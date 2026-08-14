En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Michoacán: hay 10 detenidos en total

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Morelia: hay 10 detenidos en total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán ejecutó tres cateos simultáneos en colonias de Morelia este 13 de agosto, con un saldo de 2 mil 225 dosis de metanfetamina y 75 dosis de marihuana aseguradas, además de 10 personas detenidas por delitos relacionados con el narcomenudeo. Las diligencias fueron realizadas por personal de la Policía de Investigación (PDI), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, con apoyo perimetral de la Policía Morelia.

La operación abarcó tres colonias de la capital michoacana: Ampliación El Porvenir, Felícitas del Río y Ejidal Tres Puentes. En conjunto, los cateos dejaron más de 2 mil dosis de droga fuera de circulación y derivaron en la detención de ocho hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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El primer cateo: el golpe más contundente

La acción de mayor alcance tuvo lugar en un inmueble de la colonia Ampliación El Porvenir. Ahí, los agentes de la PDI aseguraron 950 dosis de metanfetamina y 75 dosis de marihuana, el volumen más alto registrado en las tres diligencias del día.

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Morelia: hay 10 detenidos en total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la droga, la inspección del inmueble permitió localizar diversos indicios vinculados a la distribución de estupefacientes: básculas grameras, pipas de cristal, bolsas de plástico, recipientes con sustancia granulada y otros utensilios.

En ese mismo domicilio fueron detenidas ocho personas. Las autoridades los identificaron como Sindy “N”, Yarel “N”, Wilmer “N”, Brandon Eugenio “N”, Daniel “N”, Jonatan Raúl “N”, José Guadalupe “N” y Joaquín “N”.

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Felícitas del Río: 600 dosis y un detenido

La segunda diligencia se cumplimentó en un inmueble ubicado en la colonia Felícitas del Río. En ese domicilio, los investigadores localizaron diversas bolsas con sustancia granulada de características similares a la metanfetamina.

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Morelia: hay 10 detenidos en total (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material asegurado equivalió a 600 dosis de metanfetamina, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley General de Salud. Durante la acción fue detenido Luis Raúl “N”, único arrestado en esa ubicación.

La operación abarcó tres colonias de la capital michoacana y derivó en la detención de ocho hombres y dos mujeres.

Ejidal Tres Puentes: el tercer frente

La tercera orden de cateo se ejecutó en un domicilio de la colonia Ejidal Tres Puentes. Ahí fueron aseguradas bolsas con sustancia granulada equivalente a 675 dosis de metanfetamina, así como una pipa con restos de vegetal seco.

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La persona detenida en ese inmueble fue identificada como Heraclio “N”. Con su arresto, la operación del 13 de agosto cerró con un total de 10 personas bajo resguardo de las autoridades michoacanas.

Diez detenidos ante el Ministerio Público

Los 10 arrestados, junto con las sustancias y demás indicios asegurados en los tres cateos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la FGE Michoacán.

Esa instancia continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica de cada uno de los implicados.

Contexto: combate al narcomenudeo en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) señaló que las acciones se enmarcan en una estrategia de investigación orientada a combatir el narcomenudeo en la capital del estado. La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de la población michoacana mediante operaciones de este tipo.

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La PDI, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, encabezó las tres diligencias. La Policía Morelia brindó seguridad perimetral durante cada uno de los cateos, sin que se reportaran incidentes de violencia en el desarrollo de los operativos.