Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

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Las cámaras del 24/7 de La Casa de los Famosos México 2026 han dejado al descubierto una “rivalidad silenciosa” que se está dando dentro del encierro, la cual es protagonizada por Yahir y Luis Chaparro, iniciada por el cantante sin una aparente razón.

Los fans que siguen el en vivo del reality de Televisa han notado que Yahir tiene un problema con el creador de contenido, aunque nunca han protagonizado algún fuerte roce, sin embargo, desde la primer semana el cantante se posicionó frente a Luis deseando que se fuera de la casa.

Ante esto, en redes sociales ya comenzaron a circular un par de teorías del por qué Yahir parece tener algo en contra del influencer, una porque Luis Chaparro lo exhibió de seguir a su novia en redes, y otra un poco más profunda y personal.

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El posicionamiento de Yahir frente a Luis Chaparro en la primer semana

Yahir aparece en un estudio de televisión y presenta la nominación de Moisés, Luis y Flor, cuyos retratos con números se muestran en pantalla. (Facebook: La Casa de los Famosos México4)

Todo comenzó en la primer noche de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, cuando Yahir decidió posicionarse frente a Luis Chaparro, algo que sorprendió al público debido a que hasta ese momento no parecía que hubiera una enemistad entre ambos.

“Me hubiera gustado ver en ti el fuego y las ganas de quedarte”, le dijo Yahir a Chaparro en el posicionamiento. Aunque en ese momento el influencer no lo tomó personal e incluso se dieron un abrazo tras el intercambio de palabras.

Luis Chaparro exhibió a Yahir de seguir a su novia en Instagram

En días anteriores, Luis Chaparro exhibió a Yahir de seguir a su novia en redes sociales, durante una conversación con otros habitantes de la casa. El influencer señaló que se puso un poco celoso, mientras que Yahir lucía sorprendido porque no recordaba que seguía a Andrea Mextli, la pareja de Chaparro.

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Andrea Mextli - (Instagram)

“Yo me puse celoso de Yahir, empezó a seguir a Andrea, mi novia”, dijo Luis Chaparro “¿Andrea qué? ¿Qué hace?“, respondió el cantante.

Cuando Aldo Rendón le cuestionó a Yahir “qué tenía que decir al respecto” sobre las acusaciones del creador de contenido, el intérprete sólo respondió: “pues nada, follow y like, ¿Qué?“, restándole importancia.

La teoría del por qué Yahir no tolera a Luis Chaparro

Los fans que siguen el 24/7 han notado ciertos comportamientos de Yahir en contra de Luis Chaparro, aunque son muy sutiles, ya que parece que otros integrantes de la casa no lo han notado. El último de ellos ocurrió en la prueba semanal, cuando el cantante se enfocó en arruinar el juego de Luis y provocó que Moisés Peñaloza ganara la ronda.

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(Captura de pantalla/X)

Algunos usuarios de redes sociales aseguran que el problema que tiene Yahir con Luis Chaparro es porque le recuerda a su hijo Tristán, con quien ha tenido una relación marcada por altibajos, con distanciamientos y reconciliaciones constantes, debido a sus problemas de adicciones.

Luis Chaparro ya notó que Yahir no le cae bien, el influencer lo nominó

No sólo los fans han notado del problema que tiene el cantante mexicano con el creador de contenido, ya que el propio Luis Chaparro lo nominó bajo el argumento de sentir que no le cae bien a Yahir, dándole 3 puntos en la última noche de nominación.

“Le voy a dar 3 puntos a Yahir, siento que no le caigo tan bien”, aseguró Chaparro en el confesionario.

¿Cuál es la relación actual de Yahir con su hijo Tristán?

La relación entre Yahir y su hijo Tristán ha pasado por momentos difíciles en los últimos años, principalmente debido a problemas de adicciones de Tristán y diferencias familiares. Sin embargo, desde 2024 han mostrado señales de reconciliación y acercamiento.

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Durante 2025 y 2026, ambos han declarado públicamente que su vínculo es más cercano. Tristán ha dejado las drogas y mantiene una comunicación constante con su padre. Se dedica a vender aguacates y a componer música, actividades que Yahir respalda y celebra. El propio cantante ha reconocido que la relación ha sido compleja, pero destaca el esfuerzo de ambos por mantenerse unidos y apoyarse mutuamente.

Tristán se reúne con su padre Yahir

En fechas recientes, Tristán compartió en redes sociales mensajes positivos y fotografías con su papá, mostrando que han hecho las paces y que hay amor y respeto entre ellos. Yahir, por su parte, ha declarado en entrevistas que su prioridad es ver a su hijo bien y que lo apoya en su camino personal y musical. La familia ha logrado reconstruir su vínculo, y actualmente mantienen una comunicación más sana y cercana que en años anteriores.

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