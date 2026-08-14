México
Agregar Infobae enGoogle

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Michoacán: hay 10 detenidos en total

Las diligencias de la Policía de Investigación y la Policía Morelia abarcaron tres colonias de la capital michoacana, sin incidentes violentos, y ahora el Ministerio Público define la situación jurídica de los implicados

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Morelia: hay 10 detenidos en total. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ejecutó tres cateos simultáneos en colonias de Morelia este 13 de agosto, con un saldo de 2 mil 225 dosis de metanfetamina y 75 dosis de marihuana aseguradas, además de 10 personas detenidas por delitos relacionados con el narcomenudeo. Las diligencias fueron realizadas por personal de la Policía de Investigación (PDI), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, con apoyo perimetral de la Policía Morelia.

La operación abarcó tres colonias de la capital michoacana: Ampliación El Porvenir, Felícitas del Río y Ejidal Tres Puentes. En conjunto, los cateos dejaron más de 2 mil dosis de droga fuera de circulación y derivaron en la detención de ocho hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

PUBLICIDAD

El primer cateo: el golpe más contundente

La acción de mayor alcance tuvo lugar en un inmueble de la colonia Ampliación El Porvenir. Ahí, los agentes de la PDI aseguraron 950 dosis de metanfetamina y 75 dosis de marihuana, el volumen más alto registrado en las tres diligencias del día.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Morelia: hay 10 detenidos en total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la droga, la inspección del inmueble permitió localizar diversos indicios vinculados a la distribución de estupefacientes: básculas grameras, pipas de cristal, bolsas de plástico, recipientes con sustancia granulada y otros utensilios.

En ese mismo domicilio fueron detenidas ocho personas. Las autoridades los identificaron como Sindy “N”, Yarel “N”, Wilmer “N”, Brandon Eugenio “N”, Daniel “N”, Jonatan Raúl “N”, José Guadalupe “N” y Joaquín “N”.

PUBLICIDAD

Felícitas del Río: 600 dosis y un detenido

La segunda diligencia se cumplimentó en un inmueble ubicado en la colonia Felícitas del Río. En ese domicilio, los investigadores localizaron diversas bolsas con sustancia granulada de características similares a la metanfetamina.

Calle con patrullas de Policía de Investigación y Policía Morelia, agentes policiales, cinta amarilla de seguridad y fachada de una vivienda en Morelia.
En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Morelia: hay 10 detenidos en total (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material asegurado equivalió a 600 dosis de metanfetamina, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley General de Salud. Durante la acción fue detenido Luis Raúl “N”, único arrestado en esa ubicación.

La operación abarcó tres colonias de la capital michoacana y derivó en la detención de ocho hombres y dos mujeres.

Ejidal Tres Puentes: el tercer frente

La tercera orden de cateo se ejecutó en un domicilio de la colonia Ejidal Tres Puentes. Ahí fueron aseguradas bolsas con sustancia granulada equivalente a 675 dosis de metanfetamina, así como una pipa con restos de vegetal seco.

La persona detenida en ese inmueble fue identificada como Heraclio “N”. Con su arresto, la operación del 13 de agosto cerró con un total de 10 personas bajo resguardo de las autoridades michoacanas.

Diez detenidos ante el Ministerio Público

Los 10 arrestados, junto con las sustancias y demás indicios asegurados en los tres cateos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la FGE Michoacán.

Esa instancia continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica de cada uno de los implicados.

Contexto: combate al narcomenudeo en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) señaló que las acciones se enmarcan en una estrategia de investigación orientada a combatir el narcomenudeo en la capital del estado. La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de la población michoacana mediante operaciones de este tipo.

La PDI, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, encabezó las tres diligencias. La Policía Morelia brindó seguridad perimetral durante cada uno de los cateos, sin que se reportaran incidentes de violencia en el desarrollo de los operativos.

Temas Relacionados

MoreliaMichoacánNarcomenudeoMetanfetaminaNarcotraficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

El excandidato a la presidencia mexicana presentó una petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para indagar la eliminación de este sistema de competencia

Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: por fuertes lluvias se activa la Alerta Amarilla en la capital

Consulta las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: por fuertes lluvias se activa la Alerta Amarilla en la capital

AFAC establece nuevas bases para asignar horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos saturados

La Agencia Federal de Aviación Civil busca optimizar el uso de la infraestructura aeroportuaria para beneficiar a los usuarios

AFAC establece nuevas bases para asignar horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos saturados

Fabio Colonna nos habla de “Retrato de una obsesión”, su nuevo corto que mezcla el horror cósmico y el body horror, junto a Hugo Stiglitz

El directo platicó con “Infobae México” sobre una cinta que demuestra que el terror mexicano está vivo

Fabio Colonna nos habla de “Retrato de una obsesión”, su nuevo corto que mezcla el horror cósmico y el body horror, junto a Hugo Stiglitz

Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México 2026

Echeverría reveló que TV Azteca la contactó para dos de sus realities antes del arranque de La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Localizan narcolaboratorio de metanfetamina con más de 6 mil litros de químicos en Culiacán: golpe supera los mil 900 mdp

ENTRETENIMIENTO

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

Cristian Castro lanza rock prehispánico tras su graduación de la prepa y polémica por pase UNAM

Fabio Colonna nos habla de “Retrato de una obsesión”, su nuevo corto que mezcla el horror cósmico y el body horror, junto a Hugo Stiglitz

Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: ya casi empieza la gala de robo de salvación

DEPORTES

Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team

Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team

Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

TUDN suma otra baja después de polémica de Valeria Marín y Marc Crosas

Cruz Azul pierde 2-1 contra Chicago Fire en los últimos minutos y se va eliminado de la Leagues Cup

América consigue clasificar en la Leagues Cup pese a perder en tanda de penales