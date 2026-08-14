Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano pide investigar la eliminación del ascenso y descenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ascenso y descenso sigue en boca de los aficionados al Futbol Mexicano, Ahora tocó turno de Jorge Álvarez Máynez, excandidato a la Presidencia de México y actual coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano quien pide respeto al mérito deportivo de los clubes de la Liga de Expansión Mx.

A través de sus redes sociales, Álvarez Máynez dio detalles sobre la petición presentada ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que se investigue la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx, así como “posibles barreras a la competencia, prácticas monopólicas y otras restricciones indebidas al funcionamiento del mercado”.

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El documento dirigido a Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio y firmado por Jorge Álvarez Máynez, expone una solicitud de análisis e investigación sobre posibles actos monopólicos y violaciones a principios constitucionales derivados de la eliminación del sistema de ascenso y descenso, entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX, responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La petición se fundamenta en los artículos 1º, 4º, 5º, 8º, 25, 28, 35 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho documento autoriza a Juan Manuel Ramírez Velasco, Fernanda Isabel Saud Maldonado, Axel Reyna Mendoza, Imelda Lara Islas, Eduardo Yair Martínez Díaz, Karla Álvarez González y César Eduardo Carpio Hernández a actuar indistintamente en los efectos legales correspondientes.

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Antecedentes

Jorge Álvarez Máynez envío petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para investigar la eliminación del ascenso y descenso (X & Jorge Álvarez Máynez)

En la petición difundida por Jorge Álvarez Máynez señalan que en el año 2020, debido a la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX suspendieron el ascenso y descenso supuestamente como una decisión temporal para atender la situación financiera de los clubes del entonces Ascenso Mx.

Posteriormente, como parte de la reestructuración, vino la fundación de la Liga de Expansión MX y se estableció que, durante seis temporadas, los clubes de dicho torneo no podrían ascender deportivamente a la Liga MX ni los equipos del máximo circuito perderían la categoría.

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Certificación para volver a la Primera División

Leones Negros y Cancún FC realizaron una protesta conjunta antes de su partido en la Liga de Expansión MX.(X@LeonesNegrosCF)

El escrito también indica que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) implementó requisitos de certificación financiera, administrativa y de infraestructura para los equipos interesados en participar en un eventual regreso del ascenso y descenso, condicionando la recuperación de la movilidad entre categorías al cumplimiento de dichas exigencias.

Al cumplirse el plazo de tiempo, previo a comenzar la temporada 2026-27, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que ningún equipo de la Liga Mx descendería a la Liga de Expansión Mx y nadie subiría a la Máxima División del Futbol Mexicano.

Es por eso que el excandidato, Jorge Álvarez Máynez, solicita a la Comisión Nacional Antimonopolio una clara investigación a la exclusión del ascenso y descenso, dado que el “Futbol Mexicano necesita competencia dentro y fuera de la cancha. El mérito deportivo es fundamental”.

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Apelan ante el TAS

La Universidad de Guadalajara y otros planteles de la Liga de Expansión apelaron ante el TAS (X / Leones Negros de la UdeG)

El miércoles 12 de agosto en un comunicado emitido a las aficiones de la Liga de Expansión Mx, dice que los clubes: Leones Negros UdeG, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún FC apelaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para regresar el ascenso y descenso.

“El procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”, se lee en el informe de prensa donde los equipos de la Expansión se muestran en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), de eliminar el ascenso y descenso aparte de aprobar reglamentos de competencia implementando dicha medida.

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Abuchean a Mikel Arriola

El comisionado de la Liga Mx antes de la final del futbol femenil. REUTERS/Eloisa Sanchez

El comisionado de la Liga Mx, Mikel Arriola, es el principal señalado por los fanáticos del Futbol Mexicano para retirar el ascenso y descenso. Primero, una persona lo encaró en un avión exigiendo nuevamente este sistema para crecer el nivel de juego en la Primera División

Posteriormente, en la ceremonia de premiación del Premundial sub-20 de Concacaf, cuando el sonido del estadio Azteca mencionó el nombre de Mikel Arriola, el público en tribuna le pitó al comisionado y exclamó la palabra: “¡Ascenso, ascenso!“ en repetidas ocasiones.