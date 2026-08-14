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Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Ante el aparente interés desde el futbol inglés, italiano y portugués, el club sevillano sondearía al mexicano para reforzar su ataque en LaLiga y la Champions League

Con apenas 896 minutos y un gol en Serie A, el Chaquito quedó relegado por la apuesta del AC Milan por otros atacantes, por lo que una cesión gana fuerza. (Especial)
Con apenas 896 minutos y un gol en Serie A, el Chaquito quedó relegado por la apuesta del AC Milan por otros atacantes, por lo que una cesión gana fuerza. (Especial)
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El futuro de Santiago Giménez se ha convertido en uno de los temas más seguidos del futbol mexicano en las últimas semanas. Tras una etapa irregular en el AC Milan, marcada por las lesiones y la falta de continuidad, el delantero mexicano busca un nuevo destino para recuperar protagonismo.

En ese contexto, el Real Betis aparecería como una alternativa que no sólo le permitiría competir en LaLiga y en la Champions League, sino también compartir vestidor con Álvaro Fidalgo, mediocampista que ya forma parte del conjunto sevillano.

Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, el futuro de Santi Giménez en el futbol europeo se muestra incierto. REUTERS/Raquel Cunha
Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, el futuro de Santi Giménez en el futbol europeo se muestra incierto. REUTERS/Raquel Cunha

La posibilidad de ver a dos mexicanos juntos en el mismo equipo genera gran expectativa en el país. Giménez, con su capacidad goleadora, y Fidalgo, con su creatividad en el mediocampo, podrían formar una dupla capaz de darle al Betis un salto de calidad en una temporada que promete ser demandante.

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El posible interés del Betis

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini necesita reforzar su delantera. Actualmente, el único delantero centro natural en la plantilla es Juan Camilo “Cucho” Hernández, lo que obliga a ampliar las opciones.

De acuerdo con el medio español El Correo de Andalucía, Giménez aparecería dentro de la lista de candidatos junto a otros nombres como Arnaud Kalimuendo, Moise Kean y Mathys Tel.

Juan Camilo Hernández se ha vuelto importante en el esquema de Manuel Pellegrini - crédito Real Betis
Manuel Pellegrini busca reforzar la delantera del Real Betis, donde Juan Camilo “Cucho” Hernández es el único delantero centro natural. - crédito Real Betis

La ventaja del mexicano sería clara: cuenta con pasaporte comunitario, experiencia previa en Europa y un perfil zurdo que lo hace atractivo para el esquema del Betis. Aunque no sería considerado prioridad, su inclusión refleja que el club lo vería como una opción real para reforzar su ataque.

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La situación de Giménez en Milan

El “Chaquito” no entra en los planes de Rúben Amorim, técnico del AC Milan, y su continuidad en la Serie A parece complicada. Pese a que el club pagó más de 30 millones de euros por su carta en 2025, la última temporada apenas sumó 896 minutos y un gol.

Además, la llegada de Gonçalo Ramos y la presencia de Christopher Nkunku y Francesco Camarda reducen aún más sus posibilidades de jugar.

Santiago Giménez no entra en los planes de Rúben Amorim en el AC Milan y su continuidad en la Serie A se complica. REUTERS/Daniele Mascolo
Santiago Giménez no entra en los planes de Rúben Amorim en el AC Milan y su continuidad en la Serie A se complica. REUTERS/Daniele Mascolo

En este sentido, el Milan estaría dispuesto a facilitar una cesión, lo que abriría la puerta para que Giménez encuentre minutos. Para el Betis, esta fórmula encajaría con su necesidad de sumar variantes sin comprometer grandes inversiones.

La dupla mexicana en Sevilla

La posibilidad de ver a Giménez y Fidalgo juntos en el Real Betis despierta ilusión. Fidalgo aporta control y creatividad en el mediocampo, mientras que Santi ofrece movilidad y capacidad goleadora en el área.

La combinación de ambos podría darle al club un perfil atractivo en el plano internacional, además de un impacto mediático importante en México.

La llegada de Santiago Giménez al Betis lo pondría a compartir vestidor con Álvaro Fidalgo en el conjunto sevillano. (Instagram: Real Betis Balompié)
La llegada de Santiago Giménez al Betis lo pondría a compartir vestidor con Álvaro Fidalgo en el conjunto sevillano. (Instagram: Real Betis Balompié)

Aunque el interés aún no se traduce en una negociación cerrada, la expectativa crece. Si se concreta, el Betis sumaría una dupla mexicana capaz de marcar diferencia en Champions y LaLiga.

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