de la Luz en Alicante y el monasterio de Santes Creus, con planes de continuar en escenarios adicionales. Se han reclutado hasta 600 extras locales, lo que refleja la magnitud del proyecto. Las primeras imágenes del set han generado opiniones encontradas entre los seguidores, especialmente por los cambios en la decoración respecto a la versión animada. La expectativa crece a medida que avanza el rodaje, con la promesa de una adaptación que aportará novedades al clásico de Disney.