Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team (LAPRESSE)

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La llegada de Isaac Pitbull Cruz al equipo de Eddy Reynoso y Saúl Canelo Álvarez ya es oficial, recientemente el boxeador dio a conocer el nuevo giro que hubo en su carrera deportiva, por lo que espera volver al cuadrilátero próximamente. De manera concreta, el peleador de la Magdalena Contreras aseguró que los cambios “son para bien”, que busca seguir creciendo en lo personal y profesional, y que mantendrá la última palabra sobre su carrera.

En una reciente entrevista para Izquierdazo con el reportero David Torres, el Pitbull señaló que dejó de trabajar con su padre en la esquina y que esa etapa quedó atrás. Reflexionó sobre el cambio en su equipo de trabajo, destacando que en su momento su padre tuvo un papel central en su esquina y calificó esta etapa como fundamental en su desarrollo.

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El boxeador señaló que, aunque ya no pudo continuar trabajando junto a su padre, considera que los cambios son para bien y que su objetivo es mantenerse enfocado en su crecimiento tanto personal como profesional. “Ya no pudimos trabajar, ya no pudimos continuar (con su papá), pero bueno, a final del día los cambios son para bien y yo voy a seguir enfocándome para seguir creciendo como persona y como profesional”, expresó en entrevista con Izquierdazo.

¿Por qué “Pitbull” Cruz llegó al Canelo Team?

La fecha oficial de su próxima pelea es el 19 de septiembre cuando se enfrente al puertorriqueño Néstor Bravo (Instagram | Pitbull Cruz)

El boxeador dijo que el primer contacto con Eddy Reynoso ocurrió hace 5 años en Las Vegas, cuando coincidieron durante un viaje a la pelea entre Manny Pacquiao y Yordenis Ugas. Después de ese encuentro, ambos intercambiaron teléfonos y mantuvieron contacto a la distancia hasta llegar a un acuerdo para trabajar juntos.

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“Yo había tenido una relación con Eddy desde hace más o menos cinco años de que yo lo conocí directamente en persona. Nos cruzamos cuando yo viajé a Las Vegas a la pelea de Manny Pacquiao contra Yordenis Ugás, ahí en Las Vegas”.

El púgil mencionó que en aquel entonces nunca consideró la posibilidad de integrarse al equipo de Canelo Álvarez, aunque recientemente mantuvieron conversaciones que derivaron en un acuerdo de trabajo conjunto. “Nunca lo esperábamos, no tenía yo el número, ahí intercambiamos número y al final del día tuvimos una relación alejada, pero pues siempre manteniéndonos en contacto”, explicó Isaac Cruz Jr. Añadió que, una vez llegado el momento oportuno, ambas partes estuvieron de acuerdo en iniciar la colaboración.

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Pitbull Cruz se alista para regresar al box con el Canelo Team (Instagram | wbcboxing - Joe Camporeale-Imagn Images vía REUTERS)

Además, el boxeador mencionó los nombres de Néstor Bravo, Gary Antuanne Russell y Gervonta Davis al hablar de esos asuntos con su equipo, aunque insistió en que él toma la decisión final.

Se espera que la primera pelea del año de Cruz con Reynoso en la esquina está prevista para septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, California, ante Néstor Bravo.

Pitbull Cruz se alista para regresar al box

Isaac Pitbull Cruz regresa al cuadrilátero este 19 de septiembre, tras varios meses de inactividad. Su último combate fue el 6 de diciembre de 2025, cuando enfrentó al estadounidense Lamont Roach Jr. Ahora, su regreso será ante el puertorriqueño Néstor Bravo, en un contexto de renovada competencia en las divisiones ligera y superligera.

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Cruz, originario de Magdalena Contreras, inicia una nueva etapa profesional al integrarse al Canelo Team, bajo la estructura que encabezan Eddy Reynoso y Saúl “Canelo” Álvarez. Esta decisión lo incorpora a uno de los equipos mexicanos con mayor presencia en peleas de alto nivel, con sede en San Diego, Estados Unidos.

El Canelo Team, conocido por trabajar con figuras como Saúl Álvarez, Óscar Valdez y Andy Ruiz, amplía su grupo con la llegada de Cruz. El campamento se ha consolidado como centro de alto rendimiento para boxeadores mexicanos, ofreciendo preparación y estrategias para combates internacionales.

El propio retorno de Cruz responde a la expectativa sobre cuándo y contra quién volvería al ring: sube nuevamente este 19 de septiembre para enfrentar a Néstor Bravo, dando inicio a una etapa distinta en su carrera con el respaldo de un nuevo equipo.

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