¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026

La polémica por el aceite llega a La Casa de los Famosos México 2026 tras la discusión entre Yahir y Yanet García por el presupuesto semanal. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La polémica por el aceite llegó a La Casa de los Famosos México 2026, luego de que Yahir cuestionara el producto disponible para cocinar y defendiera la posibilidad de comprar aceite de aguacate. La conversación surgió mientras los habitantes revisaban qué alimentos podrían adquirir después de no completar el presupuesto semanal.

Yanet García respondió que dentro de la casa ya había aceite y planteó una solución práctica: “Pues es que hay que adaptarnos a lo que haya”. Yahir, sin embargo, fue contundente al expresar su rechazo: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”.

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Pero más allá de la frase que encendió la conversación, ¿realmente existe una diferencia importante entre el aceite de aguacate y otros aceites de cocina? La información proporcionada por la Clínica Cleveland señala que el aceite de aguacate puede ser una alternativa saludable y tiene características que lo hacen adecuado para distintas preparaciones.

¿Qué ocurrió con el aceite dentro de La Casa de los Famosos?

Yahir y Yanet García - (X)

El intercambio comenzó cuando Yahir hablaba de los productos que tendrían que comprar. Entre sus propuestas apareció el aceite de aguacate, pero Yanet García le recordó que ya contaban con otro producto para cocinar: “Pero allá hay aceite”.

La respuesta del cantante fue inmediata. “Pero ese aceite…”, comenzó a señalar antes de insistir en que no era una buena opción. Yanet mantuvo su postura y pidió adaptarse a los recursos disponibles, mientras otros habitantes buscaban alternativas para organizar las comidas de los siguientes días.

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La conversación terminó involucrando otros alimentos. “Arroz y pollo”, propuso uno de los habitantes, mientras también apareció el huevo como otra opción. Incluso se destacó que las ollas Royal Prestige podían utilizarse porque “no necesitan tanto aceite”, una alternativa para reducir el consumo del producto durante la preparación.

¿El aceite de aguacate es realmente una opción saludable?

Yahir cuestiona el aceite disponible para cocinar y defiende comprar aceite de aguacate como alternativa dentro del reality. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Clínica Cleveland, el aceite de aguacate puede ser un sustituto saludable de la mantequilla y de algunos aceites de semillas. También destaca por tener un sabor suave, con ligeras notas que pueden recordar a la mantequilla o a la nuez.

Una de sus características más importantes es su alto punto de humeo. Esto significa que puede utilizarse en preparaciones que requieren temperaturas elevadas, como cocinar a la sartén, asar o utilizar la parrilla. Por ello, puede resultar versátil dentro de la cocina cotidiana.

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La Clínica Cleveland también recomienda buscar aceite de aguacate sin refinar y prensado en frío para obtener mayores beneficios relacionados con sus componentes antioxidantes. Su procesamiento puede modificar la cantidad de estos compuestos, por lo que no todos los productos tienen exactamente las mismas características.

Entonces, ¿Yahir tenía razón sobre el aceite?

La casa considera opciones como arroz, pollo y huevo, y menciona que las ollas Royal Prestige permiten cocinar con menos aceite. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase “Es aceite de carro” fue una opinión contundente de Yahir durante la conversación, pero no debe interpretarse como una afirmación científica sobre el producto que tenían dentro de la casa. Con la información disponible, no es posible determinar qué tipo de aceite era ni evaluar su calidad específica.

Lo que sí se puede establecer es que el aceite de aguacate tiene características que lo convierten en una opción interesante para cocinar. Su resistencia a temperaturas elevadas y su perfil nutricional explican por qué algunas personas lo prefieren, pero eso no significa que cualquier otro aceite sea automáticamente dañino.

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Al final, una discusión que comenzó por el presupuesto terminó poniendo sobre la mesa una pregunta que también aparece fuera del reality: qué aceite conviene utilizar en la cocina. Mientras Yahir defendió el de aguacate y Yanet García pidió “adaptarnos a lo que haya”, los habitantes tendrán que encontrar la manera de cocinar con los recursos disponibles sin que la despensa se convierta en otro motivo de conflicto.