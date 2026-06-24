México

Por qué los expertos en nutrición dicen que los chilaquiles con frijoles son mejor desayuno que cualquier cereal de caja

Los cereales de caja llevan décadas vendiéndose como la opción práctica y saludable para el desayuno, pero las autoridades de salud dicen otra cosa

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Persona comiendo un plato de chilaquiles rojos con salsa, queso, cebolla y frijoles refritos; la escena transcurre en una cocina con ventana.
La tortilla de maíz elaborada mediante nixtamalización es un cereal de grano entero que aporta fibra, vitaminas, antioxidantes y energía sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la mejor manera de iniciar el día ha cobrado fuerza ante el incremento del consumo de productos ultraprocesados en México.

La respuesta de los especialistas es directa: un desayuno basado en alimentos frescos y tradicionales supera con claridad a un tazón de cereal de caja.

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Los cereales de caja son ultraprocesados. Su consumo prolongado se asocia con sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer y depresión.

Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Los cereales de caja, incluso los anunciados como integrales o ricos en fibra, acumulan varios sellos de advertencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así lo exponen los expertos en salud y nutrición de Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana 2025, elaboradas por la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

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Lo que el empaque no dice: los cereales “integrales” siguen siendo ultraprocesados

Las Guías Alimentarias agrupan a los cereales de caja junto con embutidos, frituras, galletas y bebidas endulzadas: todos con altos niveles de grasas saturadas, sal y azúcar.

Incluso las versiones que se anuncian como “integrales” o “ricas en fibra” entran en esa clasificación.

Ilustración de un tazón de cereales coloridos con leche y cuchara, junto a tres croissants envasados, tres donas de chocolate, dos tostadas dulces y dos magdalenas.
La cadena industrial de los ultraprocesados implica uso intensivo de agua y energía, además de generación de residuos y contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSA, el INSP y UNICEF advierten además que estos productos desplazan a los alimentos tradicionales y nutritivos, y que su consumo desde la niñez modifica las preferencias de sabor a largo plazo.

Las guías recomiendan elegir alimentos sin sellos de advertencia o con el menor número posible; los cereales de caja, en su gran mayoría, acumulan varios.

Frente a eso, los chilaquiles con frijoles integran en un solo plato varios de los grupos alimentarios que las Guías Alimentarias priorizan.

Ilustración de un intestino central con signos de malestar, rodeado de comida chatarra, relojes de medianoche y nubes de estrés, sobre un fondo azul oscuro.
Los expertos en nutrición recomiendan elegir alimentos sin sellos de advertencia o con el menor número posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de maíz —base del platillo— es un cereal de grano entero, en particular cuando se elabora mediante nixtamalización, y el documento la recomienda, junto con la avena y el arroz, como fuente de fibra, vitaminas, antioxidantes y energía sostenida.

Frijoles en el desayuno: proteína, fibra y protección contra diabetes en un solo ingrediente

Los frijoles son el segundo pilar del plato y el que completa su valor proteico.

Las leguminosas —frijoles, lentejas, habas y garbanzos— deben consumirse diariamente, pues aportan proteínas y fibra, y resultan prácticas y económicas, según la SSA, el INSP y la UNICEF.

Lata de frijoles, frijoles enlatados, legumbres cocidas, comida rápida, conserva, proteína vegetal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los frijoles aportan proteínas, fibra prebiótica y bajo índice glucémico, tres características que los hacen protectores contra la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus beneficios incluyen mejorar la digestión, promover la saciedad y proteger contra enfermedades crónicas como diabetes y padecimientos cardiovasculares, gracias a su bajo índice glucémico y su riqueza en fibra prebiótica.

La combinación de tortilla de maíz con frijoles replica la base proteica de la dieta tradicional mesoamericana.

Al conjuntar cereal y leguminosa, el plato ofrece una proteína de calidad equiparable a la de los productos animales, pero con menor impacto ambiental y sin los problemas asociados al consumo excesivo de grasas saturadas.

Chilaquiles divorciados, pollo, huevo estrellado, contraste de salsas, desayuno mexicano tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Juntos, la tortilla de maíz y los frijoles forman una proteína completa comparable a la de origen animal, pero con menor huella ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la nutrición: los chilaquiles con frijoles tienen menor huella ambiental que los cereales de caja

La diferencia entre ambos desayunos no se limita a la nutrición.

Los alimentos frescos, locales y de origen vegetal generan un impacto ecológico muy inferior al de los ultraprocesados. Así lo señalan las autoridades a cargo de las Guías Alimentarias.

Chilaquiles con salsa de habanero y cochinita pibil, platillo picante y tradicional mexicano – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los chilaquiles con frijoles integran en un solo plato cereales de grano entero y leguminosas, dos de los grupos alimentarios que las Guías Alimentarias priorizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena industrial de los alimentos ultraprocesados implica uso intensivo de agua y energía, además de la generación de residuos y contaminación.

A eso se suma la dimensión cultural. Las autoridades subrayan que cocinar y comer en familia es parte de una alimentación saludable.

Platillos como los chilaquiles con frijoles facilitan ese modelo al formar parte de la convivencia cotidiana y de la identidad gastronómica del país.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La dieta tradicional mesoamericana basada en maíz y frijol es reconocida por las autoridades de salud mexicanas como un modelo alimentario sostenible y nutricionalmente completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Guías Alimentarias colocan la defensa de la cocina tradicional mexicana al mismo nivel que los criterios nutricionales y ambientales.

Para los expertos en nutrición, elegir ingredientes locales como el maíz y el frijol no es solo una decisión de salud: es también una forma de preservar lo que se come y cómo se come en México.

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